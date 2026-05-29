«Идеальный результат — 2:2, а в серии пенальти героем станет Сафонов!» Юрий Семин перед финалом Лиги чемпионов

Такие вечера запоминаются надолго. Известный венгерский агент и друг многих российских футболистов и тренеров Шандор Варга пригласил нас с только прилетевшим из Москвы в Будапешт Юрием Семиным поужинать. Свободных столиков в ресторане Vendel никогда не бывает, но на домашней территории Шандор способен творить чудеса.
В изысканном заведении венгерской кухни, где бывали Елизавета II, Арнольд Шварценеггер и сэр Алекс Фергюсон («Он во всех хороших местах бывал!» — подчеркнул Юрий Палыч), а каждый столик назван в честь его знаменитого гостя, скрипач играл нам «К сожаленью, день рожденья только раз в году» и «Подмосковные вечера». А мы, обсудив в неформальной обстановке все о футболе и не только о нем, по старой доброй традиции записали предфинальное интервью. Год назад Семин так же рассказывал мне свое видение предстоящей игры в одной из самых колоритных мюнхенских пивных.
Болею за «ПСЖ», но у «Арсенала» есть свои преимущества — эмоции после победы в АПЛ, защита и стандарты
— Ваши тренерские ощущения — кто фаворит?
— Я, конечно, буду болеть за «ПСЖ». Но у «Арсенала» есть свои преимущества. Первое — психология. Они уже стали чемпионами Англии, выполнили сезонную задачу, находятся в хорошем эмоциональном состоянии. Это серьезный фактор.
Плюс защита «Арсенала». На мой взгляд, сегодня это лучшая линия обороны в мировом футболе среди клубных команд. Не знаю, будет ли играть Тимбер, но, по-моему, должен. Остальные защитники готовы. Поэтому говорить о явном фаворите я бы не стал. Это будет очень равная игра.
— То есть это не прошлогодняя история с «Интером»?
— Нет, совсем другая история. И еще один момент: английские клубы постепенно начинают забирать европейские турниры. Мы уже видели «Астон Виллу» в Лиге Европы, вчера выиграл «Кристал Пэлас». Поэтому явного фаворита здесь нет.
— Стандарты — еще один плюс «Арсенала».
— Конечно. И если анализировать, то сложно понять, как полностью нейтрализовать это оружие.
— По-вашему, главный козырь именно в стандартах?
— Не только. Есть еще один важный момент. «Арсенал» очень хорошо начинает атаки от своих ворот, через вратаря. Но при этом и сам великолепно прессингует. После потери мяча футболисты сразу вступают в отбор на чужой половине поля.
— То есть спокойно начать атаку парижанам они просто не дадут?
— Наверное, так. Но здесь каждая команда будет стараться навязать свои козыри. А вот как бороться со стандартами «Арсенала», честно говоря, даже не знаю.
— Все-таки многое будет решаться именно на стандартах?
— Сегодня в футболе многое изменилось. Особенно после появления ВАР. Раньше тренеры постоянно говорили игрокам: ни в коем случае не нарушать правила в штрафной. Сейчас иногда складывается впечатление, что там идет вольная борьба и никто ничего не фиксирует. Как это будет трактоваться в финале — сказать сложно. Но козырь у «Арсенала» действительно очень серьезный.
— Лучший защитник мира в лице Габриэла сейчас играет именно там?
— Для меня да. Но вообще в обеих командах много игроков, которые на своих позициях являются лучшими в мире.
Гвардиола изменил не только английский, но и весь мировой футбол
— Можно ли назвать Хвичу претендентом на «Золотой мяч»? И способен ли он сделать что-то в финале, что позволит выиграть награду даже без участия сборной Грузии в чемпионате мира?
— Для этого ему обязательно нужно ярко проявить себя. Команда должна выиграть, он должен сделать результативные действия, быть заметным. Но уже сейчас, до финала, на своей позиции он, на мой взгляд, лучший игрок мирового футбола. Если сравнивать с теми, кто претендовал на «Золотой мяч» в прошлом году, он превосходит многих. И, кстати, очень сильно прибавил в работе без мяча.
— «ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов. Может ли этот победный опыт сыграть свою роль? Все-таки для «Арсенала» это лишь второй финал за двадцать лет.
— Мне кажется, это не будет иметь большого значения. У «ПСЖ» очень молодая команда, возможно, даже моложе, чем у «Арсенала». Но при этом игроки опытные, почти все выступают за национальные сборные. Поэтому не думаю, что фактор прошлых финалов здесь будет решающим. Зато «Арсенал» уже чемпион Англии. А стать чемпионом Англии — это очень и очень сложно.
— То есть тот самый кураж после первого чемпионства с 2004 года может помочь?
— Конечно. Перед таким важным матчем позитивное психологическое состояние играет огромную роль. Сейчас в «Арсенале» именно такая атмосфера. Был период, когда казалось, что он немного угас.
— Когда проиграл «Манчестер Сити»?
— Да. Но потом снова набрал ход.
— Раз уж заговорили о «Сити». Насколько для вас значима роль Гвардиолы в современном футболе?
— Можно смело сказать, что он изменил английский футбол. И не только английский. Модель игры, которую он привнес, распространилась по всему миру: короткий пас, контроль мяча, мгновенный прессинг после потери. Но самое главное — при Гвардиоле мяч стал находиться в игре гораздо больше времени. Игровых ситуаций стало больше, количество касаний у каждого футболиста выросло. Изменились даже центральные защитники. Раньше говорили: главное, чтобы были высокими и хорошо играли головой. Сейчас этого мало — защитник обязан обладать отличной техникой.
— Кстати, это можно сказать и про Хусанова, который сумел адаптироваться под такой футбол.
— Хусанов — очень интересный парень. Самое показательное, что при таком количестве звезд мирового уровня Гвардиола доверяет именно ему. И, как оказалось, не ошибается.
— От сборной Узбекистана на чемпионате мира чего-то ждете?
— Сам выход на чемпионат мира — уже огромное достижение. Может быть, преподнесет какой-то сюрприз. Но говорить о серьезных результатах пока, наверное, преждевременно.
— Кто ваши главные фавориты чемпионата мира? И кто может стать главной сенсацией?
— Пусть главную сенсацию преподнесет Узбекистан. А фавориты для меня — Аргентина и Испания. Также обязательно Франция. И, наверное, Германия. Кто из них окажется сильнее — будет зависеть и от подготовки, и от удачи.
— Почему Мбаппе со сборной постоянно выигрывает — чемпион мира, вице-чемпион мира, хет-трик в финале — а на клубном уровне никак не может выиграть Лигу чемпионов?
— Потому что сборная собирается на короткий срок. В клубе ты работаешь каждый день практически весь год. Здесь огромную роль играют коллектив, атмосфера внутри команды. Наверное, пока что-то не получается именно в этом плане.
— Можно говорить, что он портит атмосферу в своих клубах?
— Я не могу так сказать. Но факт остается фактом: при его невероятной скорости, силе и таланте чего-то пока не хватает. Хотя индивидуально игрока такого уровня давно не было.
Луис Энрике пока на ступень выше Артеты
— Можно ли уже сейчас назвать Матвея Сафонова одним из лучших вратарей мира? И насколько победа в Лиге чемпионов повлияет на его статус?
— Если он выиграет Лигу чемпионов, конечно, это очень сильно повлияет на его оценку в мировом футболе. Он ведь не играет постоянно в чемпионате Франции, а Лига чемпионов — главный турнир для оценки футболиста. Победа там имеет огромное значение.
— Если все сложится, это будет первый случай в истории, когда российский футболист выйдет в стартовом составе финала Лиги чемпионов.
— До матча еще два дня. Дай бог, чтобы все было хорошо в тренировочном процессе. Но он уже игрок стартового состава. Надеемся, что ничего не изменится. До этого он очень уверенно проводил матчи. Остается пожелать ему удачи.
— Вас удивило, что Сафонов стал безоговорочно основным вратарем «ПСЖ»?
— Вообще-то да. В отдельных матчах он спасал команду на высочайшем уровне. И ему было непросто выиграть конкуренцию. Там ведь серьезный вратарь, которого купили за большие деньги (Люка Шевалье. — Прим. И. Р.). Да и после Доннаруммы любому другому вратарю тяжело.
— В прошлый раз перед матчем «Реал» — «Бавария» вы угадали счет. Поэтому сейчас тоже нужен прогноз.
— Как я уже сказал, болею за «ПСЖ». Но у него очень сильный соперник. Поэтому конкретный счет назвать не могу. Я бы хотел увидеть результативную игру, например, 2:2, дополнительное время. Чтобы подольше насладиться футболом.
— А потом Сафонов вытащит пару пенальти?
— Да. И все решится в серии пенальти, а Сафонов снова станет героем. Вот это был бы идеальный финал!
— Кто сейчас сильнее как тренер — Луис Энрике или Артета?
— Луис Энрике уже профессор. Он трудился в «Барселоне», работал на высочайшем уровне и многое доказал. Артета тоже очень сильный специалист, но Энрике пока стоит на ступень выше.
— Венгер еще во времена карьеры Артеты говорил, что из него получится хороший тренер.
— Ну вот видите — получился. Но если бы сейчас Артета выиграл Лигу чемпионов, про него говорили бы еще более громкие слова. Он уже поднялся на очень высокий уровень.
— То есть Венгер увидел в нем тренера еще тогда?
— Конечно. Он всегда хорошо понимал людей и футболистов.
— Какой это уже по счету финал Лиги чемпионов для вас?
— Наверное, двадцать пятый. Уже даже забыл.
— Получается, вы видели почти все великие финалы современности.
— Самое главное, что мы снова увидим лучших футболистов мира в одной и другой команде. Но важно не только это. Важно, что эти лучшие игроки работают именно на команду. Вот это мы и увидим. И, по сути, подведем итоги всего сезона в мировом клубном футболе.
Игорь Рабинер