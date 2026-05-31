Сафонов вошел в историю Лиги чемпионов. А был ли он героем финала — уже неважно

В этом финале было легко подогнать факты под результат.

Как бы ни закончился этот финал, было бы очень просто подогнать выводы под результат. Вот будь «Арсенал» более удачлив в серии пенальти, были бы у кого-то сомнения в справедливости такого исхода? Самая прагматичная команда Европы взяла трофей, придушив самую индивидуально сильную атаку.

Так же и про «ПСЖ» — легко сказать, что самый сбалансированный коллектив, который готов к любым сценариям, забрал свое и справедливо стал вторым клубом, сумевшим защитить звание обладателя Лиги чемпионов.

Все это на самом деле пустые разговоры. Мы видели в финале две команды, одинаково достойные трофея. «Арсенал» пошел наперекор современному футболу и вернул традиции катеначчо — дождался своего шанса в нападении и забетонировал свою штрафную. Будь Габриэл и Эзе точнее в серии пенальти, многие писали бы о том, что теперь позиционный футбол через владение уходит в прошлое, настала эра суровой оборонительной прагматики. И сейчас не надо ударяться в обратное и доказывать, что «ПСЖ» — это образец, к которому должны тянуться все остальные.

Мы в очередной раз убедились, что не существует какого-то чит-кода, который гарантирует трофеи. Можно строить свою комбинационную игру, а можно сосредоточиться на разрушении чужих задумок. Все стратегии имеют право на жизнь, а ключевую роль все равно сыграет случай.

Год назад «ПСЖ» играючи забрал финал, задавив объективно более слабого оппонента. Сейчас пришлось терпеть, страдать и выжимать максимум из полумоментов, полученных с таким трудом. Тогда все решил класс, сегодня — фортуна. И в этом есть смысл футбола, да и жизни в целом: когда-то все следует логике, когда-то она отходит на второй план, уступая место банальной удаче.

Конечно, в историю войдет Луис Энрике, избавившийся от Мбаппе, Месси, Неймара и выигравший две подряд Лиги чемпионов. Это логика прагматики и следствие коллективного труда. Мы годами будем вспоминать вклад Матвея Сафонова в этот успех и говорить о том, как важно попасть в конкурентную среду, где ты растешь. Будем искать причинно-следственные связи между унылым стилем «Арсенала» и всемирным торжеством справедливости — в фильмах и книгах же обычно побеждают яркие и привлекательные герои.

Но давайте помнить о банальной воле случая.

Лев Толстой в эпилоге «Войны и мира» спорил с историками, которые объясняли победы и поражения волей отдельных людей. Ему казалось странным, что после события люди находят одну причину, почему оно произошло, и делают вид, будто все было предопределено. Наполеон проиграл — историки начинают искать причины краха. А если бы вышел победителем, те же самые факты использовали бы для объяснения его победы.

История рождается из миллионов случайностей, совпадений и решений, которые невозможно просчитать заранее. Финал Лиги чемпионов — хороший тому пример. Между триумфом и поражением стояла серия пенальти, где случай играет роль не меньшую, чем логика и закономерность.

В истории же останется только строчка, по которой и будут делать выводы. «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, а Матвей Сафонов, пусть и не стал героем финала, — ее двукратный обладатель. Голый факт, а остальное сотрет время.

ПСЖ
1:1
По пенальти: 4:3
Основное время: 1:1 (0:1)
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Финал
30.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Пушкаш Арена
Главные тренеры
Луис Энрике
Микель Артета
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
65′
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Статистика
ПСЖ
Арсенал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
4
1
Угловые
11
3
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
