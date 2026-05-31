Сафонов вошел в историю Лиги чемпионов. А был ли он героем финала — уже неважно

Все это на самом деле пустые разговоры. Мы видели в финале две команды, одинаково достойные трофея. «Арсенал» пошел наперекор современному футболу и вернул традиции катеначчо — дождался своего шанса в нападении и забетонировал свою штрафную. Будь Габриэл и Эзе точнее в серии пенальти, многие писали бы о том, что теперь позиционный футбол через владение уходит в прошлое, настала эра суровой оборонительной прагматики. И сейчас не надо ударяться в обратное и доказывать, что «ПСЖ» — это образец, к которому должны тянуться все остальные.