Класико едва не сорвали гроза и ливень. «Реал» отправили в нокаут голы нового таланта «Барселоны» | Источник: Спорт-Экспресс

Товарищеский матч

«Барселона» — «Реал» — 2:1 (1:0)

Голы: Пау Виктор, 42 (1:0). Пау Виктор, 53 (2:0). Нико Пас, 81 (2:1).

«Барселона»: тер Штеген (Пенья, 64), Иньиго Мартинес (Микаил Фай, 64), Алекс Бальде (Жерар Мартин, 46), Кристенсен (Серхи Домингес, 46), Валле (Эктор Форт, 64), Касадо (Гюндоган, 76), Торре (Гильермо Фернандес, 64), Унаи Эрнандес (Хуньент, 46), Бернал (Дарвих, 76), Пау Виктор (Рафинья, 64), Левандовски (Витор Роке, 76).

«Реал»: Куртуа, Рюдигер (Обрадор, 67), Милитао (Хоан Мартинес, 56), Гарсия (Рамон, 67), Васкес, Модрич, Диас (Винисиус, 56), Себальос (Агуадо, 76), Мартин, Гюлер, Эндрик (Нико Пас, 67).

Можно бесконечно вспоминать слова Карло Анчелотти о том, что между «Реалом» и «Барселоной» не может быть товарищеских матчей. А можно утверждать, что каждое предсезонное класико в Америке — маленькая жизнь. Примеры? Да сколько угодно! Так, два года назад Жоан Лапорта поднял информационную бурю, заявив о желании вернуть на «Камп Но» Лионеля Месси. А прошлым летом мы увидели две крутые — чисто футбольные истории.

Во-первых, Хави явил миру потенциал Фермина Лопеса, который вернулся из аренды в клубе третьего (!) дивизиона. Он, конечно, не такой феномен, как Ямаль, но всего через год после гола в класико Фермин стал чемпионом Европы, а сейчас ведет Испанию за олимпийским золотом. Во-вторых, в той игре — после удивительного хет-трика Винисиуса Жуниора из попаданий в каркас ворот — Анчелотти уверился в своей правоте.

Моменты есть, а значит изобретенная после неожиданного ухода Бензема схема работает. Та самая, что принесла «Королевскому клубу» победы в Лиге чемпионов и национальном первенстве — с Беллингемом на вершине ромба в полузащите и новыми ролями сдвинувшихся с флангов ближе к центру Винисиуса и Родриго.

В этот раз шумно вокруг класико стало за несколько часов до стартового свистка. Виной тому штормовое предупреждение, поставившее проведение матча под угрозу. Организаторы довели до представителей клубов местный протокол безопасности, согласно которому при ударе молнии в радиусе 12,8 км от стадиона игра немедленно останавливается, а командам и зрителям следует укрыться. А возобновить матч можно только при условии отсутствия повторения катаклизмов в течение тридцати минут.

Когда прозвучал стартовый свисток, казалось, все обошлось, и можно было изучать далекие от оптимальных стартовые составы. Если считать железных игроков основы, то у «Реала» таковых оказалось трое — голкипер Куртуа и пара центральных защитников Рюдигер — Эдер Милитао. В атаке же в отсутствие находящегося в отпуске Мбаппе вышла вторая версия тройки нападающих. Хотя понятно, что в 99 процентах команд на планете Эндрик, Браим Диас и Арда Гюлер были бы игроками старта. А у «Барсы» радовало наличие в составе пропустившего большую часть прошлого сезона Бальде. Он уже играл этим летом против «Манчестер Сити», но ограничился небольшим отрезком.

Только и он оказался больше, чем первая часть субботнего класико. На 12-й минуте у скамеек появились представители полиции, которые и сообщили, что матч останавливается. Судя по реакции представителей команд, молния ударила где-то вдалеке от стадиона. Футболисты недоумевали, выражая готовность играть, а Лука Модрич указывал на небо. Да, дождь. И очень сильный, но визуально не было и близко ничего подобного громам и молниям, из-за которых на Евро-2024 приостанавливали игру Германии и Дании.

Находившиеся в тот день в Дортмунде Рюдигер, Гюндоган, Тер Штеген и Кристенсен не дадут соврать. И тот же Рюдигер в этот раз не понимал — что происходит. Но футболистам пришлось проследовать в раздевалки, а 80 тысяч зрителей — в соответствии с появившимися на табло инструкциями — покинули свои места. Между тем с каждой минутой сомнения в продолжении игры усиливались. На поле появились большие лужи, Что до грозового фронта, то территорию близ стадиона он задевал краем, однако немногочисленные в сравнении с эпицентром стихии удары молний фиксировались.

И все же игра возобновилась, а пауза — как казалось — пошла на пользу «Реалу». До грозы доминировала «Барса», после чего инициативу забрали сливочные. Однако гол Гюлера отменили из-за офасйда, а после скидки Левандовски счет открыл Пау Виктор. В прошлом сезоне на счету этого форварда было 20 мячей за вторую команду сине-гранатовых, после чего клуб выкупил его у «Жироны». Теперь 22-летний Виктор забивает «Ман Сити» и «Реалу». Причем к обоим голам в мадридские ворота приложил ногу 20-летний правый защитник Валле, вернувшийся из аренды в «Леганесе». Его пас шведкой — украшение игры.

Учитывая, как круто умеет развивать молодых футболистов Ханси Флик, советуем запомнить не только эти фамилии, но и талантливого полузащитника Касадо. А в «Реале» то же самое касается центрального защитника Хоана Мартинеса. Юноше, которого сравнивают с Серхио Рамосом, прочат большое будущее, и планируют использовать в поредевшей обойме центральных защитников. А ведь ему только через две недели исполнится 17 лет! Так что субботнее класико — это взгляд в будущее. Помня пример Фермина — не самое отдаленное.