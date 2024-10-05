Головин в «Монако» — стабильный, достойный и уважаемый. Продлил контракт и может стать легендой

Мы пару раз делали с Головиным в Монако большие интервью — и он признавался, что с трудом привыкает к новым местам. Для него в детстве стрессом был переезд из Калтана в Ленинск-Кузнецкий — что уж тут говорить о Москве, а потом Монако! Но он находил в себе силы на каждый из них, понимая, как это ему нужно для роста. При этом, зная эту свою особенность, не менял клубы, города и страны, как перчатки, а видел, что угадал, — и прикипал к команде, партнерам, месту…