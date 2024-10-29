Звезда «Реала» пролетела мимо «Золотого мяча». И как же психанул Мадрид!

В Париже завершилась церемония вручения «Золотого мяча» 2024 года. РИА Новости Спорт подводит итоги торжественного мероприятия, омраченного скандалом, связанным с выбором лучшего футболиста мира.
О «Золотом мяче»
- Главная индивидуальная премия в футболе по версии престижного французского издания France Football ежегодно вручается с 1956-го;
- С 2010-го по 2015 год голосовали журналисты, тренеры и капитаны сборных. С 2016 года в выборе лучшего снова принимают участие только представители СМИ.
- В категории «Мужская награда Ballon d'Or» задействовалось жюри журналистов из ста лучших стран согласно рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА).
Расскажем, кто позировал с «Золотым мячом» после того, как в 2016 году партнерство журнала и ФИФА было прекращено и федерация стала вручать собственную награду The Best FIFA Men’s Player:
- 2016 — Криштиану РОНАЛДУ;
- 2017 — Криштиану РОНАЛДУ;
- 2018 — Лука МОДРИЧ;
- 2019 — Лионель МЕССИ;
- 2021 — Лионель МЕССИ;
- 2022 — Карим БЕНЗЕМА;
- 2023 — Лионель МЕССИ.
Снова без сенсации. Хотя…
За пару месяцев до вручения главной индивидуальной награды инсайдеры начали писать о победе Винисиуса Жуниора из «Реала» как о решенном деле. Скандальный бразилец, ненавидимый тысячами болельщиков за поведение на поле и вне его, хоть и провалился с «пентакампеонами» на Кубке Америки, зато с «королевским клубом» был великолепен. Его вклад в завоевание «сливочными» испанского чемпионства, «ушастого» трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА очевиден. Неслучайно Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал Винисиуса лучшим игроком минувшего розыгрыша ЛЧ.
Дальше была рутина. Для игрока начали разрабатывать специальные «золотые» бутсы, а сам Винисиус продумывал детали вечеринки в Париже и дразнил футболистов «Барселоны» в катастрофическом «Эль-Класико» (0:4) скорым чествованием в Городе любви.
Как почти всегда было в эпоху Месси и Роналду, церемония награждения виделась формальностью. Ведь спойлеры казнили интригу задолго до торжественного вечера в парижском театре Шатле.
Скандал за сутки до церемонии
В понедельник громыхнула информационная бомба. Оказалось, обладателем «Золотого мяча» станет вовсе не бразильский нападающий, а полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, который минувшим летом стал чемпионом Европы и лучшим игроком Евро-2024. «Реал» подобная информация шокировала. Настолько, что руководство клуба пошло на жесткие санкции: грезящие о создании Суперлиги «сливочные» обвинили УЕФА и организаторов церемонии в неуважении и решили бойкотировать мероприятие. По мнению мадридцев, если не Винисиус, так защитник «Реала» Дани Карвахаль должен был победить. Но никак не Педри!
Подобное поведение явно не красит именитый клуб. Ситуация нанесет имиджевый удар как по 15-кратным победителям ЛЧ, так и по УЕФА, который не смог предотвратить резонансные разборки в футбольной семье… Однако многочисленные хейтеры «Реала» точно порадуются и запомнят 28 октября как день, когда «королей» довели до истерики.
Чемпион на костылях
В главной, самой ожидаемой номинации победителем стал 28-летний Родри. Испанец при поддержке Дидье Дрогба вышел на сцену к единственному в истории африканскому обладателю ЗМ и бывшему президенту Либерии Джорджу Веа на костылях, что произошло впервые в истории вручения награды: в сентябре полузащитник получил разрыв крестообразной связки колена в матче против «Арсенала», и, по-видимому, пропустит остаток текущего сезона.
Три игрока «Реала» — Винисиус, Карвахаль и Джуд Беллингем — сегодня остались не у дел. Все аплодировали скромному спортсмену без социальных сетей, первому испанцу с 1960 года и первому представителю «Манчестер Сити», добравшемуся до «Золотого мяча».
А вот и первые слова обладателя «Золотого мяча» — 2024, в первую очередь поблагодарившего France Football, УЕФА и всех, кто голосовал за него:
«Знаю, что сегодня особенный день не только для меня, но и для моей семьи и моей страны. Я хотел бы поблагодарить самого важного для меня человека, мою девушку. Мы вместе уже восемь лет, без тебя этот путь был бы другим. Спасибо моей семье за все ценности, которые они мне привили, за то, что они помогали мне с самого начала быть тем, кто играет в футбол ради любви. Также благодарить остальных членов моей семьи и друзей. Понимаю, что футбол — коллективный вид спорта, спасибо “Сити”, персоналу, игрокам. Для меня это нечто очень особенное, без вас я бы этого не добился. Спасибо национальной сборной, Луису (де ла Фуэнте, тренеру команды) за то, что так долго верил в меня».
Также Родри тепло отозвался о Карвахале и Ламине Ямале, своих партнерах по сборной, и не забыл про легенд:
«Сегодня победа не для меня, а для испанского футбола, для многих игроков, которые не выиграли ее, хотя заслуживали, как (Андреас) Иньеста, Хави, Икер (Касильяс), (Серхио) Бускетс, как многие другие… Это важная награда для испанского футбола и для полузащитников. Сегодня многие друзья написали мне, что футбол победил, потому что дал возможность полузащитникам, которые работали в тени, выйти на свет». (Marca).
Топ-10 в голосовании на ЗМ-2024
- РОДРИ (Испания / «Манчестер Сити»);
ВИНИСИУС ЖУНИОР (Бразилия / «Реал»);
Джуд БЕЛЛИНГЕМ (Англия / «Реал»);
Дани КАРВАХАЛЬ (Испания / «Реал»);
Эрлинг ХОЛАНД (Норвегия / «Манчестер Сити»);
Килиан МБАППЕ (Франция / «Реал»);
Лаутаро МАРТИНЕС (Аргентина / «Интер»);
Ламин ЯМАЛЬ (Испания / «Барселона»);
Тони КРООС (Германия / «Реал»)*;
Гарри КЕЙН (Англия / «Бавария»).
* после Евро-2024 немец завершил профессиональную карьеру.
Другие важные номинации
- Лучший тренер: Карло АНЧЕЛОТТИ (тренер «Реала» в Париж не полетел);
- Лучший клуб: «Реал» (иронично!);
- Трофей Герда Мюллера лучшему бомбардиру: Гарри КЕЙН и Килиан МБАППЕ (не присутствовал);
- Трофей Яшина лучшему вратарю: Эмилиано МАРТИНЕС;
- Лучший молодой игрок: Ламин ЯМАЛЬ;
- Лучшая женщина-футболист: Айтана БОНМАТИ;
- Лучший тренер в женском футболе: Эмма ХЕЙЗ;
- Сильнейшая команда в женском футболе: «Барселона».
Иван Орехов