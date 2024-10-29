Звезда «Реала» пролетела мимо «Золотого мяча». И как же психанул Мадрид!

«Знаю, что сегодня особенный день не только для меня, но и для моей семьи и моей страны. Я хотел бы поблагодарить самого важного для меня человека, мою девушку. Мы вместе уже восемь лет, без тебя этот путь был бы другим. Спасибо моей семье за все ценности, которые они мне привили, за то, что они помогали мне с самого начала быть тем, кто играет в футбол ради любви. Также благодарить остальных членов моей семьи и друзей. Понимаю, что футбол — коллективный вид спорта, спасибо “Сити”, персоналу, игрокам. Для меня это нечто очень особенное, без вас я бы этого не добился. Спасибо национальной сборной, Луису (де ла Фуэнте, тренеру команды) за то, что так долго верил в меня».