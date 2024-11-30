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«Барселона» сенсационно проиграла «Лас Пальмасу» в чемпионате Испании

Каталонский клуб уступил со счетом 1:2, но продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Источник: Getty Images

Футболисты «Барселоны» проиграли «Лас Пальмасу» со счетом 1:2 в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании.

У гостей голы забили Сандро Рамирес (49-я минута) и Фабиу Силва (67). В составе хозяев отличился Рафинья (61).

В первом тайме травму получил защитник «Барселоны» Алекс Бальде из-за удара плечом в горло при столкновении с Рамиресом. Футболиста унесли с поля на носилках.

Последний раз «Барселона» проигрывала «Лас Пальмасу» в феврале 1986 года (0:3).

Каталонский клуб набрал 34 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании. «Лас Пальмас» с 15 очками расположился на 14-й строчке.

В следующем туре «Барселона» 7 декабря в гостях сыграет с «Бетисом», «Лас Пальмас» в тот же день примет «Вальядолид».

Барселона
1:2
Первый тайм: 0:0
Лас-Пальмас
Футбол, Испания, Тур 15
30.11.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Диего Мартинес
Голы
Барселона
Рафинья
(Педри)
61′
Лас-Пальмас
Сандро Рамирес
(Кириан Родригес)
49′
Фабиу Силва
(Хави Муньос)
67′
Составы команд
Барселона
13
Иньяки Пенья
5
Иньиго Мартинес
8
Педри
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
90′
18
Пау Виктор
3
Алехандро Бальде
26′
35
Херард Мартин
23
Жюль Кунде
56′
32
Эктор Форт
6
Гави
57′
21
Френки де Йонг
14
Пабло Торре
46′
19
Ламин Ямаль
16
Фермин Лопес
57′
7
Ферран Торрес
Лас-Пальмас
1
Яспер Силлессен
15
Скотт Маккенна
4
Алекс Суарес
5
Хави Муньос
10
Альберто Молейро
3
Мика Мармоль
90′
16
Оливер Макберни
8
Хосе Кампанья
68′
12
Энцо Луаодис
20
Кириан Родригес
83′
6
Фабио Гонсалес
18
Вити Росада
83′
11
Бенито Рамирес
19
Сандро Рамирес
73′
2
Марвин Парк
37
Фабиу Силва
73′
17
Хайме Мата
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
26
Удары (всего)
5
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
0
7
Фолы
11
2
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Адриан Кордеро Вега
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Лас-Пальмас
Чемпионат Испании: таблица и календарь