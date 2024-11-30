«Барселона» сенсационно проиграла «Лас Пальмасу» в чемпионате Испании

Футболисты «Барселоны» проиграли «Лас Пальмасу» со счетом 1:2 в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании.
У гостей голы забили Сандро Рамирес (49-я минута) и Фабиу Силва (67). В составе хозяев отличился Рафинья (61).
В первом тайме травму получил защитник «Барселоны» Алекс Бальде из-за удара плечом в горло при столкновении с Рамиресом. Футболиста унесли с поля на носилках.
Последний раз «Барселона» проигрывала «Лас Пальмасу» в феврале 1986 года (0:3).
Каталонский клуб набрал 34 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании. «Лас Пальмас» с 15 очками расположился на 14-й строчке.
В следующем туре «Барселона» 7 декабря в гостях сыграет с «Бетисом», «Лас Пальмас» в тот же день примет «Вальядолид».