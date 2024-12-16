Топ-футболисты рискуют остаться без работы через полгода. Тут не только звёзды «Ливерпуля»

В этом сезоне бельгиец провёл на поле всего 793 минуты, а за весь прошлый — 1750. Травмы серьёзно сократили игровое время полузащитника. Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии 33-летний Кевин Де Брёйне высказался о перспективах продления контракта с «горожанами». «В начале сезона я знал, что будут переговоры, но потом случилась травма. Предполагалось, что это займёт пару дней, а потом прошло восемь-девять недель. Я отложил всё это в сторону. Мы проведём переговоры, а если их не будет, то это мой последний год в клубе», — в конце ноября Кевин был достаточно откровенен. Бен Джейкобс сообщает, что игрок интересен трём клубам из Саудовской Аравии («Аль-Наср», «Аль-Ахли», «Аль-Кадисия»). Джереми Кросс утверждает, что Кевин может перебраться в «Интер Майами». А по данным The Telegraph, «Ман Сити» готов предложить бельгийцу место в одном из клубов, входящих в холдинг City Football Group. Туда, кстати, входит американский «Нью-Йорк Сити».