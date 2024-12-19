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ПСЖ обыграл «Монако» в матче чемпионата Франции с участием Головина и Сафонова

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» со счетом 4:2 обыграл «Монако» в матче чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на домашнем стадионе «Монако».

Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе гостей отметились Дезире Дуэ (24-я минута), Усман Дембеле (64 и 90+7) и Гонсалу Рамуш (83). У хозяев отличились Элисс Бен-Сегир (53, с пенальти) и Брель Эмболо (60).

На 22-й минуте на поле вышел российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, который заменил итальянца Джанлуиджи Доннарумму, получившего удар ногой в лицо от одного из игроков «Монако». По информации телеканала RMC Sport, итальянскому голкиперу наложили 10 швов. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 89 минут.

ПСЖ набрал 40 очков после 16 матчей и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» с 30 очками располагается на 3-й строчке.

В следующем матче чемпионата ПСЖ примет «Сент-Этьен», «Монако» на выезде сыграет с «Нантом». Встречи пройдут 12 января 2025 года. 5 января ПСЖ и «Монако» проведут игру за Суперкубок Франции. Матч пройдет в Катаре.

Монако
2:4
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 16
18.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Луис Энрике
Голы
Монако
Элисс Бен Сегир
53′
Бриль Эмболо
(Магнес Аклиуш)
60′
ПСЖ
Дезире Дуэ
(Ашраф Хакими)
24′
Усман Дембеле
64′
Гонсалу Рамуш
(Ли Кан Ин)
83′
Усман Дембеле
(Фабиан Руис)
90+7′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
17
Уилфрид Синго
13′
88
Сунгуту Магасса
7
Элисс Бен Сегир
11
Магнес Аклиуш
36
Бриль Эмболо
22
Мохаммед Салису
89′
8
Элиот Матазо
10
Александр Головин
89′
21
Джордж Иленихенья
15
Ламин Камара
29′
74′
18
Такуми Минамино
ПСЖ
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
1
Джанлуиджи Доннарумма
22′
39
Матвей Сафонов
14
Дезире Дуэ
80′
9
Гонсалу Рамуш
87
Жоау Невеш
65′
21
Люка Эрнандез
29
Брэдли Барколя
65′
19
Ли Кан Ин
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
11
Фолы
11
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
ПСЖ
Чемпионат Франции: таблица и календарь