ПСЖ обыграл «Монако» в матче чемпионата Франции с участием Головина и Сафонова

Забитыми мячами в составе гостей отметились Дезире Дуэ (24-я минута), Усман Дембеле (64 и 90+7) и Гонсалу Рамуш (83). У хозяев отличились Элисс Бен-Сегир (53, с пенальти) и Брель Эмболо (60).
На 22-й минуте на поле вышел российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, который заменил итальянца Джанлуиджи Доннарумму, получившего удар ногой в лицо от одного из игроков «Монако». По информации телеканала RMC Sport, итальянскому голкиперу наложили 10 швов. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 89 минут.
ПСЖ набрал 40 очков после 16 матчей и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» с 30 очками располагается на 3-й строчке.
В следующем матче чемпионата ПСЖ примет «Сент-Этьен», «Монако» на выезде сыграет с «Нантом». Встречи пройдут 12 января 2025 года. 5 января ПСЖ и «Монако» проведут игру за Суперкубок Франции. Матч пройдет в Катаре.