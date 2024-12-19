ПСЖ обыграл «Монако» в матче чемпионата Франции с участием Головина и Сафонова

На 22-й минуте на поле вышел российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, который заменил итальянца Джанлуиджи Доннарумму, получившего удар ногой в лицо от одного из игроков «Монако». По информации телеканала RMC Sport, итальянскому голкиперу наложили 10 швов. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 89 минут.