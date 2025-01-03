Оливер Кан ведет переговоры по покупке клуба из Франции

В июле «Бордо» принял решение отказаться от профессионального статуса, не дожидаясь слушания в суде по коммерческим вопросам, который должен был объявить либо о ликвидации клуба, либо о передаче управления. В августе было принято решение, что «Бордо» продолжит соревноваться в четвертом по силе дивизионе страны. В октябре из-за финансовых проблем шестикратные чемпионы Франции были вынуждены уволить персонал, оставив около 10−11 сотрудников.