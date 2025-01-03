Оливер Кан ведет переговоры по покупке клуба из Франции

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Бывший вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Оливер Кан подтвердил, что ведет переговоры по приобретению французского «Бордо», который летом был переведен в четвертый по силе дивизион чемпионата Франции.
Ранее издание Sud Ouest сообщило, что в декабре предприниматель Жак-Анри Эйро, действуя от имени Кана, обратился к владельцу «Бордо» Жерару Лопесу с запросом об условиях возможного приобретения.
«Переговоры о возможном приобретении “Бордо” находятся на ранней стадии. На данный момент больше нечего сказать», — цитирует Кана Bild.
В июле «Бордо» принял решение отказаться от профессионального статуса, не дожидаясь слушания в суде по коммерческим вопросам, который должен был объявить либо о ликвидации клуба, либо о передаче управления. В августе было принято решение, что «Бордо» продолжит соревноваться в четвертом по силе дивизионе страны. В октябре из-за финансовых проблем шестикратные чемпионы Франции были вынуждены уволить персонал, оставив около 10−11 сотрудников.
Кан является восьмикратным чемпионом Германии, обладателем шести Кубков Германии, шести Кубков немецкой лиги, победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка в составе «Баварии». С немецкой сборной он стал чемпионом Европы, завоевал серебро и бронзу чемпионатов мира. В 2021−23 годах Кан занимал пост гендиректора «Баварии».