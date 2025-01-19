«Реал» разгромил «Лас-Пальмас» и возглавил таблицу чемпионата Испании по футболу

На 76-й минуте на поле вышел защитник «Реала» Давид Алаба, австриец сыграл впервые с декабря 2023 года. Все это время футболист восстанавливался от разрыва крестообразной связки левого колена. Алаба перенес две операции, к тренировкам он вернулся в начале января.