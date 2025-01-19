«Реал» разгромил «Лас-Пальмас» и возглавил таблицу чемпионата Испании по футболу

Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (18-я и 36-я минуты), Браим Диас (33) и Родриго (57). У проигравших отличился Фабиу Силва (1). Первый мяч Мбаппе забил с пенальти. По ходу игры главный судья трижды отменял голы «Реала» после вмешательства видеоассистента рефери (VAR). «Лас-Пальмас» доигрывал встречу вдесятером, на 64-й минуте с поля был удален Бенито Рамирес.
На 76-й минуте на поле вышел защитник «Реала» Давид Алаба, австриец сыграл впервые с декабря 2023 года. Все это время футболист восстанавливался от разрыва крестообразной связки левого колена. Алаба перенес две операции, к тренировкам он вернулся в начале января.
«Реал» возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 46 очков. Подопечные Карло Анчелотти опережают идущий 2-м «Атлетико» на 2 балла. «Лас-Пальмас» располагается на 14-й позиции с 22 очками. В следующем туре «Реал» 25 января встретится на выезде с «Вальядолидом», «Лас-Пальмас» днем ранее примет «Осасуну».