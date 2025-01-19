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«Реал» разгромил «Лас-Пальмас» и возглавил таблицу чемпионата Испании по футболу

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. «Реал» со счетом 4:1 обыграл «Лас-Пальмас» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (18-я и 36-я минуты), Браим Диас (33) и Родриго (57). У проигравших отличился Фабиу Силва (1). Первый мяч Мбаппе забил с пенальти. По ходу игры главный судья трижды отменял голы «Реала» после вмешательства видеоассистента рефери (VAR). «Лас-Пальмас» доигрывал встречу вдесятером, на 64-й минуте с поля был удален Бенито Рамирес.

На 76-й минуте на поле вышел защитник «Реала» Давид Алаба, австриец сыграл впервые с декабря 2023 года. Все это время футболист восстанавливался от разрыва крестообразной связки левого колена. Алаба перенес две операции, к тренировкам он вернулся в начале января.

«Реал» возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 46 очков. Подопечные Карло Анчелотти опережают идущий 2-м «Атлетико» на 2 балла. «Лас-Пальмас» располагается на 14-й позиции с 22 очками. В следующем туре «Реал» 25 января встретится на выезде с «Вальядолидом», «Лас-Пальмас» днем ранее примет «Осасуну».

Реал
4:1
Первый тайм: 3:1
Лас-Пальмас
Футбол, Испания, Тур 20
19.01.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Диего Мартинес
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
18′
Браим Диас
(Лукас Васкес)
33′
Килиан Мбаппе
(Родригу)
36′
Родригу
(Франсиско Гарсия)
57′
Лас-Пальмас
Фабиу Силва
(Сандро Рамирес)
1′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
9
Килиан Мбаппе
22
Антонио Рюдигер
76′
4
Давид Алаба
19
Дани Себальос
83′
36
Чема Андрес
21
Браим Диас
76′
15
Арда Гюлер
11
Родригу
84′
16
Эндрик
17
Лукас Васкес
87′
39
Лоренсо Агуадо
Лас-Пальмас
1
Яспер Силлессен
3
Мика Мармоль
15
Скотт Маккенна
4
Алекс Суарес
5
Хави Муньос
20
Кириан Родригес
23
Алекс Муньос
58′
14
Ману Фустер
28
Хуанма Эрсог
46′
11
Бенито Рамирес
64′
10
Альберто Молейро
58′
12
Энцо Луаодис
19
Сандро Рамирес
45+3′
80′
9
Марк Кардона
37
Фабиу Силва
69′
16
Оливер Макберни
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
26
Удары (всего)
6
13
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
11
Фолы
13
6
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Лас-Пальмас
Чемпионат Испании: таблица и календарь