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Кошмарный старт Хусанова в АПЛ — уже на третьей минуте подарил гол «Челси». Но у Гвардиолы нашелся ответ

Волевая победа на «Этихаде».

Источник: Reuters

Битва разочарования и открытия сезона

Перед началом сезона ожидалось, что «Манчестер Сити» и «Челси» к зиме будут если не в разных частях турнирной таблицы, то на почтительном расстоянии друг от друга. Посудите сами — «горожане» подходили к кампании в статусе многолетнего гегемона и действующего чемпиона АПЛ. Эта команда не так давно брала Лигу чемпионов, имела сыгранный опытнейший состав и одного из лучших тренеров за всю историю игры. «Челси» же готовился к очередной перестройке — ушел Маурисио Почеттино, вместо него назначили Энцо Мареску без опыта работы главным коучем в высшем дивизионе. Плюс с набором футболистов творился полный хаос — «Челси» при Тодде Боуле берет все, что попадается на глаза, не стесняясь переплат и отсутствия понимания, как использовать того или иного новичка. Неудивительно, что многие фанаты синих готовились к очередному году сумбура.

Но к очному матчу в 23-м туре команды подошли в статусе равных по силе оппонентов — «Челси» опережал чемпиона на два очка, и по факту это была борьба за промежуточную позицию в зоне Лиги Европы. Лондонцы в этом сезоне выступают выше ожиданий — Мареска смог просеять состав, определить костяк и вырисовать четкий рисунок игры. Да, в последний месяц случилась просадка по результатам, но в предыдущем туре синие уверенно обыграли «Вулверхэмптон», и это похоже на начало исправления ситуации. Про кризис «Сити» сказано уже очень много, но в АПЛ у «горожан» дела налаживаются — в последний раз в чемпионате они проигрывали 21 декабря и сейчас потихоньку карабкаются вверх по турнирной таблице. О чемпионстве речь не идет, но попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон — вполне достижимая цель.

А еще «Ман Сити» активничает на трансферном рынке — уже подписали Витора Рейса, Абдукодира Хусанова и Омара Мармуша. Двух последних, чьи трансферы были официально подтверждены совсем недавно, Гвардиола сразу же бросил в бой.

Привоз Хусанова и сработавшая задумка Гвардиолы

Хусанов получил свой шанс из-за травмы Рубена Диаша и состояния Стоунза, который только восстановился после повреждения. И первые минуты в АПЛ получились для молодого узбека ужасными — на третьей минуте он в простой ситуации неловко скинул мяч Эдерсону, Мадуэке совершил перехват и вывел Джексона на пустые ворота. Не забить там было нереально. А через минуту Абдукодир получил желтую карточку за фол на Палмере и привез опасный штрафной — к счастью для его команды, Джеймс пробил совсем неточно. Отметим, что вообще фанаты «Сити» поддерживали новичка команды и аплодировали ему, даже когда он просто катил назад Эдерсону.

Вообще первые 10 минут получились ураганными. Хусанов задержался за созданной партнерами линией офсайда и позволил Палмеру убежать один на один. Но Коул выполнил небрежный пас на Санчо, и тут Хусанов исправился, заблокировав его удар. А через минуту Фоден чуть не сравнял счет — после его дальнего выстрела зазвенела штанга.

Затем игра немного успокоилась. Мармуш активничал на передней линии, постоянно вырывался на ударную позицию и даже забил, но его гол отменили из-за офсайда. А ведь мог оставить мяч набегавшему Бернарду Силве, который наверняка разобрался бы в этом эпизоде и сравнял счет.

Правда, до конца тайма «Сити» все же успел отыграться. Удивительно, но сделал это левый защитник Йошко Гвардиол, который оказался самым опасным игроком атаки хозяев. На 24-й минуте он красиво убрал на замахе оппонента, однако промазал с нерабочей правой. Затем выскочил один на один и чуть-чуть не попал в угол. Ну, а на третий заход все получилось четко. Другой крайний защитник, Матеуш Нунеш, открылся на позиции форварда под заброс Гюндогана, не смог переиграть Санчеса, но мяч отскочил к Гвардиолу, который спокойно переправил его в ворота. Если это был план Гвардиолы (а на это очень похоже), то сработал он блестяще.

Простой прием «Сити»

А вот у «Челси» после забитого мяча особо ничего не получалось. Совсем грустно стало после того, как Мареска заменил Джексона на Нкунку — француза не было видно вообще. Как и Коула Палмера, от которого точно ждали более яркой игры. В общем, «Челси» как-то совсем завис — никак не повлияло и появление Нету с Гюсто.

А вот «Сити» потихоньку раскочегаривался. В начале тайма Гвардиола все же заменил Хусанова на Стоунза. Перед уходом Абдукодир успел классно отобрать мяч у Джексона, но рисковать с висящим на карточке центральным защитником Пеп не стал. Вряд ли дебют можно назвать удачным, но начало положено, и «Этихад» показал, что готов поддержать новичка в трудный момент.

Источник: Carl Recine/Getty Images

«Горожане» же тем временем нашли способ эффективного взлома соперника — «Челси» нередко выдвигался в высокий прессинг, и футболисты в голубом при помощи Эдерсона зачастую здорово его разбивали нацеленной длинной передачей. На 68-й минуте как раз после паса вратаря Холанн ускакал от Чалобы и воспользовался странным выходом из ворот Санчеса — убрал под левую и перевесил голкипера из-за пределов штрафной.

Спустя 20 минут прием сработал снова — на этот раз Эрлинг зацепился за вынос и скинул мяч Фодену, который убежал на рандеву с Санчесом и спокойно реализовал буллит. Это была точка.

«Сити» победил 3:1 и обогнал «Челси» с «Ньюкаслом», заскочив на четвертую строчку. В трех очках «Ноттингем Форест», в шести — «Арсенал». И теперь задача закончить сезон в тройке кажется вполне себе выполнимой.

Автор: Марк Бессонов

Манчестер Сити
3:1
Первый тайм: 1:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 23
25.01.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Энцо Мареска
Голы
Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
(Матеус Нунес)
42′
Эрлин Бреут Холанн
(Эдерсон)
68′
Фил Фоден
(Эрлин Бреут Холанн)
87′
Челси
Нони Мадуэке
(Николас Джексон)
3′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
8
Матео Ковачич
83′
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
79′
27
Матеус Нунес
9
Эрлин Бреут Холанн
47
Фил Фоден
45
Абдукодир Хусанов
4′
54′
5
Джон Стоунс
7
Омар Мармуш
74′
17
Кевин Де Брейне
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
6
Леви Колвилл
25′
23
Тревор Чалоба
8
Энцо Фернандес
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
58′
11
Нони Мадуэке
24
Рис Джеймс
73′
27
Мало Гюсто
15
Николас Джексон
61′
18
Кристофер Нкунку
19
Джейдон Санчо
73′
7
Педру Нету
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
6
Фолы
8
5
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Челси
Чемпионат Англии: таблица и календарь