Кошмарный старт Хусанова в АПЛ — уже на третьей минуте подарил гол «Челси». Но у Гвардиолы нашелся ответ

Но к очному матчу в 23-м туре команды подошли в статусе равных по силе оппонентов — «Челси» опережал чемпиона на два очка, и по факту это была борьба за промежуточную позицию в зоне Лиги Европы. Лондонцы в этом сезоне выступают выше ожиданий — Мареска смог просеять состав, определить костяк и вырисовать четкий рисунок игры. Да, в последний месяц случилась просадка по результатам, но в предыдущем туре синие уверенно обыграли «Вулверхэмптон», и это похоже на начало исправления ситуации. Про кризис «Сити» сказано уже очень много, но в АПЛ у «горожан» дела налаживаются — в последний раз в чемпионате они проигрывали 21 декабря и сейчас потихоньку карабкаются вверх по турнирной таблице. О чемпионстве речь не идет, но попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон — вполне достижимая цель.