Голевая передача Кварацхелии не помогла «ПСЖ» обыграть «Реймс» в матче 19-го тура Лиги 1

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 47 очков после 19 игр. «Реймс» после аналогичного количества встреч занимает 12-е место, заработав 22 очка. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Брестом» (1 февраля), а «Реймс» — с «Нантом» (2 февраля).