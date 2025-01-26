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Голевая передача Кварацхелии не помогла «ПСЖ» обыграть «Реймс» в матче 19-го тура Лиги 1

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Реймс».

Источник: AP 2024

Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Беном Эль-Хаджем (Франция). Итоговый результат — 1:1.

На 47-й минуте нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Хвича Кварацхелия, тем самым хавбек сделал первое результативное действие за парижский клуб. Ответный мяч «Реймса» на 56-й минуте забил форвард Кэито Накамура — 1:1.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл матч на скамейке запасных. Ворота парижан защищал Джанлуиджи Доннарумма.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 47 очков после 19 игр. «Реймс» после аналогичного количества встреч занимает 12-е место, заработав 22 очка. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Брестом» (1 февраля), а «Реймс» — с «Нантом» (2 февраля).

ПСЖ
1:1
Первый тайм: 0:0
Реймс
Футбол, Франция, Тур 19
25.01.2025, 23:05 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Лука Элснер
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
47′
Реймс
Кейто Накамура
(Маршалл Мунетси)
56′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
25
Нуну Мендеш
35
Лукас Бералдо
8
Фабиан Руис
14
Дезире Дуэ
33
Уоррен Заир-Эмери
21
Люка Эрнандез
35′
60′
51
Вильян Пачо
7
Хвича Кварацхелия
83′
11
Марко Асенсио
19
Ли Кан Ин
60′
17
Витор Феррейра Витинья
9
Гонсалу Рамуш
73′
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
60′
29
Брэдли Барколя
90+2′
Реймс
94
Йеванн Диуф
18
Серхио Акьеме
4′
21
Седрик Кипре
23
Аурелиу Бута
6
Валентин Эдоа
15
Маршалл Мунетси
17
Кейто Накамура
7
Дзюня Ито
90′
3
Хироки Секине
10
Тедди Теума
64′
11
Амине Салама
30
Джон Патрик
68′
55
Ноа Сангюи
22
Умар Диаките
65′
67
Мамаду Дьякон
85′
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
1
13
Фолы
13
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Хаким Бен Эль-Хадж
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Реймс
Чемпионат Франции: таблица и календарь