«Барселона» с трудом одолела аутсайдера — и уже первая. Все решила магия двух игроков

Канарцы вновь показали, что не боятся «кусать» фаворитов: выдержали стартовый натиск, цепко оборонялись и успешно бросались в отбор, частенько пытались поймать соперников на высоком расположении и пару раз заставили проявить реакцию Войцеха Щенсного. «Барса» же занималась привычным раскатом, тем не менее за первую половину тайма создала лишь один действительно опасный момент: Фермин Лопес почему-то не стал бить из удобной позиции сам и покатил назад на Роберта Левандовского, а поляк не совсем ожидал этого — и не подстроился.