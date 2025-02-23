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«Барселона» с трудом одолела аутсайдера — и уже первая. Все решила магия двух игроков

Ямаль и Ольмо забрали у отлично оборонявшегося «Лас-Пальмаса» победу.

Источник: Getty Images

Два месяца назад «Лас-Пальмас» сенсационно обыграл на выезде «Барселону» (2:1). Месть удалась, хоть и не стала простой.

Канарцы вновь показали, что не боятся «кусать» фаворитов: выдержали стартовый натиск, цепко оборонялись и успешно бросались в отбор, частенько пытались поймать соперников на высоком расположении и пару раз заставили проявить реакцию Войцеха Щенсного. «Барса» же занималась привычным раскатом, тем не менее за первую половину тайма создала лишь один действительно опасный момент: Фермин Лопес почему-то не стал бить из удобной позиции сам и покатил назад на Роберта Левандовского, а поляк не совсем ожидал этого — и не подстроился.

К 25-й минуте «Лас-Пальмас» и по воротам бил чуть чаще (5:3), и три угловых подал против одного у каталонцев. Вскоре преимущество ушло к «Барселоне» — но не по счёту. Её лишили пространства. Навесы и проникающие передачи не срабатывали. В таких ситуациях выручает индивидуальное мастерство. У «Барсы» его с избытком, и дриблинг Ламина Ямаля привычно был филигранен. Только не доходил до кульминации. Бывало, обведёт двоих — и нарвётся на третьего.

За остаток тайма оборона канарцев допустила только одну серьёзную ошибку, когда неудачный заброс на Оливера Макбарни привёл к контрвыпаду и удару Ямаля с угла штрафной. Ламина подвела точность. Больше «Лас-Пальмаса» в Ла Лиге пропускает только безнадёжный «Вальядолид». Если бы хозяева защищались так каждый тур, то шли бы минимум в середине таблицы. А так приходится бороться за выживание.

В перерыве Ханс-Дитер Флик поменял проводившего явно не лучший матч Фермина (частые потери, неточные забросы, несколько проигранных единоборств) на более техничного Дани Ольмо. И всё равно канарский «автобус» никак не ломался — разве что отличный навес Ямаля неточным кивком головы загубил Рафинья. А на 62-й минуте всё-таки дрогнул. Кто забил? Ольмо! Дани сам же и сконструировал голевую атаку, забежал в штрафную, дождался ответной передачи от Ямаля, который заодно разобрался с Дариу Эсугу. Дани вторым касанием изящно убрал с пути Алекса Суареса и мощно пальнул под перекладину. Ясперу Силлессену только и оставалось, что развести руками.

«Барселона» и при преимуществе в счёте не отдавала инициативу. Ямаль всё так же терроризировал правый фланг. Показателен эпизод, где он потерял мяч, отобрал его, снова потерял и вновь отобрал. И тут на 80-й минуте канарцы заработали угловой. Его розыгрыш привёл к подаче Сандро Рамиреса. Алекс Муньос скинул головой на Суареса, удар, Эрик Гарсия лёг на пути — рука. Судьи долго не могли разобраться, назначать ли пенальти. Решающую роль сыграл офсайд у Муньоса.

Других вариантов сравнять счёт, даже несмотря на восемь добавленных минут, у «Лас-Пальмаса» не нашлось. Он успешно оборонял ничью. Но что поделать против магии Ямаля и Ольмо? Заодно поднявшийся с лавки и никем не прикрытый Ферран Торрес на 90+6-й с паса Рафиньи увеличил разницу. Трудная победа вернула «Барсу» на первую строчку. «Атлетико» в 25-м туре также взял три очка, разгромив «Валенсию» (3:0). Очередь за «Реалом» — вечером воскресенья ему принимать «Жирону».

Лас-Пальмас
0:2
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 25
22.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Gran Canaria
Главные тренеры
Диего Мартинес
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Дани Ольмо
(Ламин Ямаль)
62′
Ферран Торрес
(Рафинья)
90+5′
Составы команд
Лас-Пальмас
1
Яспер Силлессен
3
Мика Мармоль
23
Алекс Муньос
4
Алекс Суарес
80′
5
Хави Муньос
19
Сандро Рамирес
21
Стефан Байчетич
86′
11
Бенито Рамирес
29
Дариу Эссугу
67′
8
Хосе Кампанья
10
Альберто Молейро
67′
14
Ману Фустер
16
Оливер Макберни
66′
17
Хайме Мата
18
Вити Росада
85′
27
Валентин Пессолеси
Барселона
25
Войцех Щенсны
2
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
23
Жюль Кунде
24
Эрик Гарсия
17
Марк Касадо
9
Роберт Левандовски
8
Педри
85′
21
Френки де Йонг
82′
16
Фермин Лопес
46′
20
Дани Ольмо
19
Ламин Ямаль
85′
7
Ферран Торрес
11
Рафинья
90′
35
Херард Мартин
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
15
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
13
Фолы
4
6
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Адриан Кордеро Вега
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Лас-Пальмас
Чемпионат Испании: таблица и календарь