«Челси» ворвался в топ-4, «Реал» победил после фантастического гола Винисиуса, «Аталанта» унизила «Ювентус»

Обычно такие игры «Атлетико» не отпускает, но тут ВАР все развернул на 180 градусов, а снова совершивший визит к монитору арбитр согласился с удалением Корреа. Аргентинец тянулся к мячу, попав шипами в ногу сопернику, и хотя это не выглядело откровенной грубостью, судьи приняли решение, которое изменило все. Красно-белые даже не успели осознать случившееся, а счет уже сравнял Арамбарри. И он же на второй добавленной минуте подставил ногу под дальний удар Рико. Невероятный сезон 29-летнего уругвайца, который за семь лет в испанском чемпионате забил 6 мячей, а за неполный нынешний сезон — уже восемь! Для разрушителя это настоящая аномалия. Для «Атлетико» — дикое разочарование, так как поражение стоило возможности обойти «Барселону» и подняться на первое место.