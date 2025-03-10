«Челси» ворвался в топ-4, «Реал» победил после фантастического гола Винисиуса, «Аталанта» унизила «Ювентус»

Англия: Палмер больше не идеален
Все когда-нибудь случается в первый раз. А иногда все настолько совпадает, что даже закоренелые скептики начинают верить в магию чисел. Наверное, задумается на эту тему и звездный мальчик «Челси» Палмер, который до воскресенья был обладателем самой длинной серии из реализованных в АПЛ пенальти. Хавбек безупречно исполнил двенадцать попыток, а тринадцатую смазал, проиграв дуэль Хермансену. Так что синим пришлось искать в своих рядах нового героя, и таковым оказался Кукурелья. Подхватив мяч недалеко от штрафной, испанец идеально выстрелил низом в дальний угол и поднял «Челси» в топ-4, откуда лондонцы выбили «Манчестер Сити».
Огненная концовка в исполнении «МЮ» и «Арсенала». Райя совершил чудо в добавленное время.
Испания: «Атлетико» бит его же оружием
«Хетафе» может засушить самую звездную атаку. «Реал» с «Барселоной» не дадут соврать. Но если сравнить команду Хосе Бордаласа с Суперменом, то у нее есть свой криптонит. Имя ему — «Атлетико». 24 матча ла лиги без поражений (+20=4) и 27 встреч с учетом всех турниров — рекордные серии «матрасников» против одного соперника. Однако в воскресенье случилось то, чего болельщики «Хетафе» не видели четырнадцать лет, а Бордалас с пятнадцатой попытки — после трех ничьих и одиннадцати поражений — впервые обыграл Диего Симеоне. Да еще и в фирменном стиле аргентинца!
Целых 75 минут игра не давала поводов рассказать о ней хоть что-то любопытное, а потом случилась настоящая драма. Пожалуй, самая эмоциональная в туре, и начало ей положил пенальти. Как поначалу казалось, ВАР изучает возможное нарушение голкипера Сории в момент столкновения с Ле Норманом. Оказалось, это не имеет никакого значения, так как летевший в сторону ворот мяч попал в руку Альдерете. Обидный и досадный для «Хетафе» 11-метровый реализовал лучший джокер европейского сезона — отличившийся после выхода на замену в седьмой раз Серлот.
Обычно такие игры «Атлетико» не отпускает, но тут ВАР все развернул на 180 градусов, а снова совершивший визит к монитору арбитр согласился с удалением Корреа. Аргентинец тянулся к мячу, попав шипами в ногу сопернику, и хотя это не выглядело откровенной грубостью, судьи приняли решение, которое изменило все. Красно-белые даже не успели осознать случившееся, а счет уже сравнял Арамбарри. И он же на второй добавленной минуте подставил ногу под дальний удар Рико. Невероятный сезон 29-летнего уругвайца, который за семь лет в испанском чемпионате забил 6 мячей, а за неполный нынешний сезон — уже восемь! Для разрушителя это настоящая аномалия. Для «Атлетико» — дикое разочарование, так как поражение стоило возможности обойти «Барселону» и подняться на первое место.
«Реал» тоже встречался со статистически удобным соперником, которому не уступал на «Сантьяго Бернабеу» на протяжении пятнадцати матчей. И сливочным тоже пришлось непросто, однако, в отличие от «Атлетико», команда Карло Анчелотти добилась нужного результата. Да еще и при кошмарной для домашней игры и разницы в классе статистике. «Реал» проиграл «пчелам» по общему количеству ударов (10−20), попаданиям в створ (5−6) и владению (46 на 54). Но при этом гости забили лишь раз, когда сумасшедший по силе удара Педро Диаса едва не сломал перекладину, от которой мяч опустился за линию ворот. Определить это помог ВАР.
Решило же все (в который уже раз!) индивидуальное мастерство звезд «Королевского клуба». Мбаппе, получив пас во фланг, на скорости вошел в штрафную и, расправившись с защитником, отправил мяч в угол. Ну, а учтенный статистиками результативный пас Модрича — формальность в десятой степени. После мягкого заброса хорвата Винисиус Жуниор дошел с мячом до штрафной. Потом развернулся и ушел на фланг, после чего, проскочив между двумя защитниками на развороте, снова отправился к воротам и, раскачав финтами еще одного оппонента, привел трибуны в восторг. «Реал» второй при равном количестве очков с имеющей теперь в запасе одну игру «Барселоной». Но в уме следует держать следующий тур, в котором конкуренты обречены на потери по итогам очной встречи «Атлетико» и «Барсы».
Италия: «Наполи» не отстает от «Интера»
Не выигрывавший на протяжении пяти туров (=4−1) «Наполи» одержал первую с 25 января победу и не позволил «Интеру» уйти в отрыв. Неаполитанцы остаются в гонке за скудетто, отставая от действующего чемпиона всего на одно очко. К радости Антонио Конте, как нельзя вовремя вышел из спячки Лукаку, который в двенадцатый раз достиг в лигах топ-5 двузначной результативности. Произошло это после того, как сместившийся в центр Мактоминай выстрелил с дальней дистанции, и Де Хеа отбил мяч точно на ногу выбившему свою привычную десятку бельгийскому снайперу. А еще Лукаку исполнил свой фирменный номер, когда, укрыв мяч корпусом, отдал пас в штрафную, и преимущество неаполитанцев удвоил Распадори. «Фиорентина» сумела вернуть интригу после проникающей передачи к штрафной и паса пяткой в исполнении Мойзе Кина, после чего мяч впритирку со штангой уложил Гюдмюндссон. Получилось очень красиво, но большего «фиалкам» не позволили.
В какой-то момент успевшую поменять двух тренеров «Рому» списали со счетов, а потом пришел Клаудио Раньери и все починил. Услышав призыв из Рима, 73-й летний специалист забыл о пенсии, и его не остановили ни двенадцатое место «волков», ни тринадцать очков после двенадцати туров. С ноября с Раньери у штурвала римляне добавили в таблицу 33 балла, и выяснилось, что сезон еще можно спасти.
После победы над «Эмполи» отставание от еврокубковой шестерки сократилось до четырех баллов, а «Фиорентина» с «Миланом» остались за спиной. Решающим же в воскресенье оказался сверхбыстрый гол Соуле, который крученым ударом отправил мяч в сетку с линии штрафной уже на 22-й секунде. С тех пор, как компания Opta ведет статистику серии А (сезон-2004/05), это самый быстрый гол «Ромы». Прежним рекордом владел отличившийся на 30-й секунде Франческо Тотти.
Серия из пяти побед, самой заметной из которых стала над «Интером» (1:0), слишком сильно задрала планку ожиданий перед встречей «Ювентуса» с «Аталантой». Поначалу надежды, впрочем, оправдывались, и при относительно равной игре бьянконери пропустили крайне обидный гол. Попадания мяча в руку (не повезло Маккенни) — всегда досадные. Только по факту к перерыву туринцы могли получить еще две-три пробоины. От катастрофы спасли каркас ворот и серия сумасшедших спасений Ди Грегорио. Свисток на перерыв для «Юве» был сродни звуку гонга для прижатого к канатам боксера.
Только в паузе Тиагу Мотта так и не смог привести свою команду в чувство, и «Аталанта» оперативно удвоила свое преимущество. После очередного вратарского сейва на добивании отличился де Рон. А когда забил еще и Дзаппакоста, из хозяев словно выпустили воздух. Свои лучшие моменты они создали только в концовке — уже после заслуженного успеха ярко сыгравшего Лукмана. Настоящее унижение «Юве», который не проигрывал дома с разностью в четыре мяча с 22 октября 1967 года, когда бьянконери досталось в дерби с «Торино». Теперь в понедельник «Юве» может вылететь из топ-4 в случае победы «Лацио» над «Удинезе».
Германия: «Айнтрахт» буксует
Лишившийся накануне третьего места «Айнтрахт» словно решил не выбиваться из тренда. В субботу проиграли все участники Лиги чемпионов («Бавария», «Байер», дортмундская «Боруссия»), а сутки спустя их «поддержал» последний представитель Германии в Лиге Европы. Не помог даже первый гол в бундеслиге Батшуайи, так как на успех зимнего новичка «орлов» берлинцы ответили двумя голами после перерыва. Франкфуртцы проиграли в бундеслиге третий раз подряд, после чего выяснилось: еще недавно с отрывом занимавшая третье команда чудом удержалась в топ-4. Помогло то, что накануне два конкурента — «Фрайбург» и «Лейпциг» — завершили свой матч нулевой ничьей. А в составе «Униона» отметим очередную результативную подачу углового в исполнении Триммеля. За шесть неполных сезонов его корнеры принесли берлинцам 16 мячей, и это лучший показатель в турнире наряду с баварцем Киммихом и Грифо из «Фрайбурга».
Франция: джокеры Фонсеки
Центральный матч тура под проливным дождем катился к нулевой ничьей. «Ницце», которая имела массу отличных моментов, откровенно не везло. «Лион» же, как казалось, не готов забивать. Видимо, так подумали и «орлята», которых, в конце концов, подловили на ошибке, и Альмада нашел передачей только появившегося на поле Шерки. И опять же аргентинский плеймейкер ассистировал красиво пробившему в верхний угол другому джокеру — Нуама. Выходит, план Паулу Фонсеки оказался идеальным. И, кстати, успех «ткачей» оказался на руку «Монако». Монегаски по-прежнему впереди «Лиона» (на два очка), и всего два балла отделяют красно-белых от «Ниццы». Та, оставшись третьей, упустила возможность догнать оступившийся накануне «Марсель».
Статистика дня
1-й раз в истории бундеслиги в двух турах подряд хозяевам не удалось одержать ни одной победы.
2 гола со штрафных в трех последних матчах АПЛ забил полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш. Это на один мяч больше, чем в предыдущих 183 играх.
3 сезона подряд не менее 25 результативных баллов зарабатывает Фернандеш. Наряду с игроком «МЮ» этим в АПЛ могут похвастаться только Салах и Холанн.
7 раз в текущем сезоне удалялись соперники «Бетиса». В лигах топ-5 чаще красными карточками наказывали только оппонентов «Лацио» (9 раз).
26 раз «Тоттенхэм» сумел избежать в АПЛ поражения, ликвидировав отставание в два мяча. По данному показателю «шпоры» уступают только «МЮ» (30).
39 мячей в первых сорока матчах сезона забил нападающий «Спортинга» Дьекереш. Сейчас швед на два точных удара превосходит свой прошлогодний график.
44 гола к 28-му туру серии А «Болонья» не забивала с сезона-1965/66.
100 побед на посту главного тренера «Галатасарая» одержал Окан Бурук.
Автор: Андрей Кузичев