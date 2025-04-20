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«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» из зоны вылета, пропустив на 90+5-й минуте в Ла Лиге

Завершился матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Лас-Пальмас» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Гран Канария» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Виктор Гарсия Вердура.

Источник: ФК «Атлетико»

Игра завершилась победой «Лас-Пальмаса» с минимальным преимуществом — 1:0.

Единственный гол в матче на 90+5-й минуте забил полузащитник Хавьер Муньос.

У «Атлетико» 63 очка в 32 матчах в Ла Лиге, клуб остался на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от располагающегося на второй строчке «Реала» составляет три очка, от «Барселоны» — 10 очков. «Лас-Пальмас», который до матча располагался в зоне вылета, довёл количество набранных в сезоне очков до 32 и поднялся на 17-е место.

Лас-Пальмас
1:0
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 32
19.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Gran Canaria
Главные тренеры
Диего Мартинес
Диего Симеоне
Голы
Лас-Пальмас
Хави Муньос
90+3′
Составы команд
Лас-Пальмас
13
Динко Хоркаш
3
Мика Мармоль
15
Скотт Маккенна
4
Алекс Суарес
5
Хави Муньос
71′
21
Стефан Байчетич
18
Вити Росада
29
Дариу Эссугу
77′
79′
19
Сандро Рамирес
10
Альберто Молейро
83′
8
Хосе Кампанья
16
Оливер Макберни
67′
2
Марвин Парк
37
Фабиу Силва
83′
17
Хайме Мата
90+4′
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
24
Робен Ле Норман
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
22
Джулиано Симеоне
15
Хави Галан
54′
65′
3
Сесар Аспиликуэта
4
Конор Галлахер
59′
5
Родриго де Пауль
6
Коке
59′
17
Родриго Рикельме
9
Александр Серлот
75′
10
Анхель Корреа
19
Хулиан Альварес
65′
7
Антуан Гризманн
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
7
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
13
Фолы
13
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гарсия Вердура
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти