«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» из зоны вылета, пропустив на 90+5-й минуте в Ла Лиге

У «Атлетико» 63 очка в 32 матчах в Ла Лиге, клуб остался на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от располагающегося на второй строчке «Реала» составляет три очка, от «Барселоны» — 10 очков. «Лас-Пальмас», который до матча располагался в зоне вылета, довёл количество набранных в сезоне очков до 32 и поднялся на 17-е место.