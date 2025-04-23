«Сельта» разгромила «Вильярреал», «Атлетик» выиграл у «Лас-Пальмаса»

Перед уходом на перерыв Фер Лопес открыл счет, а во втором тайме Борха Иглесиас и Яго Аспас довершили разгром. Гости с 37-й минуты играли вдесятером. Красную карточку получил Эрик Бейи.
В параллельном матче «Атлетик» выиграл у «Лас-Пальмаса» (1:0). Гол на счету Иньяки Уильямса.
«Атлетик» с 60 очками занимает четвертое место, а «Вильярреал» располагается на пятой позиции с 52 очками. «Сельта» набрала 46 очков и идет седьмой, а «Лас-Пальмас» занимает 17-е место с 32 очками.
Футбол, Испания, Тур 33
23.04.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Клаудио Хиральдес
Марселино Гарсия Тораль
Голы
Сельта
Фер Лопес
(Борха Иглесиас)
45′
Борха Иглесиас
(Уго Альварес)
53′
Яго Аспас
87′
Составы команд
Сельта
13
Висенте Гуаита
3
Оскар Мингеса
20
Маркос Алонсо
24
Карлос Домингес
25
Дамьян Родригес
12
Альфонсо Гонсалес
29
Йоэль Лаго
74′
32
Хави Родригес
8
Фран Бельтран
45′
46′
6
Илайш Мориба
28
Фер Лопес
74′
14
Икер Лосада
7
Борха Иглесиас
66′
10
Яго Аспас
30
Уго Альварес
48′
55′
5
Серхио Каррейра
Вильярреал
1
Луис Жуниор
4
Эрик Байи
37′
5
Вилли Камбвала
24
Альфонсо Педраса
18
Папе Гей
19
Николя Пепе
85′
17
Кико Фемения
75′
26
Пабло Наварро
6
Денис Суарес
65′
9
Тейджон Бьюкенен
14
Санти Комесанья
65′
10
Даниэль Парехо
15
Тьерно Барри
65′
22
Айосе Перес
21
Йереми Пино
39′
2
Логан Коста
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
4
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
16
Фолы
10
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти