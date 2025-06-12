Мбаппе оставили без денег. Теперь «ПСЖ» будет мстить Килиану

Год назад после семи сезонов в «ПСЖ» Килиан Мбаппе бесплатно ушел в «Реал». Флорентино Перес еще в 2022-м безуспешно уговаривал француза переехать в Испанию. Но руководство «ПСЖ» и Эммануэль Макрон уговорили нападающего на новый контракт по схеме 2+1.
К началу сезона-23/24 Мбаппе разочаровался во французском клубе и сообщил Нассеру Аль-Хелаифи: на третий год контракт он не продлит. Мбаппе хотел бесплатно уйти из «ПСЖ», а клуб угрожал игроку исключением из заявки. В последний момент стороны договорились: Килиан отказался от части бонусов за сезон, а парижане вернули нападающего в состав и позволили бесплатно уйти в «Реал» в 2024-м.
Мбаппе доиграл сезон до конца и даже стал лучшим бомбардиром Лиги 1 — он забил 27 мячей. Но расставание с Парижем получилось скомканным. Килиан рассорился с руководством «ПСЖ» и Луисом Энрике. На одной из последних тренировок президент клуба Аль-Хелаифи поинтересовался, почему Килиан не упомянул его в прощальном ролике для «ПСЖ» — и Мбаппе едва не пустился в драку.
Мбаппе сжег все мосты и поехал за мечтой в Испанию. В «Реале» Килиан нанял команду юристов, специализирующихся на трудовом праве, и подал жалобу в апелляционный комитет Профессиональной футбольной лиги (LPF). Нападающий требовал от клуба выплату бонусов и части зарплаты, от которых устно отказался перед последним сезоном. Сторона Мбаппе заявила: никаких документов о добровольном отказе от бонусов у «ПСЖ» нет. Лига встала на сторону игрока и потребовала от парижан 55 миллионов евро в течение недели.
«ПСЖ» подал апелляцию, но опоздал с ней на день. Лига не отменила своего решения и в апреле наложила предварительный арест 55 миллионов евро на счетах клуба. Функционеры пошли на такие меры из-за опасений, что «ПСЖ» не найдет средств для погашения долга. Тогда представители клуба передали дело в парижский суд. Юристы настаивали — у клуба были все основания для невыплаты бонусов: «Проблема в том, что в августе 2023-го первоначально заключенный контракт был юридически изменен в отношении сезона-24/25. Это было полностью признано игроком еще в январе 2024-го до ухода из клуба».
Юристы «ПСЖ» утверждали, что блокировка средств абсурдна, ведь клуб доказал свою платежеспособность и вернул игроку всего 14 миллионов евро. Но представители Мбаппе не остановились и попросили Футбольную федерацию Франции проинформировать УЕФА о долге клуба. Тогда над «ПСЖ» возникла угроза исключения из еврокубков.
Но юристы клуба обвинили Килиана в затягивании процесса и перешли в контратаку. 12 мая «ПСЖ» направил в суд ответный иск против Мбаппе. В нем клуб обвинял игрока в затягивании процесса и требовал от нападающего 98 миллионов евро в качестве компенсации. Позицию клуба описал его представитель Рено Семерджян: «Мбаппе должен нам деньги из-за тактики проволочек. У него нет достаточных доказательств наличия долга и оснований для его взыскания. Теперь наша цель — не покрытие ущерба. Мы хотим показать, что Мбаппе не имеет права безосновательно забирать у нас деньги, оставаясь нашим должником. Килиан потребовал от “ПСЖ” весь мир, получил его, а затем попытался незаметно сбежать и украсть все. Просто потому, что он — Килиан Мбаппе. Большая ирония в том, что игрок высмеял клуб, который дал ему все, заявив, что он не “Килиан Сен-Жермен”.
Спустя две недели парижский суд вынес решение: клуб признали платежеспособным и сняли арест с 55 миллионов. Это первая победа для «ПСЖ» в этом процессе и плохой знак для команды Мбаппе. Теперь суд встает на сторону клуба и вряд ли следующие решения будут в пользу французского нападающего. Дальнейшее противостояние Мбаппе с «ПСЖ» вместо выгоды угрожает нападающему колоссальными расходами.
Вне суда Мбаппе поддерживает хорошие отношения с бывшими одноклубниками. Килиан одним из первых поздравил «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов. А на проходящих сейчас сборах французской сборной Мбаппе так искренне радовался за бывших одноклубников, что расстроил полузащитника «Интера» — Маркуса Тюрама.
Алексей Прохоров