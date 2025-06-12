Мбаппе оставили без денег. Теперь «ПСЖ» будет мстить Килиану

Но юристы клуба обвинили Килиана в затягивании процесса и перешли в контратаку. 12 мая «ПСЖ» направил в суд ответный иск против Мбаппе. В нем клуб обвинял игрока в затягивании процесса и требовал от нападающего 98 миллионов евро в качестве компенсации. Позицию клуба описал его представитель Рено Семерджян: «Мбаппе должен нам деньги из-за тактики проволочек. У него нет достаточных доказательств наличия долга и оснований для его взыскания. Теперь наша цель — не покрытие ущерба. Мы хотим показать, что Мбаппе не имеет права безосновательно забирать у нас деньги, оставаясь нашим должником. Килиан потребовал от “ПСЖ” весь мир, получил его, а затем попытался незаметно сбежать и украсть все. Просто потому, что он — Килиан Мбаппе. Большая ирония в том, что игрок высмеял клуб, который дал ему все, заявив, что он не “Килиан Сен-Жермен”.