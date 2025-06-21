Экс-нападающий «Ливерпуля» покинул «Бордо»

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Английский нападающий Энди Кэрролл покинул французский «Бордо», выступающий в четвертом по силе дивизионе страны, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
«Бордо» подписал контракт с бывшим нападающим «Ливерпуля» и сборной Англии в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне Кэрролл забил 11 голов в 23 матчах за клуб.
«Теперь, чтобы быть ближе к своим детям, Энди принял решение вернуться на родину. Мы полностью понимаем и уважаем этот личный выбор. Спасибо за все, Энди. Ты всегда будешь здесь своим. Счастливого пути и до скорой встречи!» — отмечено в заявлении.
В июле прошлого года «Бордо» из-за финансовых проблем принял решение отказаться от профессионального статуса, не дожидаясь слушания в суде по коммерческим вопросам, который должен был объявить либо о ликвидации клуба, либо о передаче управления. В августе было принято решение, что «Бордо» продолжит соревноваться в четвертом по силе дивизионе страны (Национальный чемпионат 2).
«Бордо» является шестикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем Кубка страны, трехкратным победителем Кубка лиги и Суперкубка Франции. Последний трофей в Лиге 1 клуб завоевал в сезоне-2008/09.