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Экс-нападающий «Ливерпуля» покинул «Бордо»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Энди Кэрролл покинул «Бордо» и вернулся на родину.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Английский нападающий Энди Кэрролл покинул французский «Бордо», выступающий в четвертом по силе дивизионе страны, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

«Бордо» подписал контракт с бывшим нападающим «Ливерпуля» и сборной Англии в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне Кэрролл забил 11 голов в 23 матчах за клуб.

«Теперь, чтобы быть ближе к своим детям, Энди принял решение вернуться на родину. Мы полностью понимаем и уважаем этот личный выбор. Спасибо за все, Энди. Ты всегда будешь здесь своим. Счастливого пути и до скорой встречи!» — отмечено в заявлении.

В июле прошлого года «Бордо» из-за финансовых проблем принял решение отказаться от профессионального статуса, не дожидаясь слушания в суде по коммерческим вопросам, который должен был объявить либо о ликвидации клуба, либо о передаче управления. В августе было принято решение, что «Бордо» продолжит соревноваться в четвертом по силе дивизионе страны (Национальный чемпионат 2).

«Бордо» является шестикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем Кубка страны, трехкратным победителем Кубка лиги и Суперкубка Франции. Последний трофей в Лиге 1 клуб завоевал в сезоне-2008/09.

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