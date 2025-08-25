Ричмонд
«МЮ» опять уныл, Мбаппе штампует голы за «Реал», Йылдыз становится лидером «Ювентуса»

Главные события в европейском футболе.

Источник: Reuters

Англия: вдохновение Грилиша

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 2, 24.08.2025, 16:00
Эвертон
2
Брайтон
0

В общем-то, рядовой матч оказался в центре внимания благодаря домашней премьере Грилиша в старте «ирисок». Невероятно талантливый и яркий футболист совсем зачах в «Манчестер Сити». Но, расставшись с давно переставшим ему доверять Хосепом Гвардиолой, один из самых творческих игроков Англии словно ощутил воздух свободы. Слово «пьянящий», с поправкой на репутацию Джека, стоит опустить. Первый итог — две результативные передачи, которые гарантировали команде Дэвида Мойеса победу.

Чтобы оценить, насколько это важно для находившегося в творческом кризисе Грилиша, достаточно сказать, что те же два ассистентских балла у него набрались суммарно за 40 матчей двух предыдущих сезонов АПЛ. Получается, что Джек стал еще и соавтором первого гола в официальных матчах на «Хилл Дикинсон». А то, что ворота на новой арене «Эвертона» распечатал Ндиай — потрясающее совпадение, ведь форвард сборной Сенегала забил еще и последний гол в день прощания с прослужившим «ирискам» 133 года «Гудисон Парк»!

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 2, 24.08.2025, 18:30
Фулхэм
1
Манчестер Юнайтед
1

«МЮ» все еще без побед в новом сезоне. А если брать за точку отсчета начало прошлого чемпионата, то «красные дьяволы» уже 29 раз завершали первые таймы без забитых мячей. В лигах топ-5 на данном временном отрезке хуже показатели только у «Дженоа» (30). Манкунианцы же и во второй половине рисковали остаться на голодном пайке, упустив шикарную возможность, когда при подаче углового могучий Бесси борцовским приемом швырнул на газон Маунта. Только Бруну Фернандеш с точки запустил мяч на трибуны.

Казалось, удача все же повернулась к гостям лицом, когда Йоро завершал подачу корнера, и забить ему помог рикошет от спины Родриго Муниза. Однако зевок обороны «МЮ» позволил Смиту-Роу сравнять счет, а в концовке «Фулхэм» и вовсе смотрелся активнее и интереснее. В Англии уже подсчитали, что процент выигранных в АПЛ матчей у Рубена Аморима на кошмарном уровне (24,1). Эти цифры идентичны показателям Нила Уорнока, который дважды вылетал в чемпионшип.

Испания: «Вильярреал» на вершине

Футбол
Испания 2025/2026
2-й тур, 24.08.2025, 20:30
Вильярреал
5
Жирона
0

К «Вильярреалу» после выхода в Лигу чемпионов повышенное внимание, и новый сезон «подводники» начали с двух побед. Тон во встрече с «Жироной» задал Пепе, который в момент перепасовки каталонских защитников подкараулил необъяснимую ошибку и реализовал выход один на один. Для гостей это стало шоком, а по-настоящему они поплыли после издевательского соло Бьюкинена. Раскачав финтами Крейчи, он пробросил мяч оппоненту между ног и с острого угла вогнал его в ближний верхний угол. В итоге Бьюкинен стал лишь вторым после Дэвида канадцем, который в XXI веке оформил хет-трик в лигах топ-5. А главный итог вечера — команда Марселино Тораля возглавила таблицу, опередив «Барселону» по дополнительным показателям.

Футбол
Испания 2025/2026
2-й тур, 24.08.2025, 20:30
Реал Сосьедад
2
Эспаньол
2

Арсен Захарян в воскресенье не сыграл, но наконец-то попал в заявку «Реал Сосьедад», который теперь тренирует Серхио Франсиско. 46-летний наследник Иманола Альгуасиля когда-то начинал в баскской команде игровую карьеру, но надолго в примере не задержался. Зато уже в роли тренера он поднял из четвертого дивизиона третью команду «Сосьедад», а с мая 2022 года после ухода Хаби Алонсо принял вторую команду в клубной системе и довел до основы несколько игроков. Сейчас, когда коллектив из Сан-Себастьяна впервые за шесть лет остался без еврокубков, что осложняет работу на трансферном рынке, как раз нужен специалист, который умеет использовать внутренние резервы и знает воспитанную в академии молодежь.

Премьера нового тренера принесла гостевую ничью с «Валенсией» (1:1). Теперь же басков заставил отыгрываться «Эспаньол», впечатливший на прошлой неделе волевой победой над «Атлетико». Однако на «Аноэте» каталонцам не хватило перевеса в два гола. Успешная погоня хозяев началась с удачного для Барренечеа рикошета, благодаря которому мяч завернул в ближний угол. Сравнять же счет удалось после действительно яркой комбинации с проникающим пасом Ойярсабаля в штрафную и классным завершением Оскарссона. Побед у «Сосьедада» пока нет, однако с характером все в порядке.

Футбол
Испания 2025/2026
2-й тур, 24.08.2025, 22:30
Овьедо
0
Реал
3

Зинедин Зидан и Карло Анчелотти приучили к тому, что постепенно вводят молодых звездочек в состав. Сейчас уже мало кто помнит, что Винисиус Жуниор и Родриго какое-то время провели во второй команде, но никто не забыл, как мало возможностей было в прошлом сезоне у Арды Гюлера. Однако в схемах Хаби Алонсо турок становится ключевой фигурой в средней линии, а представленный в качестве игрока «королевского клуба» после своего 18-летия аргентинский вундеркинд Мастантуоно уже во втором туре попал в старт на встречу с выходцем из Сегунды.

Были и другие не самые очевидные решения вроде шанса, который наконец-то получил Родриго. Правда, своей заменой на 63-й минуте бразилец остался недоволен. Впрочем, перестановки во многом объяснялись двумя играми за неделю. Поэтому Александер-Арнолд отыграл лишь несколько минут, уступив правый фланг вышедшему на поле с капитанской повязкой Карвахалю. В роли джокера выступил и Винисиус Жуниор, который сначала на пару с Браимом Диасом организовал момент для Вальверде (спас вратарь), а потом ассистировал Мбаппе. На счету Килиана, который ранее красиво открыл счет, получив передачу от Гюлера, три из четырех мадридских голов. Разбавил его монополию отличившийся в компенсированное время Винисиус. Хозяева же могут утешиться тем, что увидели на поле 40-летнего Санти Касорлу.

Источник: Reuters

Италия: возвращение Скамакки

Футбол
Италия 2025/2026
1-й тур, 24.08.2025, 21:45
Ювентус
2
Парма
0

Главным творцом непростой стартовой победы «Ювентуса» стал превращающийся в лидера команды Кенан Йылдыз. Серия его финтов все же закружила головы обороне «Пармы», а выскочивший на прострел турка к площади ворот Дэвид сумел опередить защитника. Канадец верен себе — еще в «Лилле» он приучил к голам в стартовых турах. Эта серия достигла четырех сезонов и сделала туринскую премьеру бомбардира победной.

А добил гостей так никуда и не ушедший Влахович, которому тоже ассистировал Йылдыз. К тому моменту бьянконери остались в меньшинстве из-за удаления Камбьязо.

Футбол
Италия 2025/2026
1-й тур, 24.08.2025, 21:45
Аталанта
1
Пиза
1

В Бергамо началась новая жизнь после окончания эпохи Джан Пьеро Гасперини, и руководство «Аталанты» не стало изобретать велосипед. Штурвал доверили Ивану Юричу — верному последователю предшественника, с которым они вместе работали в «Дженоа», «Интере» и «Палермо». Правда, начать с победы хорватскому специалисту не удалось, но его точно порадовал Скамакка. После продажи Ретеги в Саудовскую Аравию роль этого форварда возрастает. А ведь Скамакка нормально не играл больше года. Сначала восстанавливался после разрыва крестообразной связки, а зимой — только вернувшись в строй — получил новое повреждение. Тем ценнее для команды и для него лично воскресный гол. Джанлука принял в штрафной пас Пашалича и ударом на исполнении отправил мяч в угол.

Источник: AFP 2023

Франция: Жиру приговорил «Монако»

Футбол
Франция 2025/2026
2-й тур, 24.08.2025, 21:45
Лилль
1
Монако
0

Ади Хюттер удивил, оставив на лавке Бирета и сделав ставку в атаке на Балогуна. При этом в центре внимания чаще оказывался не профильный форвард, а лучший игрок прошлого сезона Аклиуш. Правда, после отличной подачи Кайю Энрике он с нескольких метров послал мяч в руки вратарю, а потом не смог обыграть голкипера, когда его один на один вывел Александр Головин. Россиянин в этот раз гораздо чаще опускался в глубину поля, но перед своей заменой на 74-й минуте почти вырвался на ударную позицию, однако на линии штрафной его остановил Андре.

К тому моменту «Лилль» перехватил инициативу. Но, как и монегаски, «доги» транжирили моменты. От не попавшего в ворота из идеальной позиции Харальдссона (еще в первом тайме) эстафету невезения перехватил Жиру. Только Оливье — большой мастер. На первой добавленной минуте он принял мяч в штрафной и ударом с разворота не оставил шансов Храдецки. Интересно, что в роли ассистента выступил Фернандес-Пардо, который экстренно появился на поле из-за травмы Мукау.

А еще незадолго до финального свистка джокер заработал пенальти, но Жиру упустил возможность закрыть игру. В итоге «Лиллю» повезло, что за мгновения до финального свистка «Монако» от первого поражения не смог спасти Бирет.

Статистика дня

1-й раз за десять лет в стартовом туре чемпионата Германии не проиграл ни один выходец из второй бундеслиги. При этом «Гамбург» и «Кельн» не пропустили, чего не случалось с 1982 года.

5-м вратарем, который сыграл 200 матчей за «Порту», стал голкипер сборной Португалии Диогу Кошта. Впрочем, ему далеко до рекорда «драконов» — знаменитый Витор Баия набрал 567 игр.

6 первых матчей за «Галатасарай» отыграл на ноль Гюнай Гювенч. Это первый подобный случай с момента, когда в 2000 году Opta стала собирать данные в турецкой Суперлиге.

74 года спустя «Комо» смог начать сезон в серии А с победы. Сегодня команде Сеска Фабрегаса удалось взять верх над «Лацио» (2:0).

Автор: Андрей Кузичев