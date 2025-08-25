«МЮ» опять уныл, Мбаппе штампует голы за «Реал», Йылдыз становится лидером «Ювентуса»

Арсен Захарян в воскресенье не сыграл, но наконец-то попал в заявку «Реал Сосьедад», который теперь тренирует Серхио Франсиско. 46-летний наследник Иманола Альгуасиля когда-то начинал в баскской команде игровую карьеру, но надолго в примере не задержался. Зато уже в роли тренера он поднял из четвертого дивизиона третью команду «Сосьедад», а с мая 2022 года после ухода Хаби Алонсо принял вторую команду в клубной системе и довел до основы несколько игроков. Сейчас, когда коллектив из Сан-Себастьяна впервые за шесть лет остался без еврокубков, что осложняет работу на трансферном рынке, как раз нужен специалист, который умеет использовать внутренние резервы и знает воспитанную в академии молодежь.