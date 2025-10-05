«ПСЖ» на 85-й минуте упустил победу над «Лиллем»

На 66-й минуте Нуну Мендеш вывел гостей вперед, а на 85-й минуте Итан Мбаппе сравнял счет.
Ворота парижан защищал Люка Шевалье, россиянин Матвей Сафонов остался на скамейке запасных. Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия пропустил матч из-за мышечной травмы.
«ПСЖ» с 16 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1. У «Лилля» 11 баллов и седьмая строчка.
Следующий матч в чемпионате Франции парижане проведут 19 октября против «Страсбура», а «Лилль» в этот же день сыграет с «Нантом».
Футбол, Франция, 7-й тур
5.10.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
Брюно Женезьо
Луис Энрике
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти