«ПСЖ» на 85-й минуте упустил победу над «Лиллем»

«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Лиллем» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 1:1.

Источник: Reuters

На 66-й минуте Нуну Мендеш вывел гостей вперед, а на 85-й минуте Итан Мбаппе сравнял счет.

Ворота парижан защищал Люка Шевалье, россиянин Матвей Сафонов остался на скамейке запасных. Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия пропустил матч из-за мышечной травмы.

«ПСЖ» с 16 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1. У «Лилля» 11 баллов и седьмая строчка.

Следующий матч в чемпионате Франции парижане проведут 19 октября против «Страсбура», а «Лилль» в этот же день сыграет с «Нантом».

Лилль
1:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, 7-й тур
5.10.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
Брюно Женезьо
Луис Энрике
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти