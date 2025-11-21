Президент «Барселоны» назвал нереальным возвращение Месси в качестве игрока

Месси 38 лет, он выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз — Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ему принадлежат клубные рекорды по числу забитых мячей, голевых передач и проведенных матчей. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, вместе с национальной командой он стал чемпионом мира (2022), победителем «Финалиссимы» (2022), Кубка Америки (2021, 2024), Олимпийских игр (2008) и молодежного чемпионата мира (2005). Аргентинец рекордные 8 раз становился обладателем «Золотого мяча». В июне 2023 года Месси перешел «Интер Майами», после ухода из «Барселоны» также защищал цвета французского «Пари Сен-Жермен».