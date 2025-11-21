Ричмонд
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
18:30
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.77
X
3.86
П2
1.99
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.55
П2
3.63
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

Президент «Барселоны» назвал нереальным возвращение Месси в качестве игрока

Аргентинец выступал за испанскую команду с 2003 по 2021 год.

Источник: Reuters

МАДРИД, 20 ноября. /ТАСС/. Возвращение аргентинского нападающего Лионеля Месси в испанскую «Барселону» в качестве футболиста является нереальным. Об этом заявил президент «Барселоны» Жоан Лапорта, комментарий которого на своей странице в соцсети Х приводит журналист Фабрицио Романо.

23 октября «Интер Майами» сообщил о продлении контракта с Месси до декабря 2028 года.

«Возвращение Лео Месси в качестве игрока просто нереально. Сейчас у него контракт с “Интер Майами”. Клуб строит проект для настоящего и будущего. Это сложно, и если живешь прошлым, вряд ли двигаешься вперед», — сказал Лапорта.

Месси 38 лет, он выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз — Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ему принадлежат клубные рекорды по числу забитых мячей, голевых передач и проведенных матчей. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, вместе с национальной командой он стал чемпионом мира (2022), победителем «Финалиссимы» (2022), Кубка Америки (2021, 2024), Олимпийских игр (2008) и молодежного чемпионата мира (2005). Аргентинец рекордные 8 раз становился обладателем «Золотого мяча». В июне 2023 года Месси перешел «Интер Майами», после ухода из «Барселоны» также защищал цвета французского «Пари Сен-Жермен».