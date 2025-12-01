«Ливерпуль» победил без Салаха, «Жирона» не пустила «Реал» на первое место, «Ланс» обогнал «ПСЖ»

После трех крупных поражений «Ливерпуль» в Лондоне начал игру без оставшегося на скамейке Салаха, а на острие атаки отправился Исак. Со шведом в стартовом составе красные проиграли все четыре матча, и он сделал все, чтобы исправить кошмарную статистику. Александр мог забить еще в первом тайме, однако его акробатический удар с нескольких метров остановил Ареоля. Но все-таки Исак оказался успешнее вратаря и в касание попал в ближний угол с передачи Гакпо. Прервав рекордную для себя серию из семи туров без голов в АПЛ, он с чувством выполненного долга покинул поле. Не то, что подведший «Вест Хэм» Лукас Пакета, который так долго и эмоционально беседовал с арбитром, что в течение пары минут получил две желтые карточки. Оставшихся в меньшинстве хозяев добил Гакпо. Арне Слот может немного перевести дух — его команда поднялась на восьмую строчку и сравнялась с «МЮ» по набранным очкам.