«Ливерпуль» победил без Салаха, «Жирона» не пустила «Реал» на первое место, «Ланс» обогнал «ПСЖ»

Англия: камбэк «МЮ»
Только дела у «МЮ» стали налаживаться, как жизнь снова больно ударила «красных дьяволов» по голове. А на смену первой под началом Рубена Аморима серии из трех побед пришла аналогичная по продолжительности безвыигрышная. И если гостевые ничьи с «Ноттингемом» и «Тоттенхэмом» скорее стоило занести в актив благодаря спасительным голам в концовках, то домашний проигрыш «Эвертону» стал болезненным ударом по амбициозным планам. И на таком фоне манкунианцы приехали в гости к «Кристал Пэлас».
«Орлы» могут создать проблемы кому угодно, и «МЮ» не стал исключением. Пропустил с пенальти, а в концовке первого тайма после потери Де Лигта не капитулировал во второй раз только из-за плохой передачи Нкетиа. Зато во втором тайме гости перевернули игру за девять минут, начав с гола пробившего с острого угла Зиркзе. Голландец не забивал в чемпионате почти год — 364 дня! Крутое событие. Таким же получился и розыгрыш штрафного, когда все ждали удара от Бруну Фернандеша, но он во второй раз за матч выступил в роли ассистента, а мяч в сетку под развалившейся и подпрыгнувшей «стенкой» отправил Маунт.
По числу голевых передач в АПЛ (56) Фернандеш обошел Пола Скоулза. Выше него среди игроков «МЮ» только Райан Гиггз (162), Уэйн Руни (93) и Дэвид Бекхэм (80). А болельщиков гостей кроме победы порадовало возвращение на поле не игравшего со 2 февраля и залечившего травму колена Лисандро Мартинеса.
После трех крупных поражений «Ливерпуль» в Лондоне начал игру без оставшегося на скамейке Салаха, а на острие атаки отправился Исак. Со шведом в стартовом составе красные проиграли все четыре матча, и он сделал все, чтобы исправить кошмарную статистику. Александр мог забить еще в первом тайме, однако его акробатический удар с нескольких метров остановил Ареоля. Но все-таки Исак оказался успешнее вратаря и в касание попал в ближний угол с передачи Гакпо. Прервав рекордную для себя серию из семи туров без голов в АПЛ, он с чувством выполненного долга покинул поле. Не то, что подведший «Вест Хэм» Лукас Пакета, который так долго и эмоционально беседовал с арбитром, что в течение пары минут получил две желтые карточки. Оставшихся в меньшинстве хозяев добил Гакпо. Арне Слот может немного перевести дух — его команда поднялась на восьмую строчку и сравнялась с «МЮ» по набранным очкам.
Текущие показатели «Ливерпуля» все-таки не критичные. Чемпион всего на три очка отстает от входящей в топ-4 «Астон Виллы». Бирмингемцы сохранили данный отрыв благодаря скромной по счету победе над безнадежным «Вулверхэмптоном». Ее принес гол Камара, а Унаи Эмери одержал 61-ю победу в АПЛ во главе своей нынешней команды. Теперь испанец делит клубный рекорд с Джоном Грегори и Мартином О’Нилом.
Испания: триллер в Сан-Себастьяне
В отличие от предыдущего тура, Арсен Захарян начал игру на скамейке запасных, а его команда с трудом справлялась с проводящим отличный сезон «Вильярреалом». «Подводники» забили, когда Бьюкинен своевременно среагировал на забегание Педрасы, и уже с передачи этого защитника Айосе Перес в падении внес мяч в пустые ворота. Кроме того «Реал Сосьедад» откровенно простил не подстроившийся под мяч и не попавший в беззащитный угол Жерар Морено.
Беспощадным же в начале второго тайма оказался попавший в угол Молейро. Но самое интересное было впереди. Солер вернул интригу, словно рукой забросив мяч в дальний верхний угол. Потом же идеально показал себя в роли джокера Барренечеа. Туром ранее он забил с центра поля, а сейчас потрясающе исполнил штрафной. Хозяева на кураже помчались добивать соперника и едва не забили после углового в исполнении появившегося на поле на 77-й минуте Захаряна.
И каким же жестоким оказалось разочарование для басков! В добавленное арбитром время они нарвались на контратаку, по итогам которой Турриентес вынес мяч с линии пустых ворот, однако в следующей атаке Молейро ударом с подбора шокировал настроившиеся на победу трибуны «Аноэты». Команда Марселино Тораля в режиме лайв поднялась на второе место (2 очка до «Барселоны») и ждала, как закончит воскресную программу тура «Реал».
Мадридцы же, как и ожидалось, столкнулись с ожесточенным сопротивлением в Каталонии. Причем «Жирона» не только самоотверженно оборонялась, но и жалила фаворита стремительными контратаками. Одна из них и принесла успех, когда Цыганков переадресовал мяч в штрафную на выстрелившего в верхний угол Унаи. Отчасти похожая комбинация могла принести успех и на начальном отрезке второго тайма, но Куртуа блестяще справился с ударом Ваната.
А у противоположных ворот сыграла свою роль заряженность Винисиуса Жуниора. Отмененный из-за офсайда гол еще сильнее мотивировал бразильца, и тот заставил защитника сфолить в собственной штрафной. Приговор же привел в исполнение Мбаппе, который пробил так, что гроза пенальтистов Гассанига не смог дотянуться до мяча, даже угадав направление удара. Сливочные буквально висели на воротах команды из зоны вылета, но не могли дожать хозяев. То Винсиусу не хватало точности, то вратарь снимал мяч с ноги Мбаппе. «Реал» так и не вернул первое место, третий раз подряд сыграв в чемпионате вничью, и «Барселона» обязана поблагодарить за это своих соседей.
Италия: Конте взял Рим
Чрезвычайно тяжелым для «Интера» получился выезд в Пизу. Забить же помог выход на замену активно включившегося в игру Пио Эспозито. Он сыграл ключевую роль в атаке, которая родилась из вброса хозяевами аута на своей половине поля, и выкатил мяч под удар Лаутаро Мартинесу. Соперник резко приуныл и получил еще один гол от капитана нерадзурри, когда он вылетел на прострел Бареллы. Аргентинец вполне мог оформить хет-трик, но в любом случае «Пиза» — уже 29-я команда, которую он огорчил в Серии А. С тех пор, как Лаутаро в 2018 году дебютировал в Италии, ни у одного футболиста нет подобных показателей.
Давид Нерес, которого активно сватали в «Зенит», в последнее время разыгрался в «Наполи». В прошлом туре бразилец отметился дублем в игре с «Аталантой», а теперь открыл счет в битве за лидерство. Неаполитанцам удалась классная быстрая атака, и Нереса вывел один на один здорово действующий в подыгрыше Хейлунн. Это, впрочем, очень яркий, но все-таки лишь фрагмент общей картины, которую написал Антонио Конте.
После международной паузы тренер и вся команда словно перезагрузились, демонстрируя по-настоящему чемпионскую заряженность на игру и готовность пахать ради достижения результата. Против «Ромы» это проявилось в полной мере, а когда умница Дибала все-таки придумал что-то интересное, Милинкович-Савич выдал сумасшедшее спасение после удара Бальданци. «Волки» не сумели вернуть себе первое место, которое сохранил за собой взобравшийся на вершину в субботу «Милан». «Наполи» уступает россонери по дополнительным показателям, а в целом интрига в Серии А сумасшедшая — между первым и четвертым местом всего одно очко!
Германия: черное воскресенье «Штутгарта»
«Штутгарт» не только не смог вернуться в топ-4, но и пропустил на пятое место «Хоффенхайм». А ведь казалось, что все в руках швабов. Да, они проигрывали после первого тайма в Гамбурге, только вторая половина началась идеально — с добивания Ундава. Воспользовавшийся неудачными действиями голкипера форвард фантастически провел последний месяц осени. Во-первых, побил державшийся с 1986 года клубный рекорд Юргена Клинсманна, забив в шести подряд турах Бундеслиги. Во-вторых, с учетом всех турниров Ундав стал самым результативным игроком месяца в лигах топ-5 (7+2). Только его очередного успеха не хватило даже для ничьей. Игравшие с 81-й минуты в большинстве гости помчались добивать соперника и в компенсированное время после ошибки получили нокаутирующую контратаку. Слабое утешение — команда Дино Топпмеллера все-таки не выпала из еврокубковой шестерки из-за домашней ничьей «Айнтрахта» с «Вольфсбургом».
Франция: тревожный сигнал для Парижа
Сенсационное поражение «Страсбура» от «Бреста», который резко оторвался от зоны вылета, оказалось в пользу «Монако». Обыгравшие накануне «ПСЖ» монегаски смогли на тот момент удержаться в еврокубковой шестерке, но должны выучить важный урок. Дело в том, что в следующем туре Александру Головину и его одноклубникам предстоит сыграть с «Брестом» на его поле. Возвращаясь же к эльзасцам, стоит отметить, что эта молодая команда чаще всех в Лиге 1 теряет очки, имея преимущество в счете. В таких ситуациях «Страсбур» недосчитался 11 баллов.
В свою очередь «Ланс», напротив, научился давать результат, сделав ставку на уволенного со скандалом из «Лиона» Пьера Сажа. В гостях у «Анже» кроваво-золотые сделали результат, разогнав быструю контратаку после аута на своей половине поля. Снайпер гостей Эдуар в данном случае выступил в роли ассистента, а в верхний угол мяч отправил Товен. И он же удвоил счет, когда Байду сделал перехват в центре поля, и в концовке атаки ветерану помог рикошет. Потом, правда, пришлось понервничать, так как хозяева отыграли один мяч, и только ВАР помог арбитру отменить ошибочно назначенный пенальти.
«Ланс» — лидер впервые с 3-го тура чемпионата-2004/05! И есть любопытная статистика, согласно которой после 14 туров за последние десять лет «ПСЖ» не лидировал дважды. Именно тогда парижане уступали титул «Монако» (2016/17) и «Лиллю» (2020/21).
Что касается других команд из верхней части таблицы, то «Лилль» поднялся на четвертое место и оторвался от «Монако» на три очка. «Доги» остались в меньшинстве на 51-й минуте, но все равно вырвали победу у «Гавра» в концовке благодаря голу Игамана. А как надо играть, имея численное преимущество, показал «Лион». На розыгрыш лишнего у «ткачей» был целый тайм, и это вылилось в крупную победу. А сломал «Нант» первый гол Абнера, который в середине недели вдохновился в Европе неожиданной ролью вингера, и снова забил, вернувшись к привычному амплуа латераля. Можно сказать, бразилец открыл путь в еврокубковую зону, откуда все-таки выпал «Монако».
Статистика дня
3 желтые карточки к 30-й минуте матча АПЛ игроки «Арсенала» получили впервые с момента сбора данных компанией Opta (сезон 2006/07).
3-м футболистом, который в XXI веке не реализовал три подряд пенальти в Эредивизи, стал нападающий АЗ Пэрротт.
5 мячей головой с начала года забил лидирующий в АПЛ по данному показателю полузащитник «Арсенала» Мерино.
7 пенальти с учетом всех турниров реализовал в нынешнем сезоне Мбаппе, который лидирует по данному показателю в лигах топ-5.
13 голов забил в календарном году в Ла Лиге форвард «Вильярреала» Айосе Перес. Среди испанских футболистов он уступает только отличившемуся 14 раз барселонцу Феррану Торресу.
31 очко в первых 14 матчах во главе «Ланса» набрал Пьер Саж. Если выносить за скобки «ПСЖ», то в прошлый раз удачнее работу в новом клубе Лиги 1 в 2016 году начал Люсьен Фавр (33 очка с «Ниццей»).
50 матчей провел «Спортинг» с момента назначения на пост главного тренера Руя Боржеша и за этот период забивал во всех играх португальской лиги.
60 голов забил в 2025 году Мбаппе: 53 за «Реал» и 7 — за сборную Франции.
130 матчей провел в АПЛ полузащитник «Челси» Кайседо, прежде чем получил свою первую красную карточку.
Автор: Андрей Кузичев
Паулу Фонсека
Луиш Каштру
Винисиус да Силва Сантос Абнер
51′
Мартин Сатриано
(Павел Шульц)
70′
Мартин Сатриано
(Афонсу Морейра)
77′
1
Доминик Грейф
3
Николас Тальяфико
19
Мусса Ниакате
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
10
Павел Шульц
8
Корентен Толиссо
6
Таннер Тессманн
90′
44
Халис Мера
33
Ханс Хатебур
72′
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
20
Мартин Сатриано
85′
5
Орель Мангаля
23
Тайлер Мортон
57′
85′
7
Адам Карабец
39
Матис де Карвальо
72′
17
Афонсу Морейра
1
Антони Лопеш
98
Кельвен Амьян
3
Николя Козза
10
Матти Аблен
6
Чидози Авазьем
80
Жуниор Мванга
43′
19
Юссеф Эль-Араби
59′
52
Бахмед Деуфф
15
Майкел Лахдо
58′
11
Баэреба Гирасси
5
Хьок Кью Квон
78′
26
Урош Радакович
78
Тилель Тати
22′
89′
18
Фабьен Сентонз
8
Йоханн Лепено
88′
89′
31
Ахмед Мостафа Мохамед
Главный судья
Абделатиф Херраджи
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти