«Барса» приходит в себя после фиаско с «Челси». Волевая победа над «Атлетико» помогла оторваться от «Реала»

Отголоски Суперкубка Испании слышны уже сейчас. В январе «Барселона» и «Атлетико» примут участие в этом турнире, времени на проведение очной встречи в рамках Ла Лиги не останется, потому игру перенесли на начало декабря. Такой вот подарок в первые будни зимы.
Обе команды сейчас набирают лучшие кондиции. «Барса» после хлесткой оплеухи от «Челси» постепенно приходит в себя: Рональд Араухо уехал в оплачиваемый бессрочный отпуск из-за расшатанного психического состояния (вот такой крепкий капитан), из-за лихорадки третий матч чемпионата подряд пропускает Де Йонг, зато в строй вернулись Левандовски, Педри, Рафинья и Жоан Гарсия. Цифры говорят, что «Барса» не просела в качестве как минимум в плане набора очков — их примерно столько же, сколько на этом же отрезке в прошлом сезоне. Но смущает игра каталонцев в матчах с топ-соперниками: «ПСЖ», «Реалом», «Челси». Всем им сине-гранатовые проиграли без особых шансов.
«Атлетико» в этом плане чувствовал себя поувереннее — семь побед в последних семи матчах, проведенная ротация в последней встрече с «Овьедо». Одна беда — на «Камп Ноу» «матрасники» зачастую смотрятся ужасно. Отдают инициативу, окапываются у своих ворот и показывают футбол явно ниже своих возможностей. В этот раз у Диего Симеоне был шанс исправить негативную тенденцию.
Но уже после стартового отрезка стало понятно, что игра пойдет по привычному для этих соперников сценарию. А тут еще и на 14-й минуте пришлось проводить вынужденную замену в центре поля — ветеран Коке заменил Джонни Кардозо. Зато совсем скоро у болельщиков «Атлетико» появился повод для позитивных эмоций. Кубарси не выдержал линию офсайда, Баэна убежал на рандеву с Гарсией и элегантно переиграл каталонского вратаря.
«Барса» явно играла не на полную катушку, пора было включаться. И лидеры в нужный момент повели команду за собой. На 26-й минуте Педри разрезал оборону гостей, Рафинья прокинул мяч мимо Облака и закатил в пустые ворота. Сине-гранатовые наращивали давление, но вместе с тем еще не сыгранная связка Кубарси — Мартин позволяла оппоненту многое. Благо, Жоан Гарсия роскошно действовал на выходах и подстраховывал своих защитников.
А затем слово взял Дани Ольмо, очень эффектно подыгравший себе пяткой, продравшийся в штрафную и нарвавшийся на фол Барриоса. К точке подошел Левандовски, самый опытный кандидат. Но опыт — не всегда равно результат. Роберт кошмарно пробил с точки, запустив мяч на трибуны. Такую нелепицу в его исполнении мы видим редко.
Вообще вопросы возникали и к поляку, и к Ламину Ямалю, который допускал непривычное число технических ошибок. Однако при этом моменты создавал — уже спустя минуту после смазанного Левандовски пенальти дал поляку шанс исправиться, забросив мяч точно тому на голову — в этот раз чудеса реакции продемонстрировал Ян Облак. А в самой концовке тайма Симеоне убеждал резервного арбитра, что нужно показать прямую красную Мартину за фол на его сыне Джулиано. Но судья пощадил Жерара и ограничился лишь желтой.
«Барса» понимала, что хоть «Атлетико» играет пассивно, дело далеко от завершения. Ямаль вскоре после возобновления встречи включил свою магию и вывел на убойную позицию Рафинью. Гостям повезло, что мяч киксанул о газон непосредственно перед ударом, из-за чего выцелить дальний угол у бразильца не вышло. Но что не получилось у капитана, сделал Ольмо. Дани подкараулил свой момент и вывел хозяев вперед. Правда, ценой очередной травмы — неудачно приземлился на руку и повредил плечо, пришлось тут же покинуть поле.
Вскоре после этого Ямаль мог увеличивать преимущество до двух мячей — Хименес исполнил неаккуратный пас назад, оставалось лишь смотреть, как Ламин вываливается на ворота и метит в дальний. На этот раз не получилось — мяч прошел чуть левее штанги.
На последних минутах «Атлетико» организовал давление. Способствовали этому и замены Флика, которые явно не были направлены на усиление игры. Педри и Рафинья только вернулись после травм, потому досрочно покинули поле. В концовке связку опорников у «Барсы» составляли центральные защитники Кристенсен с Гарсией, плюс нацеленный на оборону Касадо. С таким подбором особо не поатакуешь. Супермомент упустил Тьяго Альмада, который обыграл половину обороны «Барсы», включая Жоана Гарсию, но не смог попасть в уже пустые ворота.
Каталонцы выстояли, отбились, а на последней добавленной минуте поймали свой шанс в контратаке — Рэшфорд нашел Бальде, который прострелил на совсем свободного Феррана Торреса.
3:1 — «Барса» одерживает важнейшую победу и закрепляется на первом месте Ла Лиги. «Реалу» предстоит дать ответ на следующий день — разваливающуюся команду Хаби Алонсо ждет сложнейший выезд к «Атлетику» в Бильбао. Симеоне же за 14 лет у руля «Атлетико» так и не одержал ни одной победы на «Камп Ноу».
Автор: Марк Бессонов
Ханс-Дитер Флик
Диего Симеоне
Рафинья
(Педри)
26′
Дани Ольмо
65′
Ферран Торрес
(Алехандро Бальде)
90+6′
Алекс Баэна
(Науэль Молина)
19′
Роберт Левандовски
36′
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
3
Алехандро Бальде
5
Пау Кубарси
35
Херард Мартин
45+2′
24
Эрик Гарсия
10
Ламин Ямаль
88′
15
Андреас Кристенсен
11
Рафинья
74′
17
Марк Касадо
20
Дани Ольмо
66′
14
Маркус Рэшфорд
9
Роберт Левандовски
67′
7
Ферран Торрес
8
Педри
74′
27
Педро Фернандес
13
Ян Облак
16
Науэль Молина
17
Давид Ганцко
19
Хулиан Альварес
2
Хосе Хименес
15
Клеман Лангле
8
Пабло Барриос
20
Джулиано Симеоне
63′
9
Александр Серлот
23
Николас Гонсалес
46′
4
Конор Галлахер
10
Алекс Баэна
41′
62′
11
Тьяго Альмада
5
Джонни Кардозо
14′
6
Коке
75′
7
Антуан Гризманн
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти