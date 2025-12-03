«Барса» приходит в себя после фиаско с «Челси». Волевая победа над «Атлетико» помогла оторваться от «Реала»

Обе команды сейчас набирают лучшие кондиции. «Барса» после хлесткой оплеухи от «Челси» постепенно приходит в себя: Рональд Араухо уехал в оплачиваемый бессрочный отпуск из-за расшатанного психического состояния (вот такой крепкий капитан), из-за лихорадки третий матч чемпионата подряд пропускает Де Йонг, зато в строй вернулись Левандовски, Педри, Рафинья и Жоан Гарсия. Цифры говорят, что «Барса» не просела в качестве как минимум в плане набора очков — их примерно столько же, сколько на этом же отрезке в прошлом сезоне. Но смущает игра каталонцев в матчах с топ-соперниками: «ПСЖ», «Реалом», «Челси». Всем им сине-гранатовые проиграли без особых шансов.