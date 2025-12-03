Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.69
X
4.11
П2
1.76
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.96
П2
8.00
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.51
П2
3.45
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
5.02
X
3.82
П2
1.74
Футбол. Англия
22:30
Вулверхэмптон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.35
П2
2.30
Футбол. Англия
23:15
Лидс
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.08
X
3.85
П2
1.89
Футбол. Англия
23:15
Ливерпуль
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.46
П2
8.00
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
4
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2

«Барса» приходит в себя после фиаско с «Челси». Волевая победа над «Атлетико» помогла оторваться от «Реала»

Не остановил даже смазанный Левандовским пенальти.

Источник: Reuters

Отголоски Суперкубка Испании слышны уже сейчас. В январе «Барселона» и «Атлетико» примут участие в этом турнире, времени на проведение очной встречи в рамках Ла Лиги не останется, потому игру перенесли на начало декабря. Такой вот подарок в первые будни зимы.

Обе команды сейчас набирают лучшие кондиции. «Барса» после хлесткой оплеухи от «Челси» постепенно приходит в себя: Рональд Араухо уехал в оплачиваемый бессрочный отпуск из-за расшатанного психического состояния (вот такой крепкий капитан), из-за лихорадки третий матч чемпионата подряд пропускает Де Йонг, зато в строй вернулись Левандовски, Педри, Рафинья и Жоан Гарсия. Цифры говорят, что «Барса» не просела в качестве как минимум в плане набора очков — их примерно столько же, сколько на этом же отрезке в прошлом сезоне. Но смущает игра каталонцев в матчах с топ-соперниками: «ПСЖ», «Реалом», «Челси». Всем им сине-гранатовые проиграли без особых шансов.

«Атлетико» в этом плане чувствовал себя поувереннее — семь побед в последних семи матчах, проведенная ротация в последней встрече с «Овьедо». Одна беда — на «Камп Ноу» «матрасники» зачастую смотрятся ужасно. Отдают инициативу, окапываются у своих ворот и показывают футбол явно ниже своих возможностей. В этот раз у Диего Симеоне был шанс исправить негативную тенденцию.

Но уже после стартового отрезка стало понятно, что игра пойдет по привычному для этих соперников сценарию. А тут еще и на 14-й минуте пришлось проводить вынужденную замену в центре поля — ветеран Коке заменил Джонни Кардозо. Зато совсем скоро у болельщиков «Атлетико» появился повод для позитивных эмоций. Кубарси не выдержал линию офсайда, Баэна убежал на рандеву с Гарсией и элегантно переиграл каталонского вратаря.

«Барса» явно играла не на полную катушку, пора было включаться. И лидеры в нужный момент повели команду за собой. На 26-й минуте Педри разрезал оборону гостей, Рафинья прокинул мяч мимо Облака и закатил в пустые ворота. Сине-гранатовые наращивали давление, но вместе с тем еще не сыгранная связка Кубарси — Мартин позволяла оппоненту многое. Благо, Жоан Гарсия роскошно действовал на выходах и подстраховывал своих защитников.

А затем слово взял Дани Ольмо, очень эффектно подыгравший себе пяткой, продравшийся в штрафную и нарвавшийся на фол Барриоса. К точке подошел Левандовски, самый опытный кандидат. Но опыт — не всегда равно результат. Роберт кошмарно пробил с точки, запустив мяч на трибуны. Такую нелепицу в его исполнении мы видим редко.

Вообще вопросы возникали и к поляку, и к Ламину Ямалю, который допускал непривычное число технических ошибок. Однако при этом моменты создавал — уже спустя минуту после смазанного Левандовски пенальти дал поляку шанс исправиться, забросив мяч точно тому на голову — в этот раз чудеса реакции продемонстрировал Ян Облак. А в самой концовке тайма Симеоне убеждал резервного арбитра, что нужно показать прямую красную Мартину за фол на его сыне Джулиано. Но судья пощадил Жерара и ограничился лишь желтой.

«Барса» понимала, что хоть «Атлетико» играет пассивно, дело далеко от завершения. Ямаль вскоре после возобновления встречи включил свою магию и вывел на убойную позицию Рафинью. Гостям повезло, что мяч киксанул о газон непосредственно перед ударом, из-за чего выцелить дальний угол у бразильца не вышло. Но что не получилось у капитана, сделал Ольмо. Дани подкараулил свой момент и вывел хозяев вперед. Правда, ценой очередной травмы — неудачно приземлился на руку и повредил плечо, пришлось тут же покинуть поле.

Вскоре после этого Ямаль мог увеличивать преимущество до двух мячей — Хименес исполнил неаккуратный пас назад, оставалось лишь смотреть, как Ламин вываливается на ворота и метит в дальний. На этот раз не получилось — мяч прошел чуть левее штанги.

На последних минутах «Атлетико» организовал давление. Способствовали этому и замены Флика, которые явно не были направлены на усиление игры. Педри и Рафинья только вернулись после травм, потому досрочно покинули поле. В концовке связку опорников у «Барсы» составляли центральные защитники Кристенсен с Гарсией, плюс нацеленный на оборону Касадо. С таким подбором особо не поатакуешь. Супермомент упустил Тьяго Альмада, который обыграл половину обороны «Барсы», включая Жоана Гарсию, но не смог попасть в уже пустые ворота.

Каталонцы выстояли, отбились, а на последней добавленной минуте поймали свой шанс в контратаке — Рэшфорд нашел Бальде, который прострелил на совсем свободного Феррана Торреса.

3:1 — «Барса» одерживает важнейшую победу и закрепляется на первом месте Ла Лиги. «Реалу» предстоит дать ответ на следующий день — разваливающуюся команду Хаби Алонсо ждет сложнейший выезд к «Атлетику» в Бильбао. Симеоне же за 14 лет у руля «Атлетико» так и не одержал ни одной победы на «Камп Ноу».

Автор: Марк Бессонов

Барселона
3:1
Первый тайм: 1:1
Атлетико
Футбол, Испания, 19-й тур
2.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Диего Симеоне
Голы
Барселона
Рафинья
(Педри)
26′
Дани Ольмо
65′
Ферран Торрес
(Алехандро Бальде)
90+6′
Атлетико
Алекс Баэна
(Науэль Молина)
19′
Нереализованные пенальти
Барселона
Роберт Левандовски
36′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
3
Алехандро Бальде
5
Пау Кубарси
35
Херард Мартин
45+2′
24
Эрик Гарсия
10
Ламин Ямаль
88′
15
Андреас Кристенсен
11
Рафинья
74′
17
Марк Касадо
20
Дани Ольмо
66′
14
Маркус Рэшфорд
9
Роберт Левандовски
67′
7
Ферран Торрес
8
Педри
74′
27
Педро Фернандес
Атлетико
13
Ян Облак
16
Науэль Молина
17
Давид Ганцко
19
Хулиан Альварес
2
Хосе Хименес
15
Клеман Лангле
8
Пабло Барриос
20
Джулиано Симеоне
63′
9
Александр Серлот
23
Николас Гонсалес
46′
4
Конор Галлахер
10
Алекс Баэна
41′
62′
11
Тьяго Альмада
5
Джонни Кардозо
14′
6
Коке
75′
7
Антуан Гризманн
Статистика
Барселона
Атлетико
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
19
7
Удары в створ
6
2
Угловые
5
4
Фолы
12
9
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти