«Мы не камикадзе». Хаби Алонсо — об участии Мбаппе в финале с «Барселоной»

«Килиану намного лучше. После сегодняшней тренировки у нас будет вся необходимая информация, чтобы оценить его состояние и понять, готов ли он выйти в стартовом составе или сыграть немного меньше.



Стоит ли рисковать, выпуская Мбаппе в старте? Мы должны оценивать риски. Понимать, что поставлено на карту, и брать на себя ответственность за принимаемые решения. Мы не камикадзе, когда дело доходит до принятия решений. Это контролируемый риск», — сказал Хаби Алонсо на пресс-конференции.