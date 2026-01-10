Ричмонд
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.54
П2
1.94
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.45
П2
4.11
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.48
П2
4.75
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.69
П2
4.90
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.56
П2
2.45
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.65
П2
1.90
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.25
П2
3.70
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.75
П2
2.30
Футбол. Испания
18:15
Вильярреал
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.30
П2
7.40
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.16
П2
6.57
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.85
П2
3.40
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.26
П2
3.20
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.15
П2
6.90
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.26
П2
3.75

«Мы не камикадзе». Хаби Алонсо — об участии Мбаппе в финале с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался относительного возможного участия Килиана Мбаппе в матче с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании, который состоится 11 января в саудовской Джидде.

Источник: Getty Images

Французский форвард, восстанавливающийся после мышечной травмы колена, прилетел в Саудовскую Аравию 10 января.

«Килиану намного лучше. После сегодняшней тренировки у нас будет вся необходимая информация, чтобы оценить его состояние и понять, готов ли он выйти в стартовом составе или сыграть немного меньше.

Стоит ли рисковать, выпуская Мбаппе в старте? Мы должны оценивать риски. Понимать, что поставлено на карту, и брать на себя ответственность за принимаемые решения. Мы не камикадзе, когда дело доходит до принятия решений. Это контролируемый риск», — сказал Хаби Алонсо на пресс-конференции.

Матч между командами состоится в воскресенье и начнется в 22:00 мск.