Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.60
П2
5.10
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.56
П2
4.90
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.69
П2
3.73
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.51
П2
2.42
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
3.65
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.79
П2
1.81
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.21
П2
1.74
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.87
П2
12.00
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.64
П2
2.55
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.53
П2
2.28
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.32
П2
3.72
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.21
П2
1.68
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.50
П2
16.00
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.17
П2
4.64
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.16
П2
2.02
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.63
П2
3.50
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.75
П2
1.95
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.41
П2
3.65
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.21
П2
3.36
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2

Судебный пристав явился в офис «ПСЖ» по поводу долга клуба перед Мбаппе

Счета «ПСЖ» могут арестовать в случае невыплаты долга Мбаппе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Судебный пристав явился в штаб-квартиру «ПСЖ», чтобы доставить уведомление о долге французского клуба в размере 5,9 млн евро перед футболистом мадридского «Реала» Килианом Мбаппе, сообщает L'Equipe.

В декабре 2025 года парижский суд обязал «Пари Сен-Жермен» компенсировать Мбаппе около 61 миллиона евро, которые клуб отказался выплачивать после скандального ухода футболиста в «Реал».

Отмечается, что основную часть долга в размере 55 млн евро клуб уже перечислил футболисту. «ПСЖ» обязан погасить оставшуюся задолженность в течение восьми дней. В противном случае на счета футбольного клуба могут наложить арест.

Мбаппе 27 лет. Француз выступал за «ПСЖ» с 2017 по 2024 год. В составе парижан форвард стал шестикратным чемпионом Франции, четырежды выиграл Кубок страны. Мбаппе забил 256 мячей за «ПСЖ» и является рекордсменом клуба по этому показателю.