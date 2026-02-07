Судебный пристав явился в офис «ПСЖ» по поводу долга клуба перед Мбаппе

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Судебный пристав явился в штаб-квартиру «ПСЖ», чтобы доставить уведомление о долге французского клуба в размере 5,9 млн евро перед футболистом мадридского «Реала» Килианом Мбаппе, сообщает L'Equipe.
В декабре 2025 года парижский суд обязал «Пари Сен-Жермен» компенсировать Мбаппе около 61 миллиона евро, которые клуб отказался выплачивать после скандального ухода футболиста в «Реал».
Отмечается, что основную часть долга в размере 55 млн евро клуб уже перечислил футболисту. «ПСЖ» обязан погасить оставшуюся задолженность в течение восьми дней. В противном случае на счета футбольного клуба могут наложить арест.
Мбаппе 27 лет. Француз выступал за «ПСЖ» с 2017 по 2024 год. В составе парижан форвард стал шестикратным чемпионом Франции, четырежды выиграл Кубок страны. Мбаппе забил 256 мячей за «ПСЖ» и является рекордсменом клуба по этому показателю.