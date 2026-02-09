Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Аталанта
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.50
П2
9.00
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.24
П2
7.75
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.10
П2
4.90
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2

Мбаппе назвал судей «клоунами» в перерыве матча «Реала» и «Валенсии»

В комментарии AS нападающий клуба Ла Лиги «Реал Мадрид» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе подверг критике работу арбитров в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».

Источник: Metaratings.ru

Игра состоялась 8 февраля на поле стадиона «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:0 в пользу «бланкос». 27-летний Мбаппе, который провёл весь матч, отметился вторым голом своей команды, забитым на 90+1-й минуте.

При этом гневную реакцию француза вызвал эпизод в конце первого тайма, когда рефери зафиксировал офсайд у Мбаппе после выноса мяча защитниками «летучих мышей». Форвард мадридцев потребовал у четвёртого арбитра объяснить принятое решение, однако не дождался какой-либо реакции, назвав судейскую бригаду «клоунами» в разговоре с хавбеком «Реала» Эдуарду Камавингой.

«Как это может быть офсайдом? Мне нужно объяснение. Давайте зайдём внутрь подтрибунного помещения, и вы мне объясните, потому что я не понимаю. Я с вами говорю, а вы даже не смотрите на меня, со мной не разговариваете», — обратился Мбаппе к резервному судье.

По итогам 23 туров сезона-2025/2026 Ла Лиги подопечные Альваро Арбелоа занимают второе место в турнирной таблице, набрав 57 баллов. Мбаппе сыграл в 22 матчах чемпионата, где забил 23 гола и отдал четыре результативные передачи.

Валенсия
0:2
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, 23-й тур
8.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Месталья
Главные тренеры
Карлос Корберан
Альваро Арбелоа
Голы
Реал
Альваро Каррерас
(Дин Хейсен)
65′
Килиан Мбаппе
(Браим Диас)
90+1′
Составы команд
Валенсия
1
Столе Димитриевски
14
Хосе Гайя
7
Арно Груневелд
24
Эрай Джемерт
3
Хосе Копете
88′
9
Уго Дуро
4
Унаи Нуньес
73′
12
Тьерри Коррейа
11
Луис Риоха
81′
8
Хави Герра
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
73′
2
Гвидо Родригес
23
Филип Угринич
81′
6
Умар Садик
15
Лукас Бельтран
81′
17
Ларджи Рамазани
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
69′
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
17
Рауль Асенсио
24
Дин Хейсен
6
Эдуардо Камавинга
38
Давид Хименес
76′
12
Трент Александр-Арнолд
15
Арда Гюлер
82′
30
Франко Мастантуоно
16
Гонсало Гарсия
76′
21
Браим Диас
8
Федерико Вальверде
90′
28
Хорхе Сестеро
Статистика
Валенсия
Реал
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
0
6
Угловые
5
8
Фолы
10
13
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти