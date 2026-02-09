Мбаппе назвал судей «клоунами» в перерыве матча «Реала» и «Валенсии»

Игра состоялась 8 февраля на поле стадиона «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:0 в пользу «бланкос». 27-летний Мбаппе, который провёл весь матч, отметился вторым голом своей команды, забитым на 90+1-й минуте.
При этом гневную реакцию француза вызвал эпизод в конце первого тайма, когда рефери зафиксировал офсайд у Мбаппе после выноса мяча защитниками «летучих мышей». Форвард мадридцев потребовал у четвёртого арбитра объяснить принятое решение, однако не дождался какой-либо реакции, назвав судейскую бригаду «клоунами» в разговоре с хавбеком «Реала» Эдуарду Камавингой.
«Как это может быть офсайдом? Мне нужно объяснение. Давайте зайдём внутрь подтрибунного помещения, и вы мне объясните, потому что я не понимаю. Я с вами говорю, а вы даже не смотрите на меня, со мной не разговариваете», — обратился Мбаппе к резервному судье.
По итогам 23 туров сезона-2025/2026 Ла Лиги подопечные Альваро Арбелоа занимают второе место в турнирной таблице, набрав 57 баллов. Мбаппе сыграл в 22 матчах чемпионата, где забил 23 гола и отдал четыре результативные передачи.
Карлос Корберан
Альваро Арбелоа
Альваро Каррерас
(Дин Хейсен)
65′
Килиан Мбаппе
(Браим Диас)
90+1′
1
Столе Димитриевски
14
Хосе Гайя
7
Арно Груневелд
24
Эрай Джемерт
3
Хосе Копете
88′
9
Уго Дуро
4
Унаи Нуньес
73′
12
Тьерри Коррейа
11
Луис Риоха
81′
8
Хави Герра
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
73′
2
Гвидо Родригес
23
Филип Угринич
81′
6
Умар Садик
15
Лукас Бельтран
81′
17
Ларджи Рамазани
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
69′
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
17
Рауль Асенсио
24
Дин Хейсен
6
Эдуардо Камавинга
38
Давид Хименес
76′
12
Трент Александр-Арнолд
15
Арда Гюлер
82′
30
Франко Мастантуоно
16
Гонсало Гарсия
76′
21
Браим Диас
8
Федерико Вальверде
90′
28
Хорхе Сестеро
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти