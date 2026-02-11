Чудесное спасение «МЮ» и кошмарный промах Палмера, Фабрегас выбил Конте из Кубка Италии

К тому же у манкунианцев кошмарная статистика матчей с «Вест Хэмом»: одна победа за пять матчей, а также три подряд поражения в Лондоне. Между тем Майкл Кэррик поставил на стабильность, выбрав один и тот же состав в третьем туре подряд. Такого с «Юнайтед» не случалось с мая 2023 года. Сыгранность же поймавшей кураж команды — большое дело. И угловой гости разыграли очень круто, однако удар Шоу был остановлен на ленточке Ван-Биссакой. Проблема же заключалась в том, что это было единственное попадание в створ за первый тайм, а всего ударов набралось три (худший показатель при Кэррике).