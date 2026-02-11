Чудесное спасение «МЮ» и кошмарный промах Палмера, Фабрегас выбил Конте из Кубка Италии

Англия: «Вест Хэм» отменил стрижку фаната
Половину первого тайма «Челси» никак не мог найти лазеек в обороне «Лидса». Та выглядела практически идеально, но пропустила в относительно простой ситуации. Гости упустили рывок открывшегося на грани офсайда Жоау Педру, и тот умчался один на один с вратарем после отличной передачи Палмера. Бразилец довел лицевой счет до десяти мячей, уже сейчас повторив свой личный рекорд сезонной результативности в АПЛ времен «Брайтона».
Палмер же добавил к результативной передаче гол, реализовав назначенный за фол Бийола пенальти. Успех Коула выглядел очень своевременным, так как вскоре «Лидс» смог проявить себя в атаке, и Кайседо на входе в штрафную сбил с ног Богла. Второй в матче 11-метровый также был исполнен безупречно, и Нмеча добавил концовке огня. Плюс — заставил паниковать оборону синих. Настырный Богл снова ее закошмарил, на Ачимпонга словно нашло затмение, а попытка Санчеса потушить пожар не имела успеха — Нмеча успел протолкнуть мяч на оказавшегося перед пустыми воротами Окафора.
Сколько поклонников «Челси» в этот момент вспомнило упущенные их командой шансы забить в куда более комфортной ситуации! Хотя ни один из них и близко не стоял с тем, что случилось на четвертой добавленной минуте. Атака с пасом пяткой и прострелом в район дальней штанги была расчерчена как по нотам, однако Палмер не попал в абсолютно пустой угол. Как это произошло, отказывались понимать и сам Коул, и застывший у скамейки Лиам Росеньор. 3,7 xG и 19 ударов — но всего плюс одно очко в таблицу.
В другом лондонском матче встречались самые парадоксальные с точки зрения результатов команды текущего сезона. В ЛЧ «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» весьма уверенно забронировали прямые путевки в ⅛ финала, тогда как в АПЛ перед туром они занимали соответственно 11-е и 15-е место. При этом у «сорок» еще жива надежда попасть в еврокубки, но для этого им нужно стабильно набирать очки. Команда Эдди Хау, казалось, исправила ситуацию и начала год с двух побед. Потом же — как отрезало. Ничья и четыре поражения за пять последних туров!
«Тоттенхэм» же словно не умеет играть в середине недели. Ко вторнику его рекордная безвыигрышная серия достигла одиннадцати матчей (=3−8), и по итогам первого тайма не было видно, за счет чего команда Томаса Франка может переломить неблагоприятную тенденцию. Хозяевам еще повезло, что отправивший мяч в сетку Уиллок немного забрался в офсайд. Впрочем, решение ВАР лишь отсрочило гол «Ньюкасла». На пятой добавленной к первому тайму минуте Тшау здорово пробил головой, а после спасения Викарио первым успел на добивание.
Грэй, казалось, вернул «Тоттенхэм» к жизни, отличившись после подачи углового. Только гостям на ответный гол хватило минуты, и красиво сыгравший Гордон нашел в центре штрафной Джейкоба Рэмси. А тот, в отличие от имевшего шанс спасти свою команду на последних минутах Соланке, эпизод решил образцово. «Ньюкасл» остается в гонке за пропуском в Европу, тогда как «шпоры» тонут. Зона вылета все ближе. Когда набираешь дома за сезон 10 очков — это катастрофа.
Больше всего последнего матча дня ждал Фрэнк Айлетт. Тот самый блогер, который полтора года назад пообещал не стричься до тех пор, пока «МЮ» не одержит пять побед подряд. Во вторник «красные дьяволы» могли осчастливить страдальца, однако «Вест Хэм» точно был против. «Молотобойцы» до сих пор не выбрались из зоны вылета, но как раз набрали ход. В последних четырех турах команда Нуну Эшпириту Санту выиграла три раза и на «Стэмфорд Бридж» дала бой «Челси» (2:3).
К тому же у манкунианцев кошмарная статистика матчей с «Вест Хэмом»: одна победа за пять матчей, а также три подряд поражения в Лондоне. Между тем Майкл Кэррик поставил на стабильность, выбрав один и тот же состав в третьем туре подряд. Такого с «Юнайтед» не случалось с мая 2023 года. Сыгранность же поймавшей кураж команды — большое дело. И угловой гости разыграли очень круто, однако удар Шоу был остановлен на ленточке Ван-Биссакой. Проблема же заключалась в том, что это было единственное попадание в створ за первый тайм, а всего ударов набралось три (худший показатель при Кэррике).
Еще хуже для «МЮ» все стало после перерыва, когда Боуэн с фланга направил мяч в площадь ворот, а Соучек вылетел на передачу партнера из-под зазевавшегося Майну. Ответный же гол Каземиро отменили из-за офсайда. Уже в компенсированное время рядом со штангой пробил головой Зиркзе, а спасителем все-таки стал Шешко, который классно замкнул подачу Мбемо. И ведь можно было даже выиграть, если бы не плохой пас Диалло! Стрижка Айлетта отменяется, но он должен быть доволен: любимая команда не просто показала характер, но и сохранила за собой место в топ-4.
Италия: вратарская драма
Кубок Италии. ¼ финала
Наполи — Комо 1:1 (Пенальти 6:7)
После возвращения в Серию А «Комо» проиграл «Наполи» только самый первый матч. Даже в чемпионском сезоне неаполитанцев команда Сеска Фабрегаса выиграла со второй попытки (2:1), а в первом круге ей удалось отстоять в гостях нулевую ничью. Так что совсем уж очевидного фаворита в кубковом четвертьфинале не было.
Данную мысль лишь подтвердил результат первого тайма, по итогам которого «Комо» вел в счете. Оливера, пытаясь предотвратить гол, снес соперника с ног, и арбитр указал на 11-метровую отметку. Ваня Милинкович-Савич пытался подтвердить свою репутацию грозы пенальтистов, но, угадав направление удара Батурины, не дотянулся до влетевшего в угол мяча.
«Наполи» в который уже раз спас раскрывшийся во второй части сезона Вергара, которого в прекрасной вертикальной атаке пасом в касание отправил к воротам Хейлунн. В концовке же заявку на звание главного героя сделал Милинкович-Савич, вытянувший из-под перекладины выстрел Войводы. Серб сделал для победы все. Продлил серию пенальти своим сейвом после промаха Лукаку. Даже забил свой 11-метровый — рикошетом от перекладины и голкипера гостей. Только последнее слово осталось за Бютезом. Он остановил восьмой по счету удар в исполнении Лоботки и вывел «Комо» в полуфинал, где дерзкую команду ждет двухматчевое противостояние с «Интером».
Статистика дня
3-м тинейджером, который отметился результативными действиями в трех первых матчах в АПЛ, стал вингер «Борнмута» Райан. До бразильца подобное удавалось Робби Кину и Антони Марсьялю.
3 гола забил впервые попавший в стартовый состав «Норвича» австралийский нападающий Туре. В прошлый раз в профессиональных лигах Англии подобное удалось в 2013 году Лингарду, которого «МЮ» отдал в аренду также выступавшему в Чемпионшипе «Бирмингему».
9 раз в текущем сезоне «Тоттенхэм» позволил сопернику открыть счет. Это худший показатель в АПЛ наряду с находящимися в зоне вылета «Вулверхэмптоном» и «Бернли».
18 из девятнадцати пенальти реализовал в АПЛ полузащитник «Челси» Палмер.
Автор: Андрей Кузичев