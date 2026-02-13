Позор «Барсы» в Мадриде! Над Ямалем смеялся даже Симеоне — команду Ламина просто переехали

В прошедшем матче команда Диего Симеоне снова вонзила четыре мяча, но в этот раз еще до перерыва. На седьмой минуте вратарь каталонцев Жоан Гарсия чудовищно ошибся и подарил гол сопернику. Испанец пропустил мяч под ногой после передачи Эрика Гарсии — на него и записали автогол. Мяч могли отдать и Адемоле Лукману, добившему мяч в сетку после того, как Гарсия выгреб его из-за линии.