Позор «Барсы» в Мадриде! Над Ямалем смеялся даже Симеоне — команду Ламина просто переехали

«Атлетико» уничтожил «Барселону» в первом полуфинале Кубка Испании (4:0). Мадридцы забили четыре мяча еще до перерыва и уверенно додержали нужный результат.
«Атлетико» снес «Барсу» в первом тайме
Перед игрой вспоминали прошлогодние полуфиналы Кубка — тогда первая встреча тоже получилась яркой и закончилась вничью 4:4. В ответном матче каталонцы оформили минимальную победу (1:0) и прошли в финал, где добыли трофей в противостоянии с «Реалом» (3:2).
В прошедшем матче команда Диего Симеоне снова вонзила четыре мяча, но в этот раз еще до перерыва. На седьмой минуте вратарь каталонцев Жоан Гарсия чудовищно ошибся и подарил гол сопернику. Испанец пропустил мяч под ногой после передачи Эрика Гарсии — на него и записали автогол. Мяч могли отдать и Адемоле Лукману, добившему мяч в сетку после того, как Гарсия выгреб его из-за линии.
Интересно, что состояние мадридского газона перед игрой комментировал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик. Возможно, поле спровоцировало ошибку вратаря. Мяч скакнул перед Гарсией, из-за чего тот не принял передачу.
Еще через семь минут хозяева вонзили второй — Антуан Гризманн аккуратно завершил быструю атаку «Атлетико» после углового у своих ворот. 34-летний француз отличился во всех четырех матчах мадридцев в Кубке: на его счету уже пять результативных ударов.
После второго гола рисунок игры не изменился: «Барса» владела мячом, а «Атлетико» высоко встречал. При этом каталонцы нередко допускали помарки в действиях с мячом. Мадридцы же шикарно вылетали в быстрые атаки — спустя несколько минут после гола Гризманн упустил еще один шанс. Плотно пробил с линии штрафной, но Гарсия справился.
Правда, на 33-й хозяева все же воткнули третий — наконец отличился Лукман. Нигериец после паса Хулиана Альвареса завершил контрвыпад мощным ударом из штрафной. Нападающий присоединился к «Атлетико» в январе и оформил уже третье голевое действие. В предыдущей игре Кубка Адемола сделал 1+1 против «Бетиса» (5:0).
После этого главный тренер мадридцев Диего Симеоне посмеялся над Ламином Ямалем. Показал главной звезде «Барсы» три пальца и расплылся в улыбке.
Уже в компенсированное время мадридцы довели Симеоне до восторга. Лукман и Альварес поменялись ролями, и аргентинец наконец прервал 12-матчевую серию без голов. Защита «Барсы» снова провалилась при быстрой атаке соперника и дала кучу пространства перед воротами — Альварес с линии штрафной прошил Гарсию. «Барса» пропустила четыре в первые 45 минут внутреннего турнира впервые с 1943 года.
Флик начал делать замены еще до перерыва
Тренер «Барсы» отреагировал на кошмарную игру команды еще до перерыва — на 37-й минуте снял опорного полузащитника Марка Касадо, выпустив Роберта Левандовски. Вместе с поляком в центре нападения действовал Ферран Торрес, а поддерживали их Дани Ольмо, Фермин Лопес и Ламин Ямаль. Мощное нападение каталонцев генерировало моменты еще до перерыва, но шикарно выглядел вратарь «Атлетико» Хуан Муссо, который в первые 45 минут сделал три сэйва.
Второй тайм как раз начался с хорошего шанса гостей. На 47-й минуте Фермин Лопес плотно пробил с позиции, примерно с которой забили Гризманн и Альварес, но не переиграл Муссо. Аргентинский вратарь и в первом тайме съел один опасный выстрел 22-летнего испанца.
А уже спустя пять минут каталонцы забили — Пау Кубарси проткнул мяч в сетку после стандарта. Защитник среагировал после нескольких рикошетов и забил впервые в сезоне. Правда, дальше началось кино. Арбитры около семи минут проверяли эпизод и в итоге отменили гол — вычислили офсайд.
Эпизод повлиял на «Барселону»: сохранилось подавляющее преимущество во владении мячом (закончили игру с 65%), но моменты у ворот Муссо вспыхивали реже. Зато «Атлетико» продолжал терзать контратаками. В середине второго тайма Диего Симеоне даже освежил нападение — Александр Серлот, Тьяго Альмада и Алекс Баэна сменили героев первой половины Гризманна, Альвареса и Лукмана.
Позор «Барселоны» завершился удалением на 83-й минуте. Эрик Гарсия грубо снес убегавшего к штрафной Баэну после очередной неточной передачи партнера. Изначально арбитр показал желтую, но изменил решение после просмотра повтора.
Сразу после этого каталонцы взорвались: Ольмо жестко врезал по ногам Джулиано Симеоне, что спровоцировало потасовку. Рефери Хуан Мартинес Мунуэра выстрелил еще тремя желтыми.
На 90-й Серлот едва не вонзил пятый мяч: из вратарской замыкал прострел Науэля Молины и не попал в створ. Судья добавил ко второму тайму 10 минут, но за это время моментов практически не было.
Ответный полуфинал пройдет 3 марта. В промежутке между играми «Атлетико» проведет не только три тура Ла Лиги, как «Барса», но и две встречи 1/16 финала Лиги чемпионов с «Брюгге». В параллельном полуфинале играют «Атлетик» и «Реал Сосьедад» — там после первого матча минимальное преимущество команды из Сан-Себастьяна (1:0).
Автор: Артемий Кутейников