Проблемы «Реала» и Мбаппе. «Барселона» может оформить чемпионство в класико

ТАСС, 10 мая. «Барселона» в воскресенье дома сыграет против мадридского «Реала» в центральном матче европейского футбольного уик-энда. Если «Барселона» не проиграет, то сине-гранатовые досрочно выиграют чемпионат Испании.
Матч начнется в 22:00 мск. «Барселона» лидирует в таблице чемпионата Испании с 88 очками. «Реал» идет вторым, отставая на 11 очков. В первом круге победу одержали «сливочные» со счетом 2:1. Однако «Барселона» была сильнее в финале Суперкубка Испании — 3:2.
Перед матчем «Реал» оказался в эпицентре информационного скандала. В начале недели в СМИ появилась информация, что футболисты мадридской команды недовольны привилегиями лучшего бомбардира и нападающего француза Килиана Мбаппе. Во время восстановления от травмы он уезжал в Италию вместе со своей девушкой, что не понравилось коллективу. Позднее стало известно, что Мбаппе поссорился с членом тренерского штаба, а главный тренер Альваро Арбелоа не поставит француза в стартовый состав, несмотря на восстановление. Болельщики же создали петицию руководству клуба с просьбой избавиться от Мбаппе, она собрала более 10 млн подписей. Микроклимат в команде пошатнулся от таких новостей.
Позднее газета Marca сообщила, что полузащитники «Реала» уругваец Федерико Вальверде и француз Орельен Тчуамени подрались во время тренировки. Газета AS дополнила, что Вальверде потерял сознание в результате драки с французом и покинул тренировочную базу в инвалидном кресле. «Реал» провел расследование в отношении футболистов и оштрафовал обоих игроков на €500 тыс. Более того, у Вальверде после обследования выявили черепно-мозговую травму, из-за которой он пропустит класико. Оба футболиста в соцсетях подтвердили факт ссоры и выразили согласие с санкциями, но Вальверде опроверг физический конфликт.
«Реал» близок к провалу нынешнего сезона и к тому, чтобы не выиграть ни одного трофея. Но главной мотивацией для команды остается шанс не позволить обеспечить «Барселоне» досрочную победу в чемпионате Испании в очном матче.
О класико
По данным портала Transfermarkt, предстоящее класико станет 264-м за всю историю во всех турнирах. Побед больше у «Реала» — 107, у «Барселоны» — 105. Еще 51 раз фиксировалась ничья. Лучшим бомбардиром противостояния является аргентинец Лионель Месси, в его активе 26 голов.
«Реал» лидирует по количеству трофеев чемпионата Испании. «Сливочные» 36 раз выигрывали первенство. У «Барселоны» — 28 побед. Третьим идет мадридский «Атлетико» (11).