Проблемы «Реала» и Мбаппе. «Барселона» может оформить чемпионство в класико

Перед матчем «Реал» оказался в эпицентре информационного скандала. В начале недели в СМИ появилась информация, что футболисты мадридской команды недовольны привилегиями лучшего бомбардира и нападающего француза Килиана Мбаппе. Во время восстановления от травмы он уезжал в Италию вместе со своей девушкой, что не понравилось коллективу. Позднее стало известно, что Мбаппе поссорился с членом тренерского штаба, а главный тренер Альваро Арбелоа не поставит француза в стартовый состав, несмотря на восстановление. Болельщики же создали петицию руководству клуба с просьбой избавиться от Мбаппе, она собрала более 10 млн подписей. Микроклимат в команде пошатнулся от таких новостей.