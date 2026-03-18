Шок дня: Марокко — новый обладатель Кубка Африки! Сенегалу присудили техническое поражение за уход с поля

Если что, финал был в январе.

Источник: Reuters

Кубок Африки. Финал
18 янв 22:00.

Сенегал — Марокко -:+

Гол: Гуйе, 94.

Конфедерация африканского футбола (КАФ) приняла сенсационное решение — спустя два месяца после финала Кубка Африки титул чемпиона передан от Сенегала к Марокко.

Шокирующее решение

Причиной пересмотра стал эпизод в концовке встречи, прошедшей 18 января. На 98-й минуте арбитр назначил пенальти в пользу Марокко за фол на Браиме Диасе, после чего футболисты Сенегала по указанию тренера покинули поле. Игра была прервана на 13 минут, а затем возобновлена и завершилась победой сенегальцев (1:0).

Марокканцы отреагировали моментально — объявили о подаче апелляции.

«Подадим жалобу в КАФ в связи с отказом Сенегала от игры в финале и последующими событиями… Все происходящее существенно повлияло на ход матча и игру футболистов», — заявили тогда в Марокканской королевской футбольной федерации.

Спустя два месяца КАФ расценила действия сенегальцев как нарушение регламента.

«Апелляция, поданная Марокканской королевской футбольной федерацией, признана приемлемой и удовлетворена. В соответствии со статьей 84 команда Сенегала объявляется проигравшей матч, и результат зафиксирован как 3:0 в пользу Марокко».

Говоря проще, марокканцы — официально новые победители Кубка Африки-2026.

Финал, завершившийся хаосом

Кратко напомним, чем вообще завершился финал. В концовке встречи при счете 0:0 арбитр принял несколько решений не в пользу Сенегала подряд — сперва отменил гол, а затем назначил пенальти в его ворота.

Это привело к резкой реакции: главный тренер сенегальцев Пап Тиав увел команду с поля, а болельщики попытались прорваться на поле. Матч удалось возобновить только более чем через 10 минут.

Стартовали с того же места — с пенальти. Однако здесь произошла главная драма турнира: лидер Марокко Браим Диас исполнил удар «паненкой» и не забил. Игра перешла в экстратаймы, где сильнее оказался Сенегал.

Поведение победителей вызвало огромную критику. Даже сам Тиав моментально признал, что перегнул:

«У нас возникло недопонимание. Прошу прощения у футбола за то, что случилось. Принимал решение в пылу момента. Мы не должны были этого делать», — сказал тренер Сенегала сразу после победы.

Источник: Reuters

Судя по всему, футбол Тиава не простил — еще в январе КАФ оштрафовала тренера на 100 тысяч долларов. А теперь отобрала и Кубок.

«Кубок принадлежит нам»

Разумеется, африканские болельщики в шоке от беспрецедентного решения. Больше других — сенегальцы. Лишенные победы, они массово критикуют Конфедерацию в социальных сетях.

«Настало время закрыть Кубок Африки», — написал один из пользователей.

«Мы уже отпраздновали и насладились! История запомнит реального победителя — Сенегал», — добавил второй.

«Если это правда, то именно по этой причине Африка всегда будет посмешищем», — резко заявил третий.

«Рады ли марокканцы такой победе?» — прозвучал и подобный вопрос.

Ряд игроков, оставшихся без Кубка, тоже отреагировали — опубликовали в социальных сетях фотографии с трофеем. Подписи одинаковые: смеющиеся смайлики. Отметились Пап Гуйе, Мамаду Сарр, Исмаил Якобс и другие.

Сенегальская федерация футбола опубликовала видео с празднования победы. Подписали просто: жестом «ОК».

Что касается новых чемпионов — они, судя по всему, шокированы не меньше сенегальцев. И пока не спешат радоваться новому трофею в социальных сетях — комментариев от марокканцев куда меньше. Также молчат федерация и футболисты.

Источник: Reuters

Зато можно порадоваться за Диаса. У него двойной праздник: новость о смене обладателя Кубка пришла во время матча «Реала», за который выступает Браим, против «Манчестер Сити» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Мадридцы по сумме двух встреч победили 5:1 и прошли дальше — то есть полузащитник за несколько минут вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов и стал победителем Кубка Африки. Необычный опыт.

Автор: Артем Белинин