Шок дня: Марокко — новый обладатель Кубка Африки! Сенегалу присудили техническое поражение за уход с поля

Причиной пересмотра стал эпизод в концовке встречи, прошедшей 18 января. На 98-й минуте арбитр назначил пенальти в пользу Марокко за фол на Браиме Диасе, после чего футболисты Сенегала по указанию тренера покинули поле. Игра была прервана на 13 минут, а затем возобновлена и завершилась победой сенегальцев (1:0).