«Если полезете к моей семье, меня здесь не будет». Юрген Клопп возглавил сборную Германии

То, о чем многие говорили с момента вылета сборной Германии с чемпионата мира-2026, произошло официально: Юрген Клопп возглавил бундестим. Соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до июля 2030 года.
«Я не берусь за работу ради себя, а делаю это для вас»
Переговоры Немецкого футбольного союза (DFB) с Клоппом ни для кого не были тайной. Стороны даже публично подтверждали их. Последним препятствием являлся действующий контракт Юргена с «Ред Булл», где он работал директором по международным связям.
Однако проблему довольно быстро решили, а DFB анонсировал пресс-конференцию, на которой и объявили о назначении Клоппа главным тренером национальной команды.
Вместе с наставником на мероприятии присутствовали директор немецкой сборной Руди Феллер и глава Союза Бернд Нойендорф. Именно последний и начал мероприятие.
«Мы находились в постоянном диалоге с Юргеном на протяжении последних недель. Он был нашим первым и лучшим вариантом», — цитирует его Bayern & Germany.
Сам Клопп заявил, что счастлив возглавить сборную.
«Это огромная честь. Происходившее со мной в последние несколько дней напоминало фильм. Зная, откуда я родом, не мог представить такое развитие событий. Благодарен каждому, кто сделал мое назначение возможным», — подчеркнул он.
Правда, тут же Юрген сменил милость на гнев и раскритиковал местных журналистов и болельщиков.
«Я не берусь за работу ради себя, а делаю это для вас. Берусь за нее, хотя видел, как вы обошлись с Юлианом Нагельсманном. Видел, как вы обошлись с Томасом Тухелем. Если вы полезете к моей семье, меня здесь не будет. Если считаете, что я — дерьмо, то скажите мне это в лицо, и я уйду без компенсации», — приводит слова тренера Sky Sports.
Впрочем, он тут же вновь сосредоточился на футболе и заявил, что будет следить за всеми немецкими игроками.
«К счастью, первая игра не завтра, иначе я был бы в растерянности. Теперь планирую смотреть все матчи, где выступают наши футболисты, включая Бундеслигу. За последнее время я приобрел огромное количество новых знаний», — заявил Клопп.
«В рейтинге нас обгоняют 11 сборных»
Критикуя прессу и фанатов, Юрген вспомнил о Тухеле и Нагельсманне. Первый был уволен из «Баварии» после сезона-2023/24, в котором не выиграл ни одного трофея.
Пример с Юлианом совсем недавний: 39-летний специалист лишился своей должности после поражения от Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира.
К слову, даже Клопп не считает, что Германия сейчас относится к числу топ-сборных.
«Задаем вопрос, хороши ли мы так же, как французы? Нет, это не так. Но надо спрашивать по-другому: есть ли у нас игроки вроде Дембеле, Мбаппе, Дуэ и Барколя? Нет, но мы все равно можем их победить. В рейтинге нас обгоняют 11 сборных, однако нам необходимо одолеть их», — говорит тренер.
И он даже предупредил, что готов на неожиданные эксперименты.
«Многие игроки получат возможность, которой сейчас даже не ждут. Я люблю быть смелым и планирую работать с ребятами, которые хотят играть в футбол, который нравится всем. Предупреждаю: это не всегда сразу приносит успех», — заключил Юрген.
Результаты немецкой сборной в последнее время действительно не впечатляют: после победного чемпионата мира-2014 последовали два вылета на групповом этапе (в 2018 и 2022 годах) и то самое поражение от Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026.
Не удается достичь успеха и на Евро: лучшим результатом за этот же срок стал полуфинал в 2016-м.
Прервать неудачную серию попытается Клопп.
Автор: Максим Клементьев