«Если полезете к моей семье, меня здесь не будет». Юрген Клопп возглавил сборную Германии

«Я не берусь за работу ради себя, а делаю это для вас. Берусь за нее, хотя видел, как вы обошлись с Юлианом Нагельсманном. Видел, как вы обошлись с Томасом Тухелем. Если вы полезете к моей семье, меня здесь не будет. Если считаете, что я — дерьмо, то скажите мне это в лицо, и я уйду без компенсации», — приводит слова тренера Sky Sports.