Алексей Текслер: Хотим реконструировать футбольный стадион и построить ледовую арену

В 2025 году Челябинск добился больших успехов в двух самых популярных игровых видах спорта. Хоккейный клуб «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина. А футбольный клуб «Челябинск» по итогам сезона во второй лиге вышел в первую и с ходу закрепился там в верхней части таблицы. При этом в случае попадания в стыки у клуба могут быть проблемы с допуском до этих матчей, так как его инфраструктура пока не соответствует критериям РПЛ. В интервью «Известиям» губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о планах реконструировать футбольный стадион под требования премьер-лиги, ответил на вопрос, есть ли задача выхода «Челябинска» в элиту российского футбола уже в этом сезоне, а также анонсировал строительство нового ледового дворца для выступления «Трактора» в КХЛ.
— Какие впечатления от прошедшего в Самаре форума «Россия — спортивная держава»?
— Отмечу в первую очередь заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. В этот раз обсуждалось развитие детско-юношеского спорта. Важно сегодня сосредоточиться на обеспечении доступности занятия спортом для детей. Для этого нужно создавать соответствующую инфраструктуру — неслучайно на этом сделал акцент Владимир Владимирович Путин во время заседания совета. Если говорить за наш регион, то мы стараемся создавать инфраструктуру и поддерживать наших тренеров. О поддержке тренерских кадров тоже говорилось на заседании совета. Необходимо поддерживать тех, кто работает в массовом, детско-юношеском и профессиональном спорте. Необходимо также создавать новые программы, в том числе учебные в наших профильных университетах, чтобы улучшить подготовку тренеров, которые будут работать с детьми. А также необходимо сделать программы, стимулирующие работу тренеров в детско-юношеском спорте.
— ФК «Челябинск» недалеко от зоны переходных матчей, а еще в сентябре находился на втором месте, в зоне прямого выхода в РПЛ. Есть задача попытаться пробиться в премьер-лигу в этом сезоне?
— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. На самом деле на этот сезон прям такой сверхзадачи, как выход в РПЛ, перед командой поставлено не было. Но любой профессиональный спортсмен должен стремиться к победам. Но сейчас только первая половина чемпионата завершилась — второй круг турнира в первой лиге начнется в ближайшие выходные. Так что посмотрим, как дела пойдут дальше. Я не буду делать громких заявлений на этот счет. Главное — это развитие команды. Чтобы она прогрессировала, привлекала в состав своих воспитанников — сегодня это есть.
— Одно из ключевых требований лицензирования для участия в соревновании РПЛ — наличие в своем регионе домашнего стадиона вместимостью не менее 10 тыс. зрителей. У «Челябинска» сейчас домашний стадион имеет недостаточную вместимость. Есть шансы расширить трибуны, если перспектива выхода в РПЛ будет очевидной?
— У нас достаточно масштабные планы касательно инфраструктуры. В следующем году завершим строительство нового современного манежа в Челябинске, предназначенного для занятий футболом и легкой атлетикой. Мы презентовали его проект на форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре — вы могли видеть макет крытой арены на стенде Челябинской области. Как только он будет введен в эксплуатацию, мы приступим к коренной реконструкции стадиона «Центральный», на котором играет домашние матчи ФК «Челябинск». Это будет уютный стадион для болельщиков с подтрибунными помещениями, со всем необходимым сервисом. Всё будет сделано для того, чтобы семьи приходили на футбол с детьми и болели за нашу команду.
— Какая будет вместимость стадиона после реконструкции?
— В районе 10−11 тыс. человек. То есть стадион будет соответствовать минимальным требованиям регламента допуска до соревнований РПЛ.
— Есть шанс успеть это сделать до ближайшего лета, чтобы в случае попадания «Челябинска» в топ-4 не повторилась история прошлого сезона с «Черноморцем», когда новороссийский клуб занял четвертое место, дававшее право выступать в переходных матчах, но не был допущен до них из-за отсутствия стадиона нужной вместимости?
— Это всё требует времени. Тем более сейчас делать какие-то прогнозы — неблагодарное занятие. Команда должна играть, радовать болельщиков. Это сегодня главное.
— Летом генеральный директор «Трактора» Иван Савин также был назначен на аналогичный пост в ФК «Челябинск». Почему решили поручить хоккейному человеку работу еще и в футболе?
— Вы знаете, у нас профессиональный хоккейный клуб. Он в части организации и управления достаточно силен. У нас в «Тракторе» достаточно сильный менеджмент. И для развития футбола сегодня нам нужен профессиональный управленческий подход. Команда, работающая с хоккейным «Трактором», может это обеспечить и в футбольном клубе.
— Учитывая популярность хоккея в Челябинске, многие считают, что вместимость арены «Трактор» имени Валерия Белоусова в 7,5 тыс. зрителей недостаточна для игр КХЛ. В ближайшие годы есть возможность это исправить?
— У нас есть планы на новую арену.
— На ее строительство с нуля?
— Да. Реконструкция действующей арены «Трактор» имени Валерия Белоусова нецелесообразна. Как вы знаете, мы представлены во всех хоккейных лигах — и в КХЛ, и в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), и в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), и в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ). Так что потребность в нынешнем стадионе будет в любом случае. Но касательно матчей «Трактора» в КХЛ речь идет именно о новой современной арене. Мы об этом думаем.
— Есть понимание, какая будет вместимость?
— Пока ничего на этот счет комментировать не могу.
