Алексей Текслер: Хотим реконструировать футбольный стадион и построить ледовую арену

В 2025 году Челябинск добился больших успехов в двух самых популярных игровых видах спорта. Хоккейный клуб «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина. А футбольный клуб «Челябинск» по итогам сезона во второй лиге вышел в первую и с ходу закрепился там в верхней части таблицы. При этом в случае попадания в стыки у клуба могут быть проблемы с допуском до этих матчей, так как его инфраструктура пока не соответствует критериям РПЛ. В интервью «Известиям» губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о планах реконструировать футбольный стадион под требования премьер-лиги, ответил на вопрос, есть ли задача выхода «Челябинска» в элиту российского футбола уже в этом сезоне, а также анонсировал строительство нового ледового дворца для выступления «Трактора» в КХЛ.