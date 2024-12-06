ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан до лета 2026 года. Причина — невыплата «Херенвену» за Эджуке

«После такого решения ФИФА мы не ожидаем иного исхода в нашем деле с “Вест Хэмом”, он должен нам около 20 миллионов. Если не платим мы и получаем бан, то — давайте быть последовательными — аналогичные санкции должны быть наложены и на “Вест Хэм”.



В октябре по инициативе нашего клуба “Херенвен”, ЦСКА и “Вест Хэм” согласовали трехстороннее соглашение, по условиям которого англичане должны были заплатить в “Херенвен” нашу часть долга напрямую. Однако он не сделал этого, ссылаясь на британский санкционный лист (в котором, к слову, нас нет), и голландцы обратились в Дисциплинарный комитет, и их можно понять», — обозначил Брейдо.