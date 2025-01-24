Экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин назвал две главные проблемы российского футбола

— Переход из детско-юношеского футбола во взрослый. У нас нет качественной прослойки. Второй момент — мало профессиональных клубов. В России всего три профессиональные лиги, футболистам негде играть. Хочется, чтобы уровень Первой и Второй лиг был намного выше. В футбольной стране с населением в почти 150 миллионов, поверьте, есть таланты.