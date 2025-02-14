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«Рубин» крупно уступил сборной Северной Кореи в товарищеском матче

14 февраля футболисты «Рубина» провели первый из трех запланированных товарищеских матчей на третьем учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Рашида Рахимова уступила сборной КНДР со счетом 1:4.

Источник: Кадр из трансляции

Единственный гол в составе казанской команды на 78-й минуте забил сербский вингер Никола Чумич.

18 февраля «Рубин» сыграет с «Сочи», 22-го — с «Оренбургом». Третий сбор команды продлится с 13 по 23 февраля.

Рубин
КНДР
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