«Рубин» крупно уступил сборной Северной Кореи в товарищеском матче

Единственный гол в составе казанской команды на 78-й минуте забил сербский вингер Никола Чумич.
18 февраля «Рубин» сыграет с «Сочи», 22-го — с «Оренбургом». Третий сбор команды продлится с 13 по 23 февраля.
14 февраля футболисты «Рубина» провели первый из трех запланированных товарищеских матчей на третьем учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Рашида Рахимова уступила сборной КНДР со счетом 1:4.
Единственный гол в составе казанской команды на 78-й минуте забил сербский вингер Никола Чумич.
18 февраля «Рубин» сыграет с «Сочи», 22-го — с «Оренбургом». Третий сбор команды продлится с 13 по 23 февраля.