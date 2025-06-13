«РБ Спорт»: один из топ-клубов РПЛ лоббирует состав участников чемпионата из 15 команд

Голосование бюро исполкома РФС началось 6 июня, однако результат опроса до сих пор неизвестен. По информации источника, члены бюро исполкома склонялись к решению в пользу «Пари НН». При этом генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов намекнул, что нижегородский клуб может не остаться в РПЛ.