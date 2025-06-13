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«РБ Спорт»: один из топ-клубов РПЛ лоббирует состав участников чемпионата из 15 команд

Один из топ-клубов РПЛ лоббирует идею о проведении следующего чемпионата России с участием 15 команд, сообщает «РБ Спорт».

Источник: РИА "Новости"

По итогам сезона-2024/25 занявшие 12-е место в чемпионате России «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене команды должен принять РФС. Клубы РПЛ и ФНЛ поддержали кандидатуру «Пари НН», который в стыковых матчах уступил «Сочи» (2:1, 1:3).

Голосование бюро исполкома РФС началось 6 июня, однако результат опроса до сих пор неизвестен. По информации источника, члены бюро исполкома склонялись к решению в пользу «Пари НН». При этом генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов намекнул, что нижегородский клуб может не остаться в РПЛ.