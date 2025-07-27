Матчами с участием «Зенита» и ЦСКА продолжится второй тур РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что матч с большой долей вероятности пропустят Вячеслав Караваев, Саша Зделар и Александр Ерохин. На этой неделе клуб также заявил на сезон РПЛ бразильского полузащитника Вендела. Летом он должен был перейти в бразильский «Ботафого», однако в мае стало известно, что сделка сорвалась по геополитическим причинам. Футболист лишь с третьей попытки вернулся в расположение клуба, позднее Семак сообщил, что Вендел будет наказан за опоздание на сборы. Также «Зенит» рискует остаться без бразильского полузащитника Луиса Энрике — по информации портала Sport24, лидер команды не прилетел на матч с «Рубином».