Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
12:30
Енисей
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.31
П2
3.25
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Акрон
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
0
:
Балтика
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Ротор
0
П1
X
П2

Матчами с участием «Зенита» и ЦСКА продолжится второй тур РПЛ

«Зенит» сыграет с «Рубином», ЦСКА — с «Ахматом».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Программа второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры ЦСКА — «Ахмат», «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала) и «Рубин» — «Зенит».

В первом матче дня ЦСКА на своем поле встретится с грозненским «Ахматом», встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 15:00 мск. В первом туре армейцы сыграли вничью с «Оренбургом» со счетом 0:0, грозненская команда на своем поле уступила казанскому «Рубину» со счетом 0:2.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 2, 27.07.2025, 15:00
ЦСКА
-
Ахмат
-

На этой неделе в зарубежных СМИ обсуждался вероятный переход узбекского полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир». Футболист не принял участия в матче с «Оренбургом», и пока нет ясности, сможет ли он сыграть с «Ахматом». Однако после небольшого ушиба в этом матче должен сыграть основной центральный защитник Игорь Дивеев. Но по-прежнему недоступен из-за повреждения аргентинский полузащитник Родриго Вильягра. «Ахмату» в матче с ЦСКА сможет помочь полузащитник Эгаш Касинтура, который в первом туре отбывал дисквалификацию.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб в новом сезоне нацелен на борьбу за место в топ-8 РПЛ. В прошлом сезоне грозненская команда заняла 14-е место, в стыковых матчах за место в высшем дивизионе чемпионата России она обыграла екатеринбургский «Урал». «Результат первого тура был немного неудачным, но мы продолжим бороться. Команда будет прибавлять, скоро добавятся футболисты. Мы хотим бороться за попадание в топ-8 РПЛ», — сказал Айдамиров журналистам.

В прошлом сезоне ЦСКА на своем поле обыграл «Ахмат» со счетом 3:0 в матче РПЛ, матч в Грозном завершился вничью со счетом 1:1. В Фонбет — Кубке России армейцы дважды обыграли «Ахмат» — 1:0 и 2:0. В последний раз «Ахмат» обыграл ЦСКА на выезде в РПЛ 20 апреля 2024 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненской команды.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 2, 27.07.2025, 17:30
Оренбург
-
Динамо Мх
-

«Рубин» с Даку против «Зенита»

Также в воскресенье «Оренбург» дома сыграет с махачкалинским «Динамо», встреча начнется в 17:30 мск. В прошлом сезоне оренбуржцы заняли 15-е место в РПЛ, однако по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза новичок лиги — московское «Торпедо» — был исключен из состава участников высшего дивизиона чемпионата России, его место по решению бюро исполкома Российского футбольного союза занял именно «Оренбург». В первом туре оренбуржцы дома сыграли вничью с ЦСКА, махачкалинское «Динамо» на выезде уступило «Спартаку» со счетом 0:1.

Завершит тур матч между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом», встреча начнется в 20:00 мск. В первом туре «Рубин» на выезде обыграл «Ахмат», серебряный призер прошлого сезона на своем поле оказался сильнее «Ростова» (2:1). В межсезонье один из лидеров казанской команды албанский нападающий Мирлинд Даку мог перейти в «Зенит», клубы согласовали сделку, однако петербуржцы не смогли договориться с игроком о личных условиях. 13 июля «Рубин» продлил контракт с 27-летним нападающим до лета 2029 года.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 2, 27.07.2025, 20:00
Рубин
-
Зенит
-

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что матч с большой долей вероятности пропустят Вячеслав Караваев, Саша Зделар и Александр Ерохин. На этой неделе клуб также заявил на сезон РПЛ бразильского полузащитника Вендела. Летом он должен был перейти в бразильский «Ботафого», однако в мае стало известно, что сделка сорвалась по геополитическим причинам. Футболист лишь с третьей попытки вернулся в расположение клуба, позднее Семак сообщил, что Вендел будет наказан за опоздание на сборы. Также «Зенит» рискует остаться без бразильского полузащитника Луиса Энрике — по информации портала Sport24, лидер команды не прилетел на матч с «Рубином».

Программа второго тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день самарские «Крылья Советов» дома обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0. 26 июля московский «Спартак» на своем поле уступил калининградской «Балтике» (0:3), столичное «Динамо» дома обыграло «Ростов» (1:0), московский «Локомотив» на выезде оказался сильнее «Краснодара» (2:1), тольяттинский «Акрон» в гостях разгромил «Сочи» (4:0).

Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше