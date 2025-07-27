Матчами с участием «Зенита» и ЦСКА продолжится второй тур РПЛ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Программа второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры ЦСКА — «Ахмат», «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала) и «Рубин» — «Зенит».
В первом матче дня ЦСКА на своем поле встретится с грозненским «Ахматом», встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 15:00 мск. В первом туре армейцы сыграли вничью с «Оренбургом» со счетом 0:0, грозненская команда на своем поле уступила казанскому «Рубину» со счетом 0:2.
На этой неделе в зарубежных СМИ обсуждался вероятный переход узбекского полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир». Футболист не принял участия в матче с «Оренбургом», и пока нет ясности, сможет ли он сыграть с «Ахматом». Однако после небольшого ушиба в этом матче должен сыграть основной центральный защитник Игорь Дивеев. Но по-прежнему недоступен из-за повреждения аргентинский полузащитник Родриго Вильягра. «Ахмату» в матче с ЦСКА сможет помочь полузащитник Эгаш Касинтура, который в первом туре отбывал дисквалификацию.
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб в новом сезоне нацелен на борьбу за место в топ-8 РПЛ. В прошлом сезоне грозненская команда заняла 14-е место, в стыковых матчах за место в высшем дивизионе чемпионата России она обыграла екатеринбургский «Урал». «Результат первого тура был немного неудачным, но мы продолжим бороться. Команда будет прибавлять, скоро добавятся футболисты. Мы хотим бороться за попадание в топ-8 РПЛ», — сказал Айдамиров журналистам.
В прошлом сезоне ЦСКА на своем поле обыграл «Ахмат» со счетом 3:0 в матче РПЛ, матч в Грозном завершился вничью со счетом 1:1. В Фонбет — Кубке России армейцы дважды обыграли «Ахмат» — 1:0 и 2:0. В последний раз «Ахмат» обыграл ЦСКА на выезде в РПЛ 20 апреля 2024 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненской команды.
«Рубин» с Даку против «Зенита»
Также в воскресенье «Оренбург» дома сыграет с махачкалинским «Динамо», встреча начнется в 17:30 мск. В прошлом сезоне оренбуржцы заняли 15-е место в РПЛ, однако по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза новичок лиги — московское «Торпедо» — был исключен из состава участников высшего дивизиона чемпионата России, его место по решению бюро исполкома Российского футбольного союза занял именно «Оренбург». В первом туре оренбуржцы дома сыграли вничью с ЦСКА, махачкалинское «Динамо» на выезде уступило «Спартаку» со счетом 0:1.
Завершит тур матч между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом», встреча начнется в 20:00 мск. В первом туре «Рубин» на выезде обыграл «Ахмат», серебряный призер прошлого сезона на своем поле оказался сильнее «Ростова» (2:1). В межсезонье один из лидеров казанской команды албанский нападающий Мирлинд Даку мог перейти в «Зенит», клубы согласовали сделку, однако петербуржцы не смогли договориться с игроком о личных условиях. 13 июля «Рубин» продлил контракт с 27-летним нападающим до лета 2029 года.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что матч с большой долей вероятности пропустят Вячеслав Караваев, Саша Зделар и Александр Ерохин. На этой неделе клуб также заявил на сезон РПЛ бразильского полузащитника Вендела. Летом он должен был перейти в бразильский «Ботафого», однако в мае стало известно, что сделка сорвалась по геополитическим причинам. Футболист лишь с третьей попытки вернулся в расположение клуба, позднее Семак сообщил, что Вендел будет наказан за опоздание на сборы. Также «Зенит» рискует остаться без бразильского полузащитника Луиса Энрике — по информации портала Sport24, лидер команды не прилетел на матч с «Рубином».
Программа второго тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день самарские «Крылья Советов» дома обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0. 26 июля московский «Спартак» на своем поле уступил калининградской «Балтике» (0:3), столичное «Динамо» дома обыграло «Ростов» (1:0), московский «Локомотив» на выезде оказался сильнее «Краснодара» (2:1), тольяттинский «Акрон» в гостях разгромил «Сочи» (4:0).