«Миллер хотел обменять Аршавина на Месси»: жгучие истории агента-острослова

— Валерия Непомнящего укусил в Камеруне малярийный комар — вот я и не еду. Даже когда Яя Туре улетал с Кубком Лиги чемпионов, его в аэропорту встречал народ, а потом он поехал к президенту страны. А я — провожал. На самом деле сегодняшние технологии позволяют увидеть, чем кормят футболистов в деревне Кот-д’Ивуара. Поверьте, в Африке у меня все хорошо. В Нигерии могут и до трусов раздеть при выходе из аэропорта — но не меня. Мои бывшие футболисты сейчас крупные бизнесмены, министры, в некоторых странах меня зовут в гости к президенту. Но я столько в жизни видел высокопоставленных людей, что этим меня не удивишь и не купишь.