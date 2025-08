«Миллер хотел обменять Аршавина на Месси»: жгучие истории агента-острослова

— Я такой по жизни. Говорю, как думаю. На меня обижаются — клубы, тренеры, футболисты. Но зря. Я считаю, что настоящий друг — это тот, кто говорит правду. А мои интервью для многих становятся мотивацией. Я лично хорошо знаком с Гвардиолой, так что могу судить, who is who. Но я умею признавать ошибки. Хотя, как правило, я все-таки прав.