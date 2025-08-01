«Миллер хотел обменять Аршавина на Месси»: жгучие истории агента-острослова

Сколько за Аршавина просила «Барселона»? Кто должен сидеть в тюрьме рядом руководством «Торпедо»? Какая легенда советского футбола спилась в Израиле? Кто должен заменить Карпина в «Динамо»? Почему в Смолове нечего продать? Огненное интервью РИА Новости Спорт дал опытный футбольный функционер Дмитрий Селюк.
«Договорняки в Первой-лиге — это скорее правило, чем исключение»
— Вы один из немногих, кто ещё в 90-х поверил в африканский футбол. Почему?
— Я начинал там, и теперь меня знают в любой стране Африки. В Европе — тоже. Африканцы — благодарные люди. Когда им помогаешь, чувствуешь, насколько им это важно.
— В каких странах континента вы бывали?
— Ни в одной. А зачем?
— Разве не было желания увидеть, в каких условиях живут футболисты?
— Нет, у меня везде свои люди и все четко организовано. Как крупный бизнесмен не бегает по всем офисам, так и я не должен ездить по деревням.
— Но разве не стоит самому поискать таланты?
— Валерия Непомнящего укусил в Камеруне малярийный комар — вот я и не еду. Даже когда Яя Туре улетал с Кубком Лиги чемпионов, его в аэропорту встречал народ, а потом он поехал к президенту страны. А я — провожал. На самом деле сегодняшние технологии позволяют увидеть, чем кормят футболистов в деревне Кот-д’Ивуара. Поверьте, в Африке у меня все хорошо. В Нигерии могут и до трусов раздеть при выходе из аэропорта — но не меня. Мои бывшие футболисты сейчас крупные бизнесмены, министры, в некоторых странах меня зовут в гости к президенту. Но я столько в жизни видел высокопоставленных людей, что этим меня не удивишь и не купишь.
— Вы сами ищете игроков?
— Конечно. Смотрю матчи, мне не нужны агенты и 120 посредников. У меня такая репутация, что любой африканец, услышав мою фамилию, бросит все и захочет со мной работать. Я убежден — за Африкой будущее. Темнокожие футболисты выносливее и мотивированнее.
— Можно ли честно работать на африканском рынке? Или без доли аферы там не выжить?
— Я работаю на сто процентов честно. И в Африке, и в России. Да, кто-то говорит: «Селюк — торговец, рабовладелец». Но я порядочен, открыт и добился больших успехов. Никого никогда не обманывал.
— Недавно вы предложили заплатить тому, кто окажется честным в Первой лиге. Кто-нибудь откликнулся?
— Никто. И это странно. Либо никому не нужны деньги, либо все «в теме». Представьте: если бы, условно, Аршавин пообещал 50 тысяч за правду, я бы сразу сказал «готов». Вы серьезно думаете, что клубы, которые поднимаются в лигу выше подобно «Челябинску», выходят чистыми и пушистым? Просто «Торпедо» сделали козлом отпущения. Но если копнуть, играть в шахматы с президентом «Торпедо» можно отправить многих. Кого конкретно? Да кого угодно. В Первой лиге договорняки — это скорее правило, чем исключение. Федорищев — молодец, что поднял эту тему.
Но где фамилии тех, кто платил судьям? Почему «Крылья Советов» никто не тронул? Шишкарев прямо говорил, что «Черноморец» играл договорные матчи, и что? Клуб по-прежнему на ходу, недавно играл с «Родиной», «Уралом». Судей раньше хотя бы проверяли на полиграфе. А почему руководителей не проверяют? Все бы всплыло мгновенно. Почему не подняли «Урал»? Все перемешано, мутно. И самое показательное: никто не захотел заработать. Это уже о многом говорит.
— Кто самый честный человек в российском футболе?
— Дюков. Ему ничего ни от кого не нужно. Он успешен, обеспечен и не замешан ни в каких хитросплетениях. Именно таким должен быть руководитель. Галицкий — тоже порядочный человек. И Ротенберг, владелец «Сочи», уверен, что тоже против всей этой грязи. Ему это просто не нужно.
Кстати, Борис Борисович возглавляет академию «Локомотива» — и результаты налицо. Раньше писали, что там играют только ребята от двух агентов. Боря разогнал всех. Академия работает на конкурентной основе, и молодежь реально выходит в первую команду.
Я когда-то представлял его интересы как игрока — не из-за фамилии, а потому что он сам по себе человек выдающийся. Порядочный, умный, образованный, профессиональный. Уверен, Борис Борисович уже готов возглавить весь «Локомотив». Вот сейчас за «Локо» забивают Бакаев и Руденко, а кто их готовил? Артига. Испанец десять лет работал в «Барселоне». Ему честь и хвала. Если бы «Динамо» пригласило не Карпина, а Артигу, были бы в тройке, сто процентов.
— Яя Туре добился бы успехов без вашего участия?
— А он сам об этом говорил не раз: Яя Туре стал Яя Туре, потому что я вел его карьеру.
— Возможен ли его приход в российский клуб в роли главного тренера?
— Он возглавил в Бельгии «Даринг Брюссель» (ранее известный как «Моленбек», выступающий во втором по силе бельгийском дивизионе — прим. РИА Новости). Уверен, он станет топовым тренером. Хоть в Англии, хоть где угодно. В России, к сожалению, сейчас тенденция против иностранных специалистов.
— Насколько реальна перспектива первого темнокожего тренера в РПЛ?
— Пока слабо. Даже в Европе их по пальцам пересчитать — Патрик Виейра и еще пара имен.
«Мы с Аршавиным лично звонили Лапорте»
— Вы лично знакомы со всеми своими клиентами?
— Со всеми лично. Кто-то приезжал ко мне в Монако, с кем-то общаемся по телефону.
— Ошибались в игроках?
— Без этого никуда. Но за своих я ручаюсь. Если что, готов сам заплатить. У меня было шестеро в «Тамбове». Пришел Григорян и не ставил Конате. Считал его слабым. Хотя сейчас Конате — один из лучших в России. Был и Усман Мухаммед — ныне один из лучших в Израиле. Это не игроки были плохими — это тренер так работал. У него в составе оказалось подозрительно много кавказцев. Совпадение? Григорян сегодня никому не нужен. Но его почему-то до сих пор зовут экспертом. Какой он эксперт, если даже Конате не выпускал?
— У вас еще осталась мотивация кого-то открыть для большого футбола? Или «наелись»?
— Абдуллахи Фаваз (нигерийский полузащитник минского «Динамо» — прим. РИА Новости). У него огромное будущее. Артига, который 10 лет работал в «Барселоне», считает, что через год-два Фаваз станет новым Яя Туре. Хотя ему я говорю: «Ты не должен быть вторым Яя Туре. Ты — первый Абдуллахи Фаваз».
— Можно ли сегодня найти африканца с потенциалом Дрогба или Осимхена, если он в юности не попал в европейскую академию?
— Конечно, можно. Таких полно. Но и в России много талантов, просто их портят агенты. Их пихают по связям, чтобы срубить на них денег, а не чтобы выстроить им карьеру. Все ради отката, а потом этих ребят мы встречаем в «Кофемании».
— Если о «Кофемании», то когда-то вы сказали про Федора Смолова, что он «больше думает о внучке Ельцина, чем о футболе». Это была эмоция или вы действительно считали, что он «выпал» из футбола?
— Я всегда говорю то, что думаю. Это же сколько лет назад было? В тот момент Федю уже называли Лопыревым. Сейчас он уже женат, с футболом закончил… и пытается неудачно привлечь к себе внимание в «Кофемании». Смолов не закрепился в Европе по одной простой причине: он не очень хороший футболист. На Яя Туре был спрос — «Барселона», «Манчестер Сити», куча клубов. На Мхитаряна все охотились. А Смолова пытались запихнуть, но не получилось. Потому что, по сути, нечего было продавать. Он себя нигде не проявил.
— О ком жалеете?
— О Мхитаряне. Я начал его путь, но в какой-то момент мы поругались с определенными людьми, и он ушел к Райоле. Генрих — суперпрофессионал. Заканчивал его карьеру уже не я… Хотя, может, и к лучшему. Райолы уже нет, а я, слава Богу, до сих пор гуляю по Монако.
И жалею, что не довёл до конца дело с Аршавиным. Контракт с «Барселоной» уже был готов. Мы с Жоаном Лапортой лично звонили Андрею, он все подтвердил. Андрей сам хотел туда, это была его мечта. У него даже шапочка с эмблемой «Барсы» была. Но тогда Миллер, видимо, не захотел отпускать главную звезду из «Зенита», и предложил обменять Аршавина на Месси. Все поняли, что это была шутка — но шутка, которая остановила переход. Андрей мог бы реально заиграть в «Барселоне». Его карьера, возможно, пошла бы по другой траектории. Я был рядом с настоящей «бомбой» для российского футбола.
— Аршавин говорил, что жалеет?
— Не знаю, что он об этом думает, но тогда точно жалел. Считаю, именно из-за этого через год его и отпустили в «Арсенал», поскольку у него уже пропала мотивация.
— Вы помните детали контракта? Сколько предлагала «Барселона»?
— 15 миллионов евро. Тогда это были очень серьезные деньги. Но дело было не в них. «Зенит» не считал, что это мало, он просто не хотел отпускать игрока.
— Есть ли тренеры, при которых ваши футболисты действительно прогрессируют?
— В России таких немного. А знаете, почему? У нас тренеры часто думают не о том, как развивать игроков, а как получить в карман с каждого трансфера. Наоборот надо: пусть клуб платит бонус с продажи, а не с покупки, тогда и мотивация будет честная. Как говорил Жванецкий, зарабатывать нужно с прибыли. А у нас что успел украсть.
— Говорят, вы похож на Жорже Мендеша: мол, вы оба построили бизнес вокруг звездных игроков. А с кем вы сами себя сравниваете?
— Ни с кем. Поверьте, когда Жорже Мендеш меня видит, первым бежит обниматься. Райола, царствие ему небесное, был таким же. Я из тех, про кого Пушкин писал: «Он уважать себя заставил». Если кто-то не хочет, мы заставим.
— Вы подтверждаете репутацию острослова. Это образ или защита?
— Я такой по жизни. Говорю, как думаю. На меня обижаются — клубы, тренеры, футболисты. Но зря. Я считаю, что настоящий друг — это тот, кто говорит правду. А мои интервью для многих становятся мотивацией. Я лично хорошо знаком с Гвардиолой, так что могу судить, who is who. Но я умею признавать ошибки. Хотя, как правило, я все-таки прав.
— Вас не звали в политику?
— И не пошел бы! Там нужно обманывать, а я, если бы врал, то не мог бы спокойно спать. Всегда держу слово. Пообещал — выполняю.
— Все же у вас речь политика. С кем себя ассоциируете?
— Люди, особенно из Европы, хотя и в России тоже, сравнивают меня с Трампом. По манере вести бизнес.
— В Википедии указано, что вы в 1980-х были фарцовщиком. Правда?
— Чушь собачья! А вот то, что я первым в Советском Союзе организовал частный международный рейс Рига — Тель-Авив, там почему-то нет. Никто не упоминает, что я одним из первых привез зарубежную рекламу на российское телевидение. Какой нафиг фарцовщик? Я был бизнесменом.
— Что за история с трансфером Юрия Желудкова в Израиль в 1991 году?
— Если честно, не хочу говорить про Желудкова. Он неблагодарный дурачок. Мы с товарищами вывезли его в Израиль, а он потом в интервью начал жаловаться, мол, зарплата была меньше, чем ожидал. Какая разница? В те годы никто не помнит точные суммы. Он приехал в Израиль и просто вливал в себя водку. Помню, была товарищеская игра, и ему нужно было немного пробежать… Так он даже пару шагов сделать не мог — еле двигался. Ему, по-хорошему, не зарплату надо было платить, а под зад пинка дать и отправить обратно в Петербург.
— Сколько вы на нем заработали?
— Вообще ничего. Я часто поступаю по доброте своей души. Мне необязательно заработать.
— Вы альтруист?
— Нет, не альтруист. Но я обеспеченный человек. Можно сказать, «герой нашего времени». В 90-е я уже был талантливым и успешным предпринимателем, всегда дружил с людьми крепкими — не только физически, но и по жизни.
— Покупали игроку бутсы, чтобы он хотя бы мог выйти на просмотр?
— Я покупал квартиры и дома футболистам! Ну и, конечно, бутсы. С момента, как игрок выходит «из шалаша», все беру на себя. А кто, если не я? Футболистов воспитываю так: первые серьезные деньги — на родителей. В начале пути я стараюсь закрыть все их бытовые вопросы, чтобы они могли сосредоточиться на футболе.
— Квартиры где покупали, в Москве?
— В Москве — только Конате. У него жена русская. Всем остальным у себя на родине. Я действительно многим бедным дал возможность жить достойно. Это и есть моя внутренняя сила. Когда меня спрашивают, нужна ли в Африке охрана, отвечаю: если скажу, что меня обидели, там за меня загрызут. Африканцы помнят добро.
— Бывший агент Владимир Абрамов заявил, что в 60 лет агентом быть уже нельзя.
— Абрамова, видимо, кто-то укусил. А я вон купаюсь в море и отлично себя чувствую. И в 60, и, надеюсь, в 70, 80 и дальше. Не люблю, когда меня называют агентом. Я — футбольный функционер. У меня единоначалие и военный принцип: я — главнокомандующий, дальше — подразделения. Планирую быть в профессии до 120 лет.
Автор: Зарина Халимхонова