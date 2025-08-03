«Зенит» — ЦСКА, «Акрон» — «Спартак» и еще два матча продолжат третий тур РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Программа третьего тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Акрон» — «Спартак», «Балтика» — «Оренбург», «Зенит» — ЦСКА и «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат».
Среди матчей воскресенья выделяется игра между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА, встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 18:00 мск. Команды начали чемпионат одинаково в плане очков — «Зенит» победил «Ростов» (2:1) и сыграл вничью с казанским «Рубином» (2:2), а ЦСКА поделил очки с «Оренбургом» (0:0) и оказался сильнее грозненского «Ахмата» (2:1).
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал ЦСКА одним из лидеров чемпионата.
«Результаты ЦСКА в этом календарном году говорят сами за себя. Начиная с зимних сборов команда перестроилась, — сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. — На сегодняшний день ЦСКА — один из лидеров нашего чемпионата. Есть небольшие нюансы, которые перестроил новый тренер. Но тем не менее на результатах это не отразилось, чуть-чуть по-другому стали действовать, на мой взгляд, но желание доминировать и с точки зрения контроля, и с точки зрения создания моментов, присутствует. Команда достаточно много создает, играет интересно, поэтому нас ждет хороший матч».
За ЦСКА в матче с «Зенитом» может дебютировать аргентинский полузащитник Лионель Верде. 20-летний игрок перешел в армейский клуб на правах аренды до конца сезона. Под вопросом участие в матче одного из лидеров «Зенита» — бразильского полузащитника Луиса Энрике. При этом вернулся бразильский полузащитник Вендел, который пропустил начало сезона и подготовку команды, опоздав на сбор.
Дзюба против «Спартака»
Игровой день начнется матчем между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком», игра пойдет в Самаре и начнется в 13:30 мск.
В первых турах «Акрон» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) и разгромил «Сочи» (4:0). «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0) и уступил калининградской «Балтике» (0:3). В составе «Акрона» выступает воспитанник «Спартака» Артем Дзюба. В этом сезоне он отметился голом и передачей в двух матчах РПЛ. Всего 36-летний футболист провел против красно-белых 22 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.
«Спартаку» в этом матче не помогут дисквалифицированные на одну игру нападающий Антон Заболотный и бразильский вингер Маркиньос. В составе красно-белых может дебютировать португальский полузащитник Жедсон Фернандеш, трансфер которого из турецкого «Бешикташа» стал самым дорогим в истории «Спартака» — переход игрока с учетом бонусов составил почти €27 млн.
В другом матче дня «Балтика» на своем поле встретится с «Оренбургом», начало — 15:45 мск. В первую турах калининградская команда сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1) и победила «Спартак» (3:0). «Оренбург» поделил очки с ЦСКА и махачкалинским «Динамо» (1:1).
Также махачкалинское «Динамо» дома встретится с «Ахматом», начало — 20:30 мск. Махачкалинская команда на старте уступила «Спартаку» (0:1) и сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1), «Ахмат» потерпел поражения в матчах с казанским «Рубином» (0:2) и ЦСКА (1:2).
Программа третьего тура РПЛ стартовала в субботу, в этот день «Ростов» дома проиграл «Крыльям Советов» (1:4), «Динамо» на выезде уступило «Краснодару» (0:1), «Локомотив» в гостях оказался сильнее «Пари Нижний Новгород» (3:2). 4 августа состоится матч «Рубин» — «Сочи».