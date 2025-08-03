«Зенит» — ЦСКА, «Акрон» — «Спартак» и еще два матча продолжат третий тур РПЛ

«Результаты ЦСКА в этом календарном году говорят сами за себя. Начиная с зимних сборов команда перестроилась, — сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. — На сегодняшний день ЦСКА — один из лидеров нашего чемпионата. Есть небольшие нюансы, которые перестроил новый тренер. Но тем не менее на результатах это не отразилось, чуть-чуть по-другому стали действовать, на мой взгляд, но желание доминировать и с точки зрения контроля, и с точки зрения создания моментов, присутствует. Команда достаточно много создает, играет интересно, поэтому нас ждет хороший матч».