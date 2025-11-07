В Самаре убили газон — там нельзя играть. Матч «Крылья» — «Зенит» под угрозой срыва

Матч 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом» может не состояться в Самаре, потому что поле на «Солидарность Самара Арене» оказалось в неудовлетворительном состоянии. По информации «РБ Спорт», газон серьезно пострадал после проведения на нем массовых легкоатлетических мероприятий.
Что произошло
В эти дни арена принимает международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Часть программы проходит прямо на поле. Так, утром 6 ноября там состоялся «Урок футбола» с участием более 300 школьников.
Вечером того же дня на стадионе прошел музыкальный фитнес-фестиваль. Как сообщает 450media, его участниками стали около 3000 жителей и гостей региона. На поле «Солидарность Самара Арены» прошли мастер-классы по функциональному фитнесу, зумбе, аэробике от известных тренеров.
После этих мероприятий в соцсетях появились фотографии поля с проплешинами и повреждениями дерна. Газон выглядит непригодным для проведения футбольного матча. Между тем встреча «Крыльев Советов» и «Зенита» запланирована на воскресенье, 13.00 по московскому времени, и шансы привести поле в порядок к этой дате минимальны.
Возможные варианты
По данным источника, уже в пятницу представители лиги прибудут в Самару, чтобы оценить состояние поля и принять решение о месте проведения матча. Вероятность того, что игра состоится на домашнем стадионе самарцев, крайне мала.
Позже информацию подтвердили «СЭ» в пресс-службе лиги. «РПЛ в курсе ситуации и уже инициировала необходимые процедуры согласно регламенту. В пятницу наши эксперты проведут детальную проверку поля. Одновременно мы ведем переговоры с “Крыльями Советов” и “Зенитом” и прорабатываем различные сценарии решения ситуации, чтобы минимизировать неудобства для болельщиков и обеспечить равные условия для обеих команд», — сообщили в пресс-службе РПЛ.
Один из рассматриваемых вариантов — обмен кругами: «Зенит» примет «Крылья» в Санкт-Петербурге, а встреча второго круга весной пройдет уже в Самаре. Такой сценарий возможен только в случае согласия петербургского клуба.
Но «Газпром Арена» также недоступна: 8 и 9 ноября там пройдет фестиваль «Олимпиада народов мира». Поиски стадиона осложняются и тем, что на нем должна быть установлена система Fan ID, без которой проведение матчей РПЛ невозможно.
Вероятно, игру сможет принять «Мордовия Арена». На саранском стадионе в этом чемпионате уже прошли три домашних матча «Пари НН» и один «Акрона», он готов к играм РПЛ.
Если «Солидарность Самара Арена» все же не сможет принять матч, а другое место не найдут, встречу перенесут на резервную дату.
После 14 туров РПЛ «Зенит» занимает третье место с 29 очками, «Крылья Советов» идут на 13-й строчке с 13 баллами.
Гоша Чернов