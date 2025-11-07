В Самаре убили газон — там нельзя играть. Матч «Крылья» — «Зенит» под угрозой срыва

После этих мероприятий в соцсетях появились фотографии поля с проплешинами и повреждениями дерна. Газон выглядит непригодным для проведения футбольного матча. Между тем встреча «Крыльев Советов» и «Зенита» запланирована на воскресенье, 13.00 по московскому времени, и шансы привести поле в порядок к этой дате минимальны.