«Зенит» вернул легенду клуба, ЦСКА готовит рекордную сделку. Трансферные слухи дня

В России
Шуманский может покинуть ЦСКА
Молодой белорусский нападающий Артем Шуманский, не получающий игровой практики в ЦСКА, скорее всего, отправится в аренду. Главным претендентом на игрока называют «Крылья Советов». Самарцы готовы предоставить форварду игровое время в обмен на опцию возможного выкупа.
Александр Кержаков возвращается в «Зенит»
Лучший бомбардир в истории российского футбола возвращается в структуру родного клуба. Ожидается, что Кержаков займет пост директора в академии «Зенита» (СШОР). Стороны уже согласовали детали сотрудничества — официально о назначении должны объявить сразу после праздников.
Рекордное предложение ЦСКА
ЦСКА намерен побить трансферный рекорд РПЛ, предложив 50 млн евро за 22-летнего форварда «Леванте» Карла Этта-Эйонга. Как сообщает журналист Рафа Асеведо Тоскано, армейцы повысили ставки после того, как испанцы отклонили 30 млн евро в ноябре. На счету камерунца 6 голов в 15 матчах Ла Лиги этого сезона, а интерес к нему ранее проявляла даже «Барселона».
При этом в ЦСКА с юмором отреагировали на откровенно нереалистичный слух. Очевидно, что сумма трансфера для РПЛ, а тем более для ЦСКА — нереальная.
Переход Дарко Тодоровича в Самару
Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович близок к смене клубной прописки. «Крылья Советов» ищут усиление на правый фланг обороны и видят в боснийце опытного игрока, адаптированного к РПЛ. Переговоры осложняются желанием грозненцев сохранить игрока для борьбы за выживание.
Огуз Айдын на пути в Москву
ЦСКА близок к завершению переговоров по переходу вингера «Фенербахче» Огуза Айдына. По данным инсайдера Ивана Карпова, армейцы согласовали аренду за 500 тысяч евро с правом выкупа за 5 млн евро. В текущем сезоне 25-летний турок получает мало практики, но армейцы рассчитывают на его результативность, которую он демонстрировал в прошлом игровом году.
В мире
«Барселона» ищет замену Левандовскому
«Барселона» рассматривает Душана Влаховича как преемника Роберта Левандовского. По информации Marca, Жоан Лапорта хочет подписать форварда «Ювентуса» либо зимой за небольшую компенсацию, либо летом свободным агентом. Несмотря на высокую зарплату серба, каталонцы видят в нем игрока «топ-класса», способного возглавить атаку команды Ханси Флика.
Семеньо договорился с «Манчестер Сити»
Антуан Семеньо согласовал условия перехода в «Манчестер Сити». Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что вингер «Борнмута» готов сменить клуб уже в январе. Сейчас «горожане» финализируют структуру выплат отступных в размере 65 млн фунтов. «Ливерпуль» в борьбу за игрока, забившего 9 голов в этом сезоне АПЛ, решил не вступать.
Тедеско переманивает Нкунку
Главный тренер «Фенербахче» Доменико Тедеско лично убеждает Кристофера Нкунку переехать в Стамбул. Тренер и футболист знакомы по «Лейпцигу», и француз уже дал согласие на трансфер.
Теперь турецкий клуб ведет переговоры с «Миланом», который купил форварда у «Челси» этим летом за 37+5 млн евро, но пока не получил от него ожидаемой отдачи.
Автор: Денис Лебеденко