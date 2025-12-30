«Зенит» вернул легенду клуба, ЦСКА готовит рекордную сделку. Трансферные слухи дня

ЦСКА близок к завершению переговоров по переходу вингера «Фенербахче» Огуза Айдына. По данным инсайдера Ивана Карпова, армейцы согласовали аренду за 500 тысяч евро с правом выкупа за 5 млн евро. В текущем сезоне 25-летний турок получает мало практики, но армейцы рассчитывают на его результативность, которую он демонстрировал в прошлом игровом году.