Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.59
X
4.30
П2
1.64
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.82
П2
5.70
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.29
П2
3.73
Футбол. Англия
22:30
Вест Хэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.77
П2
2.20
Футбол. Англия
23:15
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.93
П2
7.50
Футбол. Англия
23:15
Манчестер Юнайтед
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.55
П2
8.50
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Дженоа
1
П1
X
П2

«Зенит» вернул легенду клуба, ЦСКА готовит рекордную сделку. Трансферные слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: ФК "Зенит"

В России

Шуманский может покинуть ЦСКА

Молодой белорусский нападающий Артем Шуманский, не получающий игровой практики в ЦСКА, скорее всего, отправится в аренду. Главным претендентом на игрока называют «Крылья Советов». Самарцы готовы предоставить форварду игровое время в обмен на опцию возможного выкупа.

Источник: РИА "Новости"

Александр Кержаков возвращается в «Зенит»

Лучший бомбардир в истории российского футбола возвращается в структуру родного клуба. Ожидается, что Кержаков займет пост директора в академии «Зенита» (СШОР). Стороны уже согласовали детали сотрудничества — официально о назначении должны объявить сразу после праздников.

Источник: РИА "Новости"

Рекордное предложение ЦСКА

ЦСКА намерен побить трансферный рекорд РПЛ, предложив 50 млн евро за 22-летнего форварда «Леванте» Карла Этта-Эйонга. Как сообщает журналист Рафа Асеведо Тоскано, армейцы повысили ставки после того, как испанцы отклонили 30 млн евро в ноябре. На счету камерунца 6 голов в 15 матчах Ла Лиги этого сезона, а интерес к нему ранее проявляла даже «Барселона».

При этом в ЦСКА с юмором отреагировали на откровенно нереалистичный слух. Очевидно, что сумма трансфера для РПЛ, а тем более для ЦСКА — нереальная.

Источник: AFP 2023

Переход Дарко Тодоровича в Самару

Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович близок к смене клубной прописки. «Крылья Советов» ищут усиление на правый фланг обороны и видят в боснийце опытного игрока, адаптированного к РПЛ. Переговоры осложняются желанием грозненцев сохранить игрока для борьбы за выживание.

Источник: РИА "Новости"

Огуз Айдын на пути в Москву

ЦСКА близок к завершению переговоров по переходу вингера «Фенербахче» Огуза Айдына. По данным инсайдера Ивана Карпова, армейцы согласовали аренду за 500 тысяч евро с правом выкупа за 5 млн евро. В текущем сезоне 25-летний турок получает мало практики, но армейцы рассчитывают на его результативность, которую он демонстрировал в прошлом игровом году.

Источник: MAGO/ТАСС

В мире

«Барселона» ищет замену Левандовскому

«Барселона» рассматривает Душана Влаховича как преемника Роберта Левандовского. По информации Marca, Жоан Лапорта хочет подписать форварда «Ювентуса» либо зимой за небольшую компенсацию, либо летом свободным агентом. Несмотря на высокую зарплату серба, каталонцы видят в нем игрока «топ-класса», способного возглавить атаку команды Ханси Флика.

Источник: AP 2024

Семеньо договорился с «Манчестер Сити»

Антуан Семеньо согласовал условия перехода в «Манчестер Сити». Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что вингер «Борнмута» готов сменить клуб уже в январе. Сейчас «горожане» финализируют структуру выплат отступных в размере 65 млн фунтов. «Ливерпуль» в борьбу за игрока, забившего 9 голов в этом сезоне АПЛ, решил не вступать.

Источник: AP 2024

Тедеско переманивает Нкунку

Главный тренер «Фенербахче» Доменико Тедеско лично убеждает Кристофера Нкунку переехать в Стамбул. Тренер и футболист знакомы по «Лейпцигу», и француз уже дал согласие на трансфер.

Источник: AP 2024

Теперь турецкий клуб ведет переговоры с «Миланом», который купил форварда у «Челси» этим летом за 37+5 млн евро, но пока не получил от него ожидаемой отдачи.

Автор: Денис Лебеденко