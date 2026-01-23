Андрей Тихонов: «Не осуждаю Баринова и Соболева: да, я не уходил из “Спартака” к конкурентам, но сейчас другое время»

Да, мы играли в «Спартаке» и никуда не уходили. А сейчас по-другому. Но сейчас и время другое. К тому же… Вот куда было уходить из «Спартака»? У нас собралась лучшая команда! И лучшие болельщики. Конечно, предложения поступали — но мы их отклоняли, потому что выходить на поле в этой футболке было честью.