Андрей Тихонов: «Не осуждаю Баринова и Соболева: да, я не уходил из “Спартака” к конкурентам, но сейчас другое время»

— Андрей Валерьевич, в декабре 2025-го вы покинули «Енисей». Довольны своей работой в Красноярске?
— Это был очень ценный опыт. Я принял команду, когда она находилась в четырех очках от зоны вылета. А по итогам сезона-2023/24 мы заняли шестое место, показывая достойную игру. Считаю, хороший результат.
Но после этого значительная часть команды ушла, и пришлось строить все заново. ФНЛ — очень ровная и тяжелая лига, где многое решает старт сезона. Взять хотя бы костромской «Спартак», который с первых туров пошел вперед… Там в руководстве поняли, что можно и за РПЛ побороться, поэтому сейчас усиливаются, берут иностранцев под свой футбол.
«Енисей» же — клуб с госфинансированием, что накладывает ограничения: мы не можем покупать игроков, а тратить разрешено только заработанные средства. За время моей работы клуб заработал 63 миллиона [рублей], а потратил всего четыре.
Если зарабатываешь такие деньги, думаю, на трех-четырех футболистов по 5 миллионов можно было потратиться.
— Уход лучшего бомбардира Андрея Окладникова тоже сказался?
— Когда в принципе «Енисей» покинуло 70 процентов игроков, мы же никого не покупали… а брали ребят бесплатно. И заняли восьмое место (в сезоне-2024/25. — Прим. «СЭ»).
Отсидеться в обороне и отбиться с такими изменениями в составе можно. Но если ставишь комбинационный атакующий футбол и у тебя забирают нескольких лучших футболистов — тяжело что-то сделать.
Игроки уходят, адекватной замены нет. Плюс неудачно начали сезон.
— Как в таких условиях настраивать команду?
— Здесь нужно взаимодействие с руководством. Там должны понимать, что делать. Министр спорта ставит задачу попасть в топ-4. Я все прекрасно понимаю, но, грубо говоря, с бюджетом в 380 миллионов рублей… Еще и нельзя никого покупать — есть возможность только подписывать бесплатных футболистов или брать в аренду.
Но не все идут играть в Красноярск — осознают, сколько здесь длительных перелетов. Поэтому если футболистам предлагают те же условия в других клубах, они выбирают не «Енисей». Игроков надо заманивать только хорошими контрактами.
Помните, как играли во Владивостоке, в Хабаровске? Там футболистов заманивали деньгами. Контрактами. Без этого тяжело. Поэтому необходимо время, чтобы создать команду.
Нужны или деньги, или трансферы готовых футболистов. Или терпение руководства.
Да, можно выстрелить на дистанции в полгода-год. У нас так было несколько раз. Но после этого Ушатова, от которого у нас зависела игра в центре поля, продали за 15 миллионов в «Родину». Ломакин ушел в «Оренбург». [Арендованный] Денис Тихонов вернулся в «Родину».
Это та тройка, которая играла в атаку. И играла отлично. После таких потерь нам стало тяжело. Адекватно мы их заменить не смогли. Ребята прямо со сборов уезжали. Взять того же Савельева — мы приезжаем на сбор, а он с чемоданом идет в соседний отель к «Оренбургу».
Футболисты, которые на карандаше других клубов, уезжают после каждого сезона. А чтобы найти замену, нужны деньги.
— После вас «Енисей» возглавил Сергей Ташуев. Не обсуждали с ним ситуацию в Красноярске?
— Мы знакомы, у нас хорошие отношения, но [после его назначения] пока не общались.
Возвращаясь к причинам… Понимаете, мы в этом году также столкнулись с чередой травм: полузащитник Егор Иванов выпадал на два месяца, основной центральный защитник Ян Цесь — на полтора. Полузащитник Андреа Чуканов — на месяц. От них зависел результат.
Поэтому менялась и схема — где-то получалось, где-то нет. Если бы не было травм, результат был бы лучше.
— Как вам судейство в ФНЛ?
— Многие арбитры ушли, потому что были какие-то закулисные игры, о чем уже писали. Поэтому в лиге очень много молодых судей. Предвзятости не было. Конечно, ошибки случаются, но мы все прекрасно понимаем, что сами были молодыми, тоже много ошибались. И это нормально.
Не нужно все валить на арбитров — ребята стараются. Наоборот, нужно работать. Играть. Если не попадаешь по воротам с пяти метров или не в состоянии обработать мяч — рефери точно ни при чем.
В «Спартак» меня не приглашали
— Сейчас вы без клуба. Уже есть планы?
— На данный момент нет. Если поступит предложение — с удовольствием пойду работать. Тренерство — наша жизнь!
— В «Спартак» вас не звали?
— Нет, никто не связывался.
— После Олега Кононова красно-белых возглавляли только иностранцы. Согласны, что российским специалистам не хватает доверия со стороны руководителей клубов?
— Есть такая вещь — везение. Назначают тренера, но нет везения — и сразу на человеке ставят крест. В РПЛ много наших специалистов, чьи команды показывают довольно-таки неплохой футбол. Мусаев завоевал золото, Галактионов в «Локомотиве» рядом, в «Динамо» сейчас Гусев.
В «Спартаке» же назначили одного — не получилось. Тут же его зачехлили и поставили клеймо: надо брать иностранцев.
Я не против иностранных специалистов, если они качественные. Но российским тренерам практически не дают шансов. Значит, таковы правила — и нужно цепляться зубами в каждую возможность.
Ну и, как я уже сказал, важно везение. Если сразу не получилось — потом будет намного тяжелее.
— В итоге «Спартак» назначил Карседо, который работал в штабе Эмери.
— Если честно, я его по «Спартаку» не помню — следил только за Эмери. Посмотрим, как он отработает. Могу только пожелать ему удачи.
— Кто, на ваш взгляд, главный фаворит на титул в этом сезоне?
— Думаю, чемпионство будет разыгрываться между «Краснодаром» и «Зенитом». Хотелось бы, чтобы еще «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» включились в гонку. Посмотрим, получится ли у них.
«Краснодар» и «Зенит» неплохо провели концовку первой части чемпионата. Хочется, чтобы сезон заканчивался в борьбе, с красивой игрой для болельщиков.
— Как вам трансфер Баринова в ЦСКА? В последнее время переходы внутри РПЛ не редкость: тот же Соболев уходил из «Спартака» в «Зенит»…
— В наше время Женя Бушманов играл в ЦСКА, а потом перешел в «Спартак». Юра Ковтун был в «Динамо», а стал игроком «Спартака». Да, на тот момент таких трансферов было меньше.
Если говорить про того же Баринова, то когда в 29 лет ему предлагают контракт на три с половиной года, мы все прекрасно понимаем… Но, думаю, руководство «Локомотива» должно было оставлять своего лидера и капитана. Я не против перехода в ЦСКА. Дай Бог! Он отличный футболист, это его решение. Все нормально.
— Думаю, он просто пошутил — ему то же самое писали после трансфера в «Зенит».
Сейчас футболисты переходят к конкурентам и особо не стесняются. Но мы прекрасно понимаем: это жизнь, в которой каждый решает, где ему комфортнее. Я не осуждаю Соболева, Баринова.
Да, мы играли в «Спартаке» и никуда не уходили. А сейчас по-другому. Но сейчас и время другое. К тому же… Вот куда было уходить из «Спартака»? У нас собралась лучшая команда! И лучшие болельщики. Конечно, предложения поступали — но мы их отклоняли, потому что выходить на поле в этой футболке было честью.
— Верите, что еще увидите чемпионство «Спартака»?
— Хочется верить! Когда-то же должна наступить эра «Спартака». Еще хочется дождаться еврокубков, нашего возвращения на международную арену.
Автор: Микеле Антонов