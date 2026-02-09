Галицкий покупает звезду РПЛ, стало известно, когда Неймар закончит карьеру. Трансферы и слухи дня

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик рассматривает возможность ухода в отставку по окончании текущего сезона. По информации источников, такое решение будет принято, если на предстоящих в этому году выборах президента клуба победит не действующий глава Жоан Лапорта, а другой кандидат.