Галицкий покупает звезду РПЛ, стало известно, когда Неймар закончит карьеру. Трансферы и слухи дня

Что в России
«Краснодар» покупает бомбардира
Хуан Боселли продолжит карьеру в «Краснодаре». По информации инсайдера Ивана Карпова, «быки» согласовали трансфер лучшего бомбардира «Пари НН» с нижегородским клубом.
26-летний уругваец в сезоне-2025/26 сыграл 20 матчей во всех турнирах и забил 10 голов: форвард идет в топ-10 лучших снайперов РПЛ. Опережает он, например, Мостового (6 голов), Комличенко Дзюбу (у обоих — по 5 голов) и Ливая Гарсию (4 гола).
Ранее источники сообщали, что «Пари НН» оценивал уругвайского нападающего от 100 млн рублей. «Краснодар» готов закрыть сделку за 60 млн рублей, еще 15 млн могут полагаться в виде бонусов.
По информации «СЭ», в «Нижний» из «Краснодара» в рамках сделки отправится 19-летний воспитанник клуба Артем Сидоренко.
Талалаев может усилиться Салтыковым
Никита Салтыков находится в поле зрения «Балтики», сообщает инсайдер Иван Карпов. Калининградский клуб наблюдает за 21-летним хавбеком, но «никаких действий по его потенциальной аренде не предпринимал».
«Локомотив» пока не особо планирует расставаться с игроком. На сборах Салтыков, по словам Карпова, получил положительные отзывы, а оптимальной замены в команде нет. Даже если аренда состоится, выкупить футболиста будет сложно: сумма отступных составляет 250 млн рублей.
Что в Европе и в мире
Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб ОАЭ
Руй Витория назначен на должность главного тренера «Аль-Васла», сообщает пресс-служба клуба из ОАЭ. 55-летний португальский специалист пребывал без работы после ухода из «Панатинаикоса», который он возглавлял с октября 2024 по сентябрь 2025 года.
С мая по декабрь 2021 года Витория тренировал московский «Спартак». В 2022—2024 году он руководил сборной Египта. «Аль-Васл» после 15 туров чемпионата ОАЭ занимает 4-е место.
Неймар может завершить карьеру, если не получит вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2026
Звезда бразильского футбола Неймар может объявить о завершении профессиональной карьеры уже в этом году, если не получит вызов в сборную Бразилии на предстоящий чемпионат мира.
По данным The Touchline, единственной и главной мотивацией игрока, которая заставляет его продолжать играть, является участие и победа в мировом первенстве. Вся его текущая деятельность — интенсивное восстановление после травм, ежедневная работа на поле и личные жертвы — подчинена этой цели.
34-летний Неймар провел за сборную Бразилии 128 матчей, забив в них 79 мячей — лучший результат в истории национальной команды. Однако Неймар ни разу не сыграл за сборную с 18 октября 2023 года.
Флик готов покинуть «Барселону», если Лапорта не победит на выборах президента клуба
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик рассматривает возможность ухода в отставку по окончании текущего сезона. По информации источников, такое решение будет принято, если на предстоящих в этому году выборах президента клуба победит не действующий глава Жоан Лапорта, а другой кандидат.
Ханси Флик возглавил каталонский клуб в 2024 году, сменив на этом посту Хави Эрнандеса. За это время под его руководством команда уже успела стать чемпионом Испании, завоевать Кубок Испании и дважды стать обладателем Суперкубка страны.
До прихода в Каталонию Флик снискал славу одного из самых успешных тренеров мира, выиграв с мюнхенской «Баварией» в 2020 году чемпионат Германии, Кубок Германии и Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Лапорта, который с 2021 года занимает пост президента «Барселоны», будет баллотироваться на новый срок. Конкуренцию ему составят Виктор Фонт, Хавьер Вилахоана и Марк Сирия.
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Реала» Милитао
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании защитника «Реала» Эдера Милитао. Как сообщает TEAMtalk, английский клуб готов предложить за трансфер 28-летнего бразильского футболиста 40 млн евро.
В настоящее время защитник травмирован. Действующее трудовое соглашение Милитао с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне защитник провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
Автор: Владимир Менес