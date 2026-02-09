Ричмонд
Поднимал миллионы с Роналду: зачем «Зениту» скандальная звезда

«Зенит» объявил о трансфере колумбийца Джона Дурана.

Источник: Getty Images

Колумбийский футболист Джон Дуран, в первом отрезке сезона-2025/26 выступавший в составе турецкого «Фенербахче», продолжит карьеру в «Зените». Сегодня ведущий борьбу за золото Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский клуб официально объявил о переходе 22-летнего форварда. Звездный игрок будет арендован до конца сезона, и, как сообщает журналист Фабрицио Романо, соглашение не предусматривает опцию выкупа нападающего (отметим, что права на игрока принадлежат саудовскому «Аль-Насру»).

Отмечается, что колумбиец будет играть под девятым номером. Ранее с этим номером на спине выступал покинувший в январе «Зенит» Жерсон, а также такие известные игроки, как Фатих Текке, Александр Бухаров и Александр Кокорин.

РИА Новости Спорт знакомит читателей со звездным новичком нашего чемпионата, который постарается после провального прошлого сезона «сине-бело-голубых» вернуть трофеи в город на Неве.

1. Самый дорогой трансфер зимы-2025

Да-да, в прошлом году Дуран перешел в «Аль-Наср» из английской «Астон Виллы» за 77 миллионов евро плюс 13 млн бонусами (сейчас игрок оценивается на Transfermarkt в 32 миллиона евро). Несмотря на то, что за молодым талантом следили «Реал» и «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Челси», саудовцы смогли сделать такое предложение, которые очаровало и бирмингемцев, и самого юношу из колумбийской глубинки. К тому же когда еще выпадет шанс поиграть в одной команде с пятикратным обладателем «Золотого мяча»?

«Ощущение, будто я играю в режиме карьеры в FIFA. Я праздную голы вместе с Криштиану Роналду!» (Daily Mail).

Правда, на Ближнем Востоке нападающий был несчастлив. Не в последнюю очередь из-за суровых законов, не позволяющих проживать мужчине и женщине, не находящимся в браке. Как итог, в июле 2025-го Дуран отправился в аренду в турецкий топ-клуб.

2. Скандальное празднование гола

Матчи «Фенербахче» против «Галатасарая» — это всегда фонтан эмоций. А тут еще Дуран умудрился в декабре подлить бензина в и без того пылающее пламя: в гостевом матче против принципиального соперника форвард отпраздновал спасительный гол в самой концовке, запрыгнув на рекламный щит и схватив себя за пах. После этого в Турции на него была подана жалоба в прокуратуру с обвинением в эксгибиционизме.

Нельзя не упомянуть, что в «Фенербахче» Дуран без всяких объяснений причин пропустил первую тренировку.

«Это неуважение. Есть четкие правила, и те, кто их не соблюдает, столкнутся с последствиями. Мы поговорим с ним… Если, конечно, он появится», — цитировала слова тогдашнего наставника «Фенербахче» Жозе Моуринью Marca.

К слову, об игре в аренде за «канареек». В нынешнем сезоне Дуран отыграл за «Фенербахче» 21 матч и отличился пять раз. Не сомневаемся, что в Стамбуле от колумбийца со «скромной» зарплатой в более чем €20 млн в год ждали статистики получше.

3. Ссора с «тренеришкой»

Нельзя не отметить, что плохо себя вел спортсмен и в Англии. В стане «Астон Виллы» он ругался с главным тренером Унаи Эмери, ранее руководившим московским «Спартаком», «выбивал» трансфер в более статусный клуб и устраивал забастовки в соцсетях, удаляя все упоминания о бирмингемцах.

«Джон говорил нам, что думает, что для него лучший вариант — уйти, — говорил Эмери за несколько месяцев до отбытия Дурана в Саудовскую Аравию. — Чтобы он мог больше играть за другой клуб и реализовать свой потенциал. Я могу это понять. Мы всегда говорили с ним, чтобы помочь и поддержать его. Мы хотели принять лучшее решение для всех… Он молод и иногда совершает ошибки, которые не сделал бы зрелый и ответственный человек».

* * *

Как мы видим, «сине-бело-голубые» получили футболиста высокого класса, но с большими проблемами вне поля. Как знать, не загрустит ли Дуран в дождливом Питере? И не пойдет ли в конфронтацию с Сергеем Семаком? Впрочем, возможен и другой вариант. Что в преддверии чемпионата мира футболист сборной Колумбии возьмется за ум и проявит себя в Санкт-Петербурге исключительно по-спортивному.

Узнаем по ходу второй части сезона РПЛ, который возобновится 27 февраля.