Поднимал миллионы с Роналду: зачем «Зениту» скандальная звезда

«Джон говорил нам, что думает, что для него лучший вариант — уйти, — говорил Эмери за несколько месяцев до отбытия Дурана в Саудовскую Аравию. — Чтобы он мог больше играть за другой клуб и реализовать свой потенциал. Я могу это понять. Мы всегда говорили с ним, чтобы помочь и поддержать его. Мы хотели принять лучшее решение для всех… Он молод и иногда совершает ошибки, которые не сделал бы зрелый и ответственный человек».