На юге России приостановили работу 13 аэропортов. Команды РПЛ не могут вылететь на матчи

Непростая ситуация.

Источник: РИА "Новости"

Юг России остался без авиасообщения. Росавиация приостановила работу 13 аэропортов из-за атак БПЛА. Ограничения могут повлиять на проведение матчей РПЛ в 29-м туре.

Без паники

«На паузе» находятся воздушные гавани в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте. В Росавиации вскоре заявили, что полеты в них приостановлены до 12 мая. При этом отметив, что решение может быть пересмотрено в сторону сокращения срока.

Ограничения в авиасообщении могут особенно сильно повлиять на две встречи 29-го тура РПЛ: «Зенит» — «Сочи» (10 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге) и «Динамо» — «Краснодар» (11 мая на «ВТБ Арене» в Москве). В обоих матчах принимают участие претенденты на чемпионство: «быки» находятся на первой строчке с 63 баллами, а у петербуржцев в активе 62 очка.

Однако время для решения вопроса у команд еще есть. «Краснодар» и «Динамо», оставшиеся в южном городе после финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, 6:5 — пен.) 7 мая, могут добраться до столицы наземным транспортом.

Бело-голубые уже разобрались. «Команда в 14:00 отправляется на автобусах в Москву из Краснодара. Матч “Динамо” — “Краснодар” состоится, никаких изменений не планируется», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Запас по времени имеется и у «Сочи». По данным ТАСС, «барсы» поедут на поезде 9 мая. Их путь до Санкт-Петербурга займет около полутора суток.

В туре также пройдут еще две игры с участием коллективов из южного региона — обе выездные: «Ахмат» — «Динамо» Махачкала (10 мая в Грозном) и «Акрон» — «Ростов» (11 мая в Самаре).

Генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов подчеркнул, что до Грозного команде всего три часа езды на автобусе, таким способом они добирались на матчи и раньше.

«У нас дорога — 180 км. Мы к ним, как и они к нам, всегда ездим на автобусе», — сказал Газизов ТАСС.

Привычной такая ситуация должна быть и для «Ростова»: их аэропорт Платов не обслуживает рейсы с февраля 2022 года. Путь в Самару на игру с «Акроном» на автобусе займет около 20 часов.

«РПЛ нацелена на сохранение целостности календаря и намерена провести все матчи в назначенные сроки, — пояснили “СЭ” в пресс-службе лиги. — Мы находимся в плотной коммуникации с РФС и клубами, которые оказались в непростой ситуации. Все решения относительно организации матчей будут приниматься в соответствии с регламентом. Клубы и лига сообща делают все возможное, чтобы команды прибыли в города проведения игр и провели матчи в соответствии с календарем».

Чуть позже в Минтрансе сообщили, что возобновление полетов в аэропортах юга России планируется после 15.00 мск, а до конца суток планируется выполнить 217 рейсов. Ситуация меняется оперативно.

Источник: ФК "Уфа"

Скандал в Первой лиге

Внимание к вопросу логистики перед матчами сейчас особенно пристальное после скандала в ФНЛ. На днях борющаяся за выживание «Уфа» не смогла вылететь на матч со «СКА-Хабаровском» из-за угрозы БПЛА в Башкирии.

Хотя уфимцы заранее предупредили лигу и принимающую сторону о том, что не приедут на игру в связи с форс-мажором, по итогам заседания КДК РФС им присудили техническое поражение за неявку.

В «Уфе», для которой сейчас каждое очко на вес золота, намерены подать апелляцию.

«Будем ждать расшифровку и аргументацию со стороны КДК. Изучим ее и будем подавать апелляцию. Более того, решение было озвучено без права дальнейшего слова, после чего заседание завершили. Мы не услышали никаких аргументов и доводов, основанных на регламенте, которые могли повлиять на данное решение КДК. Это серьезный прецедент. Мы считаем, что неявка команды на матч в Хабаровск произошла из-за форс-мажора», — сказал «СЭ» спортивный директор уфимцев Анзор Саная.

При этом журналист Иван Карпов в своих социальных сетях задался вопросами: «Почему летели в Хабаровск в день матча, когда в Башкортостане постоянно вводят план “Ковер” из-за атак на нефтяную инфраструктуру? И как собирались успеть на стыковку в Новосибирске за один час, еще и с другой авиакомпанией? Как будто не особо и хотели лететь в Хабаровск, рассчитывая на перенос матча на резервную дату».

«Уфа» располагается на 15-й строчке таблицы с 31 очком. Клуб из Башкортостана опережает идущий 16-м в зоне вылета «Черноморец» на два балла.

Автор: Егор Сергеев