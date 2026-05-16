Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
СКА-Хабаровск
1
:
Нефтехимик
0
П1
1.43
X
4.55
П2
8.30
Футбол. Первая лига
13:00
Ротор
:
Чайка
П1
1.44
X
4.61
П2
7.75
Футбол. Первая лига
13:00
Челябинск
:
Шинник
П1
2.45
X
3.29
П2
2.96
Футбол. Первая лига
13:00
Волга
:
Факел
П1
4.55
X
3.59
П2
1.82
Футбол. Первая лига
13:00
КАМАЗ
:
Сокол
П1
1.53
X
4.33
П2
6.23
Футбол. Первая лига
13:00
Черноморец
:
Урал
П1
2.35
X
3.25
П2
3.16
Футбол. Первая лига
13:00
Арсенал
:
Родина
П1
3.62
X
3.27
П2
2.14
Футбол. Первая лига
13:00
Спартак Кс
:
Уфа
П1
2.42
X
3.22
П2
3.06
Футбол. Германия
16:30
Боруссия М
:
Хоффенхайм
П1
4.60
X
4.71
П2
1.65
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Гамбург
П1
1.29
X
6.50
П2
9.00
Футбол. Германия
16:30
Бавария
:
Кельн
П1
1.14
X
11.00
П2
15.00
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Штутгарт
П1
3.50
X
4.39
П2
1.93
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
РБ Лейпциг
П1
2.66
X
3.87
П2
2.50
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Майнц
П1
1.94
X
4.30
П2
3.45
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Вольфсбург
П1
2.81
X
3.67
П2
2.46
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Аугсбург
П1
2.67
X
4.01
П2
2.43
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Боруссия Д
П1
3.35
X
4.12
П2
2.03
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Енисей
П1
2.19
X
3.31
П2
3.43
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Ливерпуль
2
ЦСКА сохранит нападающего, Мбаппе высказался об уходе из «Реала». Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: Reuters

Что в России

ЦСКА сохранит Мусаева

Агент нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева Таймаз Хархаров высказался о будущем футболиста, а также ответил на критику в адрес форварда.

Источник: РИА "Новости"

«Я обсуждал с руководством ЦСКА будущее Тамерлана, спрашивал о планах. Мне ответили, что в их планы не входит расставание с Мусаевым — они ценят его и верят, что он принесет клубу еще много пользы.

Тамерлан играет за большой клуб — естественно, все от него всегда будут ждать много голов. Да, в этом сезоне были периоды, когда он долго не забивал, упускал возможности. У нападающих бывают хорошие отрезки, а бывают плохие. И в эти плохие моменты им нужна поддержка от клуба, от болельщиков — от всех вокруг, так как психологический аспект играет большую роль», — приводит его слова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Мусаев провел 40 матчей во всех турнирах, в них отметился шестью голами и четырьмя ассистами.

Что в Европе и мире

Форвард «Реала» — главная цель «Боруссии»

Как сообщают Sport1 и Bild, 22-летний нападающий «Реала» Гонсало Гарсия стал главной целью дортмундской «Боруссии» на летнее трансферное окно. Представители немецкого клуба уже пообщались с игроком и начали работу над его переходом. Сам Гарсия смотрит на возможный переезд с позитивом.

Источник: Reuters

Правда, пока клубы не могут договориться по цене. Мадридцы требуют 60 миллионов евро — больше, чем «Боруссия» может себе позволить. В таком случае возможны другие варианты сделки: аренда или трансфер за 20 миллионов евро с опцией обратного выкупа за 35.

Гарсия проводит первый полноценный сезон в основной команде «Реале». Воспитанник мадридцев набрал 7+3 по системе «гол+пас» в 37 играх во всех турнирах.

«Барселона» нацелилась на нападающего «Челси»

По сведениям Sport.es, спортивный директор «Барселоны» Деку вылетел в Лондон для проведения переговоров с представителями нападающего «Челси» Жоао Педро. Как отмечает источник, каталонцы переключились на 24-летнего бразильца после неудачных попыток договориться с «Атлетико» по трансферу Хулиана Альвареса.

Источник: Reuters

Жоао Педро является запасной опцией на случай окончательной неудачи в переговорах с «Атлетико». Деку, вероятно, посетит финал Кубка Англии с участием «Челси» 16 мая.

Бразилец присоединился к «Челси» прошлым летом, перейдя из «Брайтона» за 63,7 млн евро. Жоао Педро — самый результативный игрок лондонцев в сезоне. На его счету 29 (20+9) голевых действий в 48 встречах во всех турнирах.

Мбаппе не хочет уходить из «Реала»

Французский нападающий в разговоре с журналистами дал понять, что нацелен остаться в Мадриде. «Почему [на вопрос, хотел ли он уйти из “Реала”]? Нет, я здесь очень счастлив», — приводит слова Килиана As.

Источник: Reuters

При этом в последние дни Мбаппе совершил несколько скандальных поступков. Например, после игры Ла Лиги с «Овьедо» (2:0) дал язвительный комментарий в адрес главного тренера «Реала» Альваро Арбелоа, который оставил француза в запасе. По данным The Athletic, между игроком и тренером конфликт.

При этом Мбаппе остается лучшим бомбардиром «Реала» в сезоне. На его счету 41 гол в 42 матчах во всех турнирах, а также семь результативных передач.

«Ювентус» хочет вратаря «Ливерпуля»

Авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира сообщил об интересе «Ювентуса» к голкиперу «Ливерпуля» Алиссону. По информации журналиста, туринцы готовят первое предложению по 33-летнему вратарю.

Источник: Reuters

Бразильца хочет видеть главный тренер «Юве» Лучано Спалетти, сам футболист тоже не против перехода. Сообщается, что уже готов контракт на три года с зарплатой пять млн евро в год.

В этом сезоне Алиссон сыграл за «Ливерпуль» в 34 матчах во всех турнирах и пропустил 36 мячей. В 13 играх ему удалось сохранить ворота нетронутыми. Правда, бразилец не играет с середины марта из-за травмы подколенного сухожилия.

Легенда АПЛ покинет «Эвертон»

«Эвертон» объявил об уходе капитана и легенды клуба Шеймуса Коулмана по окончании сезона. При этом решение о дальнейшей карьере 37-летний ирландец еще не принял: он может как остаться в клубе в качестве тренера, так и продолжить игровую карьеру в другом клубе.

Источник: Reuters

— Шеймус Коулман — один из величайших игроков и капитанов «Эвертона» всех времен — объявил, что его славная игровая карьера в клубе, длившаяся более 17 лет, подойдет к концу с истечением срока действия его контракта в следующем месяце.

Современная икона «Эвертона», любимый болельщиками, товарищами по команде и персоналом, прославившийся своим лидерством и отношением к делу как на поле, так и за его пределами, Коулман является рекордсменом клуба по количеству матчей в АПЛ — 372, — сказано в сообщении «Эвертона».

В нынешнем сезоне ветеран принял участие всего в пяти матчах во всех соревнованиях.

Автор: Артемий Кутейников