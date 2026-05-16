ЦСКА сохранит нападающего, Мбаппе высказался об уходе из «Реала». Трансферы и слухи дня

«Я обсуждал с руководством ЦСКА будущее Тамерлана, спрашивал о планах. Мне ответили, что в их планы не входит расставание с Мусаевым — они ценят его и верят, что он принесет клубу еще много пользы.



Тамерлан играет за большой клуб — естественно, все от него всегда будут ждать много голов. Да, в этом сезоне были периоды, когда он долго не забивал, упускал возможности. У нападающих бывают хорошие отрезки, а бывают плохие. И в эти плохие моменты им нужна поддержка от клуба, от болельщиков — от всех вокруг, так как психологический аспект играет большую роль», — приводит его слова «Чемпионат».