ЦСКА сохранит нападающего, Мбаппе высказался об уходе из «Реала». Трансферы и слухи дня

Что в России
ЦСКА сохранит Мусаева
Агент нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева Таймаз Хархаров высказался о будущем футболиста, а также ответил на критику в адрес форварда.
«Я обсуждал с руководством ЦСКА будущее Тамерлана, спрашивал о планах. Мне ответили, что в их планы не входит расставание с Мусаевым — они ценят его и верят, что он принесет клубу еще много пользы.
Тамерлан играет за большой клуб — естественно, все от него всегда будут ждать много голов. Да, в этом сезоне были периоды, когда он долго не забивал, упускал возможности. У нападающих бывают хорошие отрезки, а бывают плохие. И в эти плохие моменты им нужна поддержка от клуба, от болельщиков — от всех вокруг, так как психологический аспект играет большую роль», — приводит его слова «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Мусаев провел 40 матчей во всех турнирах, в них отметился шестью голами и четырьмя ассистами.
Что в Европе и мире
Форвард «Реала» — главная цель «Боруссии»
Как сообщают Sport1 и Bild, 22-летний нападающий «Реала» Гонсало Гарсия стал главной целью дортмундской «Боруссии» на летнее трансферное окно. Представители немецкого клуба уже пообщались с игроком и начали работу над его переходом. Сам Гарсия смотрит на возможный переезд с позитивом.
Правда, пока клубы не могут договориться по цене. Мадридцы требуют 60 миллионов евро — больше, чем «Боруссия» может себе позволить. В таком случае возможны другие варианты сделки: аренда или трансфер за 20 миллионов евро с опцией обратного выкупа за 35.
Гарсия проводит первый полноценный сезон в основной команде «Реале». Воспитанник мадридцев набрал 7+3 по системе «гол+пас» в 37 играх во всех турнирах.
«Барселона» нацелилась на нападающего «Челси»
По сведениям Sport.es, спортивный директор «Барселоны» Деку вылетел в Лондон для проведения переговоров с представителями нападающего «Челси» Жоао Педро. Как отмечает источник, каталонцы переключились на 24-летнего бразильца после неудачных попыток договориться с «Атлетико» по трансферу Хулиана Альвареса.
Жоао Педро является запасной опцией на случай окончательной неудачи в переговорах с «Атлетико». Деку, вероятно, посетит финал Кубка Англии с участием «Челси» 16 мая.
Бразилец присоединился к «Челси» прошлым летом, перейдя из «Брайтона» за 63,7 млн евро. Жоао Педро — самый результативный игрок лондонцев в сезоне. На его счету 29 (20+9) голевых действий в 48 встречах во всех турнирах.
Мбаппе не хочет уходить из «Реала»
Французский нападающий в разговоре с журналистами дал понять, что нацелен остаться в Мадриде. «Почему [на вопрос, хотел ли он уйти из “Реала”]? Нет, я здесь очень счастлив», — приводит слова Килиана As.
При этом в последние дни Мбаппе совершил несколько скандальных поступков. Например, после игры Ла Лиги с «Овьедо» (2:0) дал язвительный комментарий в адрес главного тренера «Реала» Альваро Арбелоа, который оставил француза в запасе. По данным The Athletic, между игроком и тренером конфликт.
При этом Мбаппе остается лучшим бомбардиром «Реала» в сезоне. На его счету 41 гол в 42 матчах во всех турнирах, а также семь результативных передач.
«Ювентус» хочет вратаря «Ливерпуля»
Авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира сообщил об интересе «Ювентуса» к голкиперу «Ливерпуля» Алиссону. По информации журналиста, туринцы готовят первое предложению по 33-летнему вратарю.
Бразильца хочет видеть главный тренер «Юве» Лучано Спалетти, сам футболист тоже не против перехода. Сообщается, что уже готов контракт на три года с зарплатой пять млн евро в год.
В этом сезоне Алиссон сыграл за «Ливерпуль» в 34 матчах во всех турнирах и пропустил 36 мячей. В 13 играх ему удалось сохранить ворота нетронутыми. Правда, бразилец не играет с середины марта из-за травмы подколенного сухожилия.
Легенда АПЛ покинет «Эвертон»
«Эвертон» объявил об уходе капитана и легенды клуба Шеймуса Коулмана по окончании сезона. При этом решение о дальнейшей карьере 37-летний ирландец еще не принял: он может как остаться в клубе в качестве тренера, так и продолжить игровую карьеру в другом клубе.
— Шеймус Коулман — один из величайших игроков и капитанов «Эвертона» всех времен — объявил, что его славная игровая карьера в клубе, длившаяся более 17 лет, подойдет к концу с истечением срока действия его контракта в следующем месяце.
Современная икона «Эвертона», любимый болельщиками, товарищами по команде и персоналом, прославившийся своим лидерством и отношением к делу как на поле, так и за его пределами, Коулман является рекордсменом клуба по количеству матчей в АПЛ — 372, — сказано в сообщении «Эвертона».
В нынешнем сезоне ветеран принял участие всего в пяти матчах во всех соревнованиях.
Автор: Артемий Кутейников