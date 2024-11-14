Дубль Мохеби принес иранцам победу над командой КНДР в отборе ЧМ-2026

Встреча, прошедшая во Вьентьяне (Лаос), завершилась со счетом 3:2 в пользу номинальных гостей. В составе победителей дубль оформил футболист «Ростова» Мохаммад Мохеби (41-я, 45-я минуты), также отличился Мехди Гаеди (29). Иранский футболист итальянского «Интера» Мехди Тареми оформил ассистентский хет-трик и отметился автоголом (56). У хозяев мяч забил Ким Ю Сон (59).