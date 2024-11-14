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Дубль Мохеби принес иранцам победу над командой КНДР в отборе ЧМ-2026

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сборная Ирана по футболу обыграла команду КНДР в матче третьего этапа азиатской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая во Вьентьяне (Лаос), завершилась со счетом 3:2 в пользу номинальных гостей. В составе победителей дубль оформил футболист «Ростова» Мохаммад Мохеби (41-я, 45-я минуты), также отличился Мехди Гаеди (29). Иранский футболист итальянского «Интера» Мехди Тареми оформил ассистентский хет-трик и отметился автоголом (56). У хозяев мяч забил Ким Ю Сон (59).

На 51-й минуте красную карточку получил защитник сборной Ирана Шоджа Халилзаде.

Команда Ирана (13 очков) лидирует в турнирной таблице группы A. Сборная КНДР (2) располагается на последней, шестой строчке.

Иран
КНДР