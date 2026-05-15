Конкурент Сафонова в ПСЖ не попал в состав сборной Франции на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил расширенный состав на чемпионат мира по футболу 2026 года, сообщается на сайте Федерации футбола Франции.
В состав национальной команды вошли 26 игроков, включая Дезире Дуэ и Усмана Дембеле (оба — ПСЖ), а также Килиана Мбаппе (мадридский «Реал»).
Шевалье является одноклубником и конкурентом российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова. 24-летний француз начинал сезон основным голкипером клуба, но 23 января в матче против «Осера» (1:0) получил травму. С тех пор место в воротах ПСЖ занял россиянин и стабильно выходил на последующие встречи, включая матчи Лиги чемпионов. 29 апреля стало известно, что Шевалье получил вторую травму в сезоне и пропустит несколько недель.
Главный тренер сборной во время пресс-конференции заявил, что причина непопадания Шевалье в состав заключается в том, что он не играет уже несколько месяцев. «Если бы он не был травмирован, вероятно, он бы сыграл. Возможно. Если бы у него было игровое время, я надеялся, что оно будет в марте. Я сказал ему. Он не играл уже несколько недель. К сожалению, ситуация не улучшилась», — приводит слова Дешама RMC Sport.
Как сообщал L'Equipe в феврале, из-за потери места в основе Шевалье может не попасть в заявку сборной Франции на чемпионат мира. Журналист Николо Скира в соцсети X отметил, что вратарь рассматривает возможность летнего ухода из ПСЖ.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Франции попала в группу I, где сыграет с командами из Сенегала, Ирака и Норвегии.