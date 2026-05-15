Конкурент Сафонова в ПСЖ не попал в состав сборной Франции на ЧМ-2026

Главный тренер сборной во время пресс-конференции заявил, что причина непопадания Шевалье в состав заключается в том, что он не играет уже несколько месяцев. «Если бы он не был травмирован, вероятно, он бы сыграл. Возможно. Если бы у него было игровое время, я надеялся, что оно будет в марте. Я сказал ему. Он не играл уже несколько недель. К сожалению, ситуация не улучшилась», — приводит слова Дешама RMC Sport.