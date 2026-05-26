Андреа Пирло предположил, какая сборная может удивить на ЧМ-2026

Первенство планеты пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
— Увеличение числа участников чемпионата мира до 48 — это хорошо или, наоборот, это приведет к падению уровня футбола?
— Увидим со временем. Сейчас мы можем высказать разные предположения. Есть аргументы как за, так и против. Но, безусловно, здорово, что национальные сборные стран, которые при другой схеме никогда не играли на чемпионате мира, сейчас могут стать частью этого праздника.
— Чего ждете от таких суперзвезд, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар? Они еще могут заблистать на таком уровне и выиграть трофей?
— Мы говорим о футболистах, которые меняют игру просто своим присутствием на поле. Надеемся, что сможем насладиться их мастерством еще раз.
— Какая сборная может удивить на чемпионате мира? От кого можно ждать прорыва?
— Думаю, что Норвегия, — заявил Пирло в интервью «Российской газете».