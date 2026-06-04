10 самых дорогих футболистов на чемпионате мира-26: трое из них — одноклубники Сафонова в «ПСЖ»

«Я бы нервничал, если бы занимался чем-то, что не умею делать. Например, если бы у меня была обычная работа. У меня ее никогда не было, так что я, наверное, переживал бы, что где-нибудь накосячу. Я всегда говорю: это как быть супергероем — все складывается как надо. Я быстрее, сильнее, полон адреналина. Кажется, что ничто не может меня остановить», — говорил Ямаль.