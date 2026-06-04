10 самых дорогих футболистов на чемпионате мира-26: трое из них — одноклубники Сафонова в «ПСЖ»

Совсем скоро стартует чемпионат мира. До турнира в Мексике, США и Канаде осталось около недели!
Значит, самое время насладиться предвкушением будущего праздника. Чтобы скрасить оставшееся время до начала ЧМ, предлагаем вспомнить самых крутых звезд, которые там сыграют. Ниже — 10 самых дорогих футболистов* будущего турнира.
По данным авторитетного портала Transfermarkt.
Ламин Ямаль (Испания) — 200 млн евро
Для звездного вингера «Барсы» это уже второй крупный международный турнир. Хотя Ямалю только 18 лет!
До последнего не было понятно, сможет ли молодой испанец из-за повреждения сыграть на ЧМ. Но, к счастью, обошлось! Ямаль полетит в США преисполненный невероятной для 18-летнего парня уверенностью, которую многие бы назвали самоуверенностью.
«Я бы нервничал, если бы занимался чем-то, что не умею делать. Например, если бы у меня была обычная работа. У меня ее никогда не было, так что я, наверное, переживал бы, что где-нибудь накосячу. Я всегда говорю: это как быть супергероем — все складывается как надо. Я быстрее, сильнее, полон адреналина. Кажется, что ничто не может меня остановить», — говорил Ямаль.
Эрлинг Холанд (Норвегия) — 200 млн евро
Уже никого не удивишь тем, что Холанд опять стал лучшим бомбардиром АПЛ и вошел в символическую сборную турнира. И даже занял второе место в «Золотой бутсе» по итогам сезона, уступив только феноменальному Гарри Кейну. Поэтому, похоже, за последний год его стоимость особо не поменялась. Но зато хоть сам Эрлинг хорошо заработал! Холанд возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов планеты не старше 25 лет. В 2026 году он заработал 80 млн долларов!
Килиан Мбаппе (Франция) — 200 млн евро
Чемпионат мира для Мбаппе станет отличным шансом скрасить сезон после неудач с «Реалом». Тем более шансы на успех у Килиана отличные. По крайней мере, букмекеры считают его фаворитом в борьбе за «Золотую бутсу» турнира. На то, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром ЧМ, они дают коэффициент 7.0. У ближайших преследователей — Гарри Кейна и Лионеля Месси — коэффициенты 8.0 и 13.0 соответственно.
Кто знает, возможно, если форвард «Реала» оправдает высокие ожидания, его рыночная стоимость взлетит еще больше. Хотя для возраста Мбаппе она и так запредельная. 27-летний футболист — с отрывом самый возрастной в нашем рейтинге.
Педри (Испания) — 150 млн евро
Рыночная стоимость Педри могла быть еще выше. Однако почему-то победа в Ла Лиге и место в символической сборной чемпионата на ней не сказались. Впрочем, если Испания хорошо выступит в Северной Америке, то наверняка стоимость Педри значительно увеличится.
Майкл Олисе (Франция) — 150 млн евро
Олисе выдал просто потрясающий сезон. Оформил 15+21 в Бундеслиге и 5+7 в Лиге чемпионов, попал в список пяти главных фаворитов «Золотого мяча» и увеличил свой ценник на 50 млн евро! То ли еще будет после чемпионата мира!
Винисиус (Бразилия) — 150 млн евро
Винисиус — уже давно завсегдатай подобных топов. Несмотря на то что «Реал» провалился в минувшем сезоне, Вини был, как всегда, в порядке и даже разделил звание лучшего ассистента ЛЧ с Олисе. К чемпионату мира он подходит в шикарной форме, что подтверждает его гол в недавнем товарищеском матче против Панамы (6:0). В общем, как всегда, ждем от бразильца огня.
Жоау Невеш (Португалия) — 140 млн евро
Двукратный обладатель Лиги чемпионов получил заслуженный буст в цене. За год рыночная стоимость Невеша увеличилась почти в два раза, взлетев с 80 млн до 140 млн евро. Сам Невеш уверен, что причина успеха — не только в его таланте. Жоау скромно отмечает, что в его случае удачно сложились обстоятельства: во многом ему удалось спрогрессировать благодаря правильно выбранному клубу. «Переход в “ПСЖ” — лучший выбор в моей жизни!» — признавался Жоау.
Джуд Беллингем (Англия) — 140 млн евро
В совокупности из-за травм Джуд пропустил около половины игр сезона. Однако это не помешало ему остаться в рейтинге 10 самых дорогих футболистов мира и попасть в заявку сборной Англии. Более того, Джуд стал одной из причин, по которым Тухель не взял в США лидера «Челси» Коула Палмера. Об этом прямо заявил сам немец.
Витинья (Португалия) — 140 млн евро
Витинья — еще один португалец из «ПСЖ», чья стоимость взлетела до небес. Еще год назад цена полузащитника составляла 89 млн евро! Но благодаря выдающемуся сезону, а также призу лучшему игроку финала ЛЧ она значительно увеличилась. На этом ЧМ у Португалии собирается такой мощный состав, что, похоже, Криша впервые могут затмить соотечественники.
Дезире Дуэ (Франция) — 120 млн евро
Замыкает наш рейтинг еще один одноклубник Матвея Сафонова. Дуэ провел отличный сезон и даже, несмотря на травмы, умудрился оформить 5+4 в Лиге чемпионов и 7+6 в Лиге 1. Как итог — заслуженные +30 млн евро к рыночной стоимости за год!
Богдан Горбунов